7 24 şehirde yaşam

3 milyar yıl öncesine sanal yolculuk

Kasım 2024'te Türkiye'nin ilk sanal gerçeklik müzesi olarak kapılarını açan Müzeverse, artık yolculuğuna Galataport İstanbul'da devam ediyor. Merkezi konumuyla daha fazla ziyaretçiye ulaşmayı hedefleyen Müzeverse, yeni içeriği olan Yaşamın Kökleri'ni ilk kez Galataport İstanbul'daki yeni adresinde tarih ve teknoloji meraklıları ile buluştururuken, şu ana kadar yaklaşık 60 bin ziyaretçiyi ağırlayan Piramitlere Yolculuk: Antik Mısır'ın Keşfi ve Son Kale – Orta Çağ'ın Keşfi VR deneyimlerini de buraya taşıyor. Excurio'nun Fransız Ulusal Doğa Tarihi Müzesi ile işbirliği içinde hazırladığı bu 45 dakikalık sanal gerçeklik deneyimi, dünyanın oluşumundan günümüze kadar yaşamın öyküsünü nefes kesici bir şekilde sunuyor.

3,5 milyar yıl öncesinden 2223 yılına uzanan yolculuk, dünyadaki yaşamın dokuz büyük evresini büyüleyici görsellerle ve bilimsel titizlikle yeniden canlandırıyor. Paris'ten araştırmacı Charlie ve adını Charles Darwin'den alan sevimli robot Darwin, izleyicileri okyanusların derinliklerinden karaların oluşumuna, dinozorların ve ilk memelilerin izlerinden tropik ormanların renkli yaşamına kadar sürükleyici bir keşfe çıkarıyor. Avustralya'dan Tanzanya'ya uzanan sekiz fosil bölgesi, geçmişin sırlarını günümüze taşıyor. Balıklardan papağanlara, fillerden kertenkeleye kadar 162 türle yaşamın çeşitliliği gözler önüne serilen Yaşamın Kökleri, ziyaretçilerine zaman yolculuğu ve canlı görselliklerle, dünyanın güzelliğini ve yaşamın kırılganlığını yakından keşfetme fırsatı veriyor. Kültür-sanat deneyimini teknolojinin diliyle daha fazla insana ulaştırmak amacıyla hayata geçirilen deneyim müzesi, 7 yaş ve üzeri tüm ziyaretçiler için haftanın her günü, 10.00- 22.00 saatleri arasında gezilebilir.



İlk defa Türkiye'de

Modern müziğin en etkileyici yorumcularından biri olarak kabul edilen Kanadalı sanatçı Barbara Hannigan, 11 Aralık'ta Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile çok özel bir konser verecek. Grammy ödüllü şef ve soprano, Richard Strauss'un başyapıtı Metamorfozlar ve Francis Poulenc'in unutulmaz dramatik monodisi İnsan Sesi'ni bir araya getirdiği, dünyada büyük ses getirmiş projesiyle ilk defa Türkiye'de müzikseverlerin karşısına çıkıyor.





Güneşin Oğlu seyirciyle buluşuyor

Onur Ünlü imzalı Güneşin Oğlu filmi Zorlu PSM Prodüksiyonu olarak sahneye taşındı. İlk gösterimi dün yapılan aynı adlı oyun yarın akşam da perde açacak. Onur Ünlü ve Nagihan Gürkan'ın yönettiği, İbrahim Selim, Deniz Celiloğlu, İlayda Alişan, Beyti Engin, Ali Yoğurtcuoğlu, Zeynep Kankonde gibi isimlerin rol aldığı oyun, mizah ile absürtlüğü buluşturan hikâyesiyle 17 ve 18 Aralık'ta da seyirciyle buluşacak.





İsveç'ten melankoli yağmuru

Neslinin en etkili sanatçılarından ve en iyi seslerinden biri, bir öncü olarak selamlanan İsveç'in melankolik melodileriyle tanınan efsanevi ismi Jay-Jay Johanson, 10 Aralık gecesi İstanbul Blind sahnesinde hayranlarıyla buluşuyor. Cazdan trip-hop'a, pop'tan soul'a uzanan geniş müzikal yelpazesiyle tanınan Johanson, sevilen parçalarının yanı sıra, geçtiğimiz günlerde yayımlanan 15. stüdyo albümü Backstage'den yepyeni şarkılarını da ilk kez İstanbul'da canlı olarak seslendirecek.



İstanbul Sanat Fuarı'nı kaçırmayın

Bu sene gerçekleşen VI. IAAF İstanbul Sanat Fuarı yarın akşama kadar Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Kapılarını perşembe günü açan fuarda 500'ü aşkın sanatçının eşsiz eserleri; resim, heykel, fotoğraf ve tasarım alanlarında klasik, modern ve çağdaş örnekler seyirciye sunuluyor. İlahi aşkın anlatımını tuvaline yansıtan Ressam Selda İnci'nin beş eseri de fuarda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.



Hurdadan sanata

İki genç sanatçı Sanem Tufan ve Ada Uzundede Assan Alüminyum'un üretim tesislerinden çıkan hurda alüminyumlardan ürettikleri sanat eserlerini Galeri Selvin çatısı altında sanatseverlerle buluşturdu. Sürdürülebilirliğin çok boyutlu şekilde ele alınabileceğini kanıtlayan Yeniden + Sanat isimli sergide yer alan heykeller 8 Aralık'a dek görülebilir.