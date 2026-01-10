Genç nesil gibi giyinme rehberi

Kullandığınız marka, dolabınızdaki parçaları kombinleme şekliniz hatta çorap giyme tarzınız bile yaş konusunda herkese bir fikir veriyor. Yani siz ne kadar çok spor yaparsanız yapın, cildinize ne kadar işlem uygulatırsanız uygulatın 30'larda mı 30'ları çoktan geçmiş bir yaşta mı olduğunuz apaçık bir şekilde ortada oluyor. Moda demografik grafiğinde işte bu kadar etkili kısacası. Yavaş yavaş ve detaylı bir şekilde anlatmak gerekirse eğer ilk önce bu kuşakları ve yaş gruplarını bilmek gerekiyor. Z kuşağının başlangıcı 1997 olarak kabul edilir ve bitiş tarihi çoğu zaman 2012'ye kadar uzanır... Alfa Kuşağı ise 2012 ile 2025 yılları arası olarak kabul edilir. Yani bu iki nesil modayla ilk tanışılmaya başlanan ortaokul dönemleriyle 30 yaş öncesindeki yaş grubunu yani moda trendlerinin en çok takip edildiği dönemleri kapsıyor. Ve bu dönemde doğmuş olanlar yani şu an moda trendlerine yön veriyor. Onlar gibi değilseniz iş yerinde onları yönetmek bile oldukça zor. Jean, omzu açık body, peluş ceket, spor ayakkabısı, uzun spor çoraplar, bolca aksesuvar ile dünya üzerinde her yere giden bu genç nesli anlamak demek biraz da sizin dolabınızın genç kalmasını sağlamanız anlamına geliyor. O zaman hep beraber yakından bakalım onların üzerinden çıkarmadığı kıyafetlere, kombinlere ve silüetlere:

MARKA MİRASI ONLAR İÇİN ÖNEMSİZ

Women's Wear Daily ve Boston Consulting Group, genç tüketiciler için gerçekten neyin önemli olduğunu ve önde gelen markaların moda dünyasının yeni neslini kazanmak için nasıl uyum sağladığını araştırmak üzere bir araştırma yaptı. Tabii ki bunun en önemli nedeni 28 yaş ve altındaki tüketicilerden oluşan Z kuşağı ve Alfa kuşağı üyelerinin önümüzdeki on yılda sadece ABD'de moda pazarının yüzde 40'ını oluşturmasının beklenmesi. Bu araştırmanın sonuçlarına göre:

Artık marka değerini belirleyen şey miras değil. Marka sadakati, kültürel uygunluk, özgünlük ve yaratıcı enerji çok daha önemli.

Genç kuşak, marka odaklı olmaktan çok ürün odaklı.

Genç tüketicilerin yüzde 40'ı alışveriş yapmak için yapay zekayı kullanıyor. Yani markaların bu jenerasyonların kalbini kazanması için akıllı bir yapay zeka stratejisi izlemesi gerekiyor.



GELENEKSEL PAZARLAMA YETERSİZ KALIYOR

Geleneksel pazarlama yaklaşımları bu tüketicilerde yetersiz kalıyor. Bu nesiller üzerinde başarılı olan markalar beş strateji izliyor:

Markanın hedeflediği tüketicileri belirleyin. Netlik, hedefler ve performans göstergeleri oluşturun.

Gençlik kültürüne tutkuyla bağlı olmak şart. Onları anlamadan, onlara ürün satmak imkansız. Yaratıcılar, işbirlikleri ve ürünler aracılığıyla özgünlük oluşturmak şart.

Yaratıcı enerjiye geçiş yaparak sosyal ticaret motorunu harekete geçirin.

İnternet satış trafiğini korumak için yapay zeka aramasına öncelik vererek aracı motor optimizasyonuna hazırlanın.

Fiyatlandırma, indirimler ve kalite gibi temel unsurlara odaklanın. Kritik dönüşüm faktörlerine yatırım yapın.



BOL KESİMLİ SİLUETLER

On yıl boyunca Y kuşağı beli vurgulayan ve vücuda oturan kesimleri tercih ederken, Z kuşağı ise salaş ve rahat tarzları benimseyerek bir nöbet değişimini başlatıyor. Botlardan bluzlara kadar... Dapdar vücuda yapışan bir şeyler giyen birini görürseniz kesinlikle 30 yaş üstüdür bundan emin olabilirsiniz. Üstler omuzları açıkta bırakıyor. Omuz dekoltesini seviyorlar. 2000'ler silüetlerini hatırlatan görünümler sanki zaman makinesiyle yeniden hayatımıza girmiş gibi. Bol pantolonlar, kısa bluzlar, omuz dekolteleri... Mischa Barton ve Paris Hilton klonları sokaklara salınmış ve ortada dolaşıyor gibi. Bu genç nesil istediği görünüme kavuşmak için vintage ve ikinci el mağazalarının kapılarını da aşındırıyor. Yani şu an perakende mağazalarının işi her zamankinden de zor.



