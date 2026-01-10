7/24 şehirde yaşam

Troya efsanesi sahnede

Çanakkale'nin Hisarlık Bölgesi'nde, bundan binlerce yıl önce kurulan tarihi İlion, Hititlerin deyimi ile Wilusa kenti çok eski bir efsaneye de kaynaklık etti. Düş ile gerçeğin, bilim ile ütopyanın iç içe geçtiği insanlık tarihinin en eski ve en bilindik öykülerinden birine... Ve o öykü, Anadolu Ateşi Dans Topluluğu tarafından sahneye taşındı. Troya'nın binlerce yıllık mitolojik dünyası Anadolu Ateşi'nin çağdaş sahne diliyle izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Troya efsanesi 13 Ocak akşamı Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda seyirciye görkemli bir gösteri sunacak.



BİFO yıla Lisiecki ile başlıyor

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası yeni yıla dünyanın önde gelen orkestralarıyla sahneye çıkan genç yıldız, Kanadalı piyanist Jan Lisiecki ile merhaba diyor. Mozart'ın 9. Piyano Konçertosu'yla açılacak olan program Rossini'nin Giyom Tell Uvertürü'ne uzanan geniş yelpazeli bir seçki sunacak. Puccini, Glazunov, Offenbach ve Çaykovski'den unutulmaz eserlerin yorumlanacağı geleneksel yeni yıl konserinde çok renkli bir müzikal şölen müzikseverleri bekliyor. Konser 15 Ocak Perşembe akşamı İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşecek.



Mozart'a adandı

Klasik müziğin evrensel dilini İzmir'den dünyaya taşıyan Olten Filarmoni Orkestrası, 14 Ocak'ta Elhamra Sahnesi'nde müzik tarihinin önemli isimlerinden W. Amadeus Mozart'a adanan özel bir konser düzenleyecek. Saat 20.30'da başlayacak konserde orkestrayı daimî şef Jurjen Hempel yönetecek. Konserin solistliğini ise genç yaşına rağmen uluslararası alanda çok sayıda ödüle imza atan piyanist Nehir Özzengin üstlenecek. Mozart'ın evrensel dilinin yankılanacağı gecede, müzikseverler Piyano Konçertosu No.20 ile Senfoni No.41 Jüpiter'i dinleme ayrıcalığını yaşayacak.



Gürcistan Devlet Balesi geliyor

175 yıllık köklü geçmişiyle dünyanın en prestijli bale topluluklarından Gürcistan Devlet Balesi, Pyotr Tchaikovsky'nin zamansız eseri The Nutcracker (Fındıkkıran) ile ülkemize geliyor. Eser, efsanevi sanatçı Nina Ananiashvili'nin sanat yönetimi ve koreografisi ile 15, 16 ve 17 Ocak'ta İstanbul'da Zorlu PSM'de; 18 ve 19 Ocak'ta da Ankara'da ATO Congresium'da sahnelenecek. Sanatseverlerden gördüğü yoğun ilgiyle tüm biletleri tükenen gösteri aralık ayında yeniden Türkiye'de izleyiciyle buluşacak.



Saklı Zamanlar

Türk resim sanatının önemli isimlerinden Selahattin Kara'nın yeni dönem yapıtlarını bir araya getiren Saklı Zamanlar başlıklı sergi, AKM Galeri'de sanatseverlerle buluşmaya başladı. Yıllar boyunca empresyonist peyzajlarıyla ışığı, atmosferi ve doğanın duyusal etkilerini resmeden Selahattin Kara, bu sergiyle birlikte sanatındaki yeni bir dönemi sanatseverlere sunuyor. Erkan Doğanay küratörlüğünde hazırlanan sergi 25 Ocak'a dek sürecek.



Siyah ve beyazın içinde

Samimi ve yenilikçi bir anlayışla alternatif bir sanat mekânı olarak kurgulanan Red Rouge Art, yeni yılın ilk sergisinde çağdaş resmin önemli isimlerinden Artin Demirci'yi ağırlıyor. Sanatçının altı yıl aradan sonraki ilk kişisel sergisi Siyahın İçinde, Beyazın İçinde ve Diğer Patikalar, 10–31 Ocak 2026 tarihleri arasında sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, sanatçının yıllara yayılan üretiminden seçilmiş elliden fazla eseri bir araya getirerek siyah, beyaz ve gri tonların hâkim olduğu soyut bir yolculuk sunuyor



Aşk mı müebbet mi?

"Karısından sıkılıp birkaç aylığına hapse girmek için yalandan banka soyan kocaya hâkim ev hapsi verdi." Bu üçüncü sayfa haberi tiyatro oyununa ilham oldu. Fethi Kaynarcı'nın yazıp yönettiği Mehtap Bayri ile Erkan Sever'in rol aldığı Aşkı Müebbet adlı oyun iki perdelik komedi oyunu 9-10 Ocak'ta Ayvalık'ta 16 ve 24 Ocak'ta İstanbul TiyatrOps'ta sahnelenecek.