Notalarında gelecek saklı

Sosyal medyada Geleceğin Yıldızlarıyız isimli bazılarını tanıdığım klasik müzisyenlerinin sahne alacağı projeyi görünce heyecanlandım. Hemen hangi kuruluş organize ediyor diye araştırdım. Karşıma Murat Bayer ismi çıktı. Kendisiyle buluştum. Daha önce sosyal medyada söyleşi programları yapan Bayer, genç yeteneklerin doğru insanlarla buluşması için harekete geçmiş. Peki neden müzik?

- Eskiden hafta sonları annem bizi piyano ile uyandırırdı. Ablam bir dönem piyano; ben de gitar çaldım. Mesleğim inşaat mühendisliğini sürdürdüğüm için müziğe vakit ayıramadım. Bu da içimde bir ukde oldu. Bu projeye bunun için giriştim.

Bu çocuklardan birinin ailesinin mutluluğunu gördüm ki bu mutluluk parayla satın alınamaz.

- Gençlerimizin öncelikle sahne deneyimi kazanması, sonra da müzik dünyasında tanınırlıklarını artırmak bu projenin temel amacı. Mezun olduğum Avusturya Lisesi sayesinde konserleri Avusturya Kültür Ofisi'nde yapıyoruz.

Şu ana kadar dört konser gerçekleştirildi.

2026 Nisan'a kadar devam edecek.

- Projede 12 genç yeteneğimiz var. Merve Kocabeyler de onur sanatçımız. Hem çocukların çaldıklarına baktım hem de işin ehli olan insanlardan da fikir aldım. Hiçbir çocuğa bir öğretmen ya da menajer üstünden ulaşmadım.

- Piyano Tuşlarında Dans Edenler kitabımda Fahir Atakoğlu Ağabey'in anlattığı gibi, İngiltere'ye okumaya gittiğinde üniversitede piyano olmadığı için kağıttan piyano tuşları yapmış; parmaklarını çalıştırmak için... Gençlere tavsiyem hayallerinden vazgeçmeden azimle gitmeleridir.



PERLA ALARA KURŞUN / Piyano

Ortaokuldan beri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı'nda okuyorum. Şu an üniversitede son sınıf öğrencisiyim. Hayalim müziğimi dinleyicime hissettirmek; hedeflediğim repertuvarları seslendirmek, müzisyen yetiştirmek ve insanların hayatına dokunmak...



RAPERİN DOĞA YILMAZ / Flüt

Müziğe klasik gitar ile başladım ama liseyi güzel sanatlarda okurken gitar bölümü yoktu. Enstrümanım flüt olarak değişti. Dönüp baktığımda iyi ki diyorum. Maltepe Üniversitesi Konservatuarı'nda Prof. A. Gülşen Tatu'nun sınıfındayım. Hayalim, dünyadaki diğer müzisyenler ile müziği paylaşmak, aynı duyguları hissetmek.



ZEYNEP DURU GÜLEÇ / Arp

İlk gördüğüm andan beri arp ile aramızda bir bağ var. Dokuz Eylül Devlet Konservatuvarı Arp Bölümü'nde 12. sınıftayım. Geleceğin Yıldızlarıyız konser serisinin ilk solo konserini gerçekleştirmekten dolayı büyük heyecan duydum. Hayalim sahnede olup duygularımı müziğimle göstermeyi ve arpımla bir bütün olmayı seviyorum.



DURU BULAM / Flüt

Girdiğim sınavlarda, flütün bana uygun olduğu söylendi. O günden beri flüt, hayatımın en önemli parçası... Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı'nda 12. sınıfta çok değerli hocam Doç. Aslıhan And Say'ın öğrencisiyim. Hayalim, Avrupa'da ve ülkemde bir orkestrada yer alarak müziği paylaşmak ve sahnede o büyülü anların bir parçası olmak. Kendi deneyimlerimi başka öğrencilere ilham vermek.