KATMANLI GÖRÜNÜM

2000'ler dedik, bir de 90'lar var artık yeniden hayatımızda. Genç kuşak 90'lar stilinin etkisinden muaf değil. Ve geleneksel olarak daha çok Y2K'ye yakın bir estetiği tercih etseler de, her sezon romantik komedi kuşağından yeni bir klişeyi benimsiyorlar gibi görünüyor. Mesela ilk söyleyebileceğimiz şey tişört ve askılı bluz katmanlama geri döndü. Pastel tonlarda ince askılı bluzlar, uzun kollu tişörtlerin üzerine tişört giymek ve atletleri üst üste giymek, bu sezon kaydettiğim en havalı kıyafet kombinlerinin kilit özelliklerinden oldu. 2026'da genç kesimde bu tarz görünümleri bolca fark edeceğiz. Atletlerinizi üst üste giymek, bu klasik kapsül gardırop parçasını güncellemenin kolay bir yolu olabilir.

KAOSA DOĞDULAR

Z kuşağı ve ardından gelen kuşak dünyanın oldukça zorlu bir döneminde dünyaya gelmiş oluyor. Pandemi, ekonomik krizler, bölgesel savaşlar, yapay zekanın yükselişi, büyük ülkelerin küçük ülkeleri hedef aldığı operasyonlar derken siyasi, sosyolojik ve ekonomik ikilemler içinde yetişen jenerasyonların moda tercihleri de bu yönde oluyor. Bu jenerasyonlar bir gün klasik büyük moda markalarından yıllar boyunca dolaplarında durabilecek bir parçaya yatırım yapıyor. Bir başka gün kapsül gardırop oluşturmaya karar veriyorlar. Bir başka gün ise kısa ömürlü mikro trendlerin peşine düşüyorlar. Dolayısıyla dolaplarında tüm bu eğilimlerden bir parça var. Ve onların giyimlerine baktığınız zaman genel olarak oldukça bireysel, 'karışık' bir tercihte bulundukları dikkat çekiyor. Kısaca kaosa doğan bu nesillerin giyim tercihleri de genel olarak bir çeşit kaos yansıması.



HİBRİT AYAKKABILAR

Tek bir ayakkabı iki ayakkabının işini görüyorken neden alışverişte daha çok para harcansın ki? Geçtiğimiz yıl hibrit ayakkabılar için harika bir yıldı. Deneysel trendlerden asla çekinmeyen genç kuşak da onları ilk benimseyenler arasındaydı. Spor ayakkabıları loafer'larla birleştirerek 'troafer'lar mesela hepimizin zihnine yerleşti. 'Sneakerina'lar da stil sahibi kızlar arasında popüler bir parça haline geldi. Ayrıca, platform topuklu spor ayakkabıların yeniden hayatımıza geri döndü. Bot-ayakkabılar da ayakkabı dolaplarındaki yerlerini aldılar. Genç kuşak böylece 'çirkin ayakkabı stillerinin yolu açıldı. Bu tarzların melezlenmesine olan sevginin 2026 kışına doğru daha da artacağını ve daha fazla bot-hibrit modelin ön plana çıkacağını tahmin ediyorum. Baharda spor ayakkabı-botlar, mokasenbotlar, hatta sandalet-botlar bile düşünebilirsiniz!





HAFİF DOKULAR

Genç kuşağın 2026'ya taşıdığı kural, evden çıkmadan önce biraz doku eklemek. Püsküllü bir çanta, yakada bir rozet, mücevherli bir broş; görünümünüze biraz ilgi ve gösteriş katacak bir şey. Bu trend, genç kuşağın takip ettiği çoğu stil önerisi gibi, ikinci el alışverişine olan sevgiden kaynaklanıyor. Bir görünümü yükseltmek için ekstra özel dokular aramak, vintage alışverişi için mükemmel bir fırsat sunuyor. İster Notting Hill pazarlarından alınmış vintage bir kürk olsun, ister bir hayır kurumunun mağazasında bulduğunuz ilginç boncuklu bir çanta olsun, kişisel tarzı tanımlayan bu dikkat çekici parçaların benimsenmesi, Z kuşağının 2026'da daha da fazla benimseyeceği bir şey olacak.