MERVE KOCABEYLER / Onur Sanatçısı

HAYALLERİM BAŞKA KALPLERDE FİLİZLENDİ

Projeyi ilk duyduğumda içimde güçlü bir umut duygusu uyandı. Sanat yolculuğunda genç yaşlarda görünür olmak, destek görmek ve ilhamla beslenmek her zaman kolay olmuyor. Bu projede onur sanatçısı olarak yer almak benim için büyük bir anlam taşıyor. Genç sanatçıların her birinin notasında kocaman bir gelecek saklı. Yıllar önce içimde büyüttüğüm hayallerin günümüzde başka kalplerde filizlendiğini görmek içimi umutla dolduruyor. Bu görevi hem sorumluluk hem de bir armağan olarak görüyorum.



HEPSİNİN HAYALİ BİRBİRİNDEN DEĞERLİ

ELİFSU YALIN / Çello

Öğretmenlerimin yönlendirmesiyle bu enstrümanı seçtim, ancak zamanla çello benim için sadece kendimi var ettiğim bir yol oldu. Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda lisans 4. sınıf öğrencisiyim. Müziği sadece sahnede icra edilen bir sanat dalı değil, insanlara dokunan bir ifade biçimi olarak görüyorum. Hayalim çaldığım her notayla dinleyiciyle bağ kurmak ve müziğin iletişim gücünü ortaya koymak.



ADA YALIN YÜCEL / Keman

Mersin'de okurken bana yol gösteren öğretim görevlisi kemanı seçmeme vesile oldu. Şu anda Almanya'da Mannheim Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi'nde eğitimime devam ediyorum. Bu yıl Almanya'da aralık ayına kadar 10 ayrı resitalim var. Türkiye'de de İstanbul, Bursa ve Çukurova'da konserlerde çalacağım. Bunlar ile birlikte kıymetli dostum Ege Gür'ün keman konçertosunun Gedik Filarmoni Orkestrası ve Cem Mansur ile dünya prömiyerini gerçekleştireceğim. Çok heyecanlıyım.



ALMİLA ŞERBETÇİ / Keman

Kemana başlama hikayem öylesine tesadüfi ki, ben onu değil o beni seçti demem daha doğru olur. Şuan Almanya'da Freiburg Müzik Yüksekokulu'nda lisans 1 öğrencisiyim. Hayalim, ileride bilgi birikimi ve genel kültürü yüksek bir müzisyen olarak öğretmek ve de bir solist olmak. Ayrıca sadece keman değil farklı branşlarda da bilgi sahibi olarak kendimi geliştirmek istiyorum.



DERİN ÇOPUR / Piyano

4.5 yaşında piyano eğitimi almaya başladım. Neden piyanoyu seçtiğimi hatırlamıyorum ama her geçen gün, doğru bir karar verdiğimi daha iyi anlıyorum. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda 10. sınıf öğrencisiyim. Hayalim, müziğimle dünyayı dolaşan bir konser piyanisti olmak. Farklı kültürlerle aynı duyguları paylaşmak ve sade, derin bir insan olarak yaşamak.



ELİF NAZ ERTUĞRUL / Piyano

Piyano bana duygularımı ve kendi dünyamı kurma imkânı veriyor. Avusturya'da Mozarteum Üniversitesi Pre- College programında okuyorum. Aynı zamanda Musisches Gymnasium'da ortaöğrenimime devam ediyorum. Projede aynı tutkuyu paylaşan arkadaşlarla bir araya gelme fırsatım oldu. En büyük hayalim, piyanoyla insanlara ilham verebilmek ve duygulara dokunan bir sanatçı olabilmek.



LİDYA İPEK KESKİN / Arp

Küçükken bir orkestrada arpı ilk gördüğüm anda büyülendim. Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Arp Sanat Dalı'nda 12. sınıfta öğrenim görüyorum. İleride arpın ne kadar solisttik bir enstrüman olduğunu gösteren iyi bir arp virtüözü olmak istiyorum. Büyük orkestralarda çalmak ve dinleyen herkesin kalbine dokunmak istiyorum.