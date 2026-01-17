Dış giyim trendlerine yatırım yapma zamanı

Yeni yıla, "Kar yağdı", "Kar yağacak", "Kar az yağdı", "Kar yağmadı", "Kar yağmadı ama çok soğuk" yorumlarıyla iç içe geçmiş şekilde girdik. Bir yandan şehirde giydiklerimiz değişti. Bir yanda da kar mevsiminin gelmesiyle birlikte ülke içinde ve dışında kayak merkezlerinin doluluk oranı arttı. Gelecek hafta okulların tatile girmesiyle birlikte yine pek çok kişi tatil beldelerinin yolunu tutacak. Yani dış giyim öğeleri bu süreçte uzun zamandır olmadığı kadar popüler olacak. Yani kısaca gerçek kış ve gerçek soğuk günler ufukta belirirken, yeni sezon için gardırop oluşturmaya başlamak durumundayız. Tabii ki kazaklar, sweatshirtler, yünlü pantolonlar, botlar ve çizmeler sıcaklık durumuna göre hayatımızda daha geniş yer elde etmeye başlar. Ama nisan ayına kadar sürecek olan yılın en soğuk aylarında gardırobunuzun olmazsa olmazları tabii ki dış giyim öğeleridir. 2026 kış dış giyim trendleri geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor. Bir yandan termal konfor ve sert hava koşullarından koruma önemli bir etkenken tabii ki moda trenlerine uyumlu olmak da bizler için önemli. Yani konforu seçerken stilden ödün vermenize gerek yok. Haydi o zaman gelin hep beraber bakalım soğuk kış günlerinde zirveye çıkacak dış giyim trendlerine.



EKOSE YA DA TÜVİT CEKET

Kış dendiği zaman kabul edelim hepimizin göz-gözlerinin önüne ekoseler ve tüvitler geliyor. Bu tarz lerinin ceketler çok ama çok popüler bu sezonda da. Cha- Chanel başta olmak üzere Balmain ve Ralph Lauren nel gibi birçok dev modeevi bu sezon da birbirinden iddialı ekose ve tüvit ceketlere koleksiyonlarında yer vermiş durumda. Türkiye'den de Ayşe Burcu Kaya gibi moda markaları bu sezon farklı renkler ve dokularla harmanladıkları bu tarz farklı model- modeldeki ceketleri modaseverlerle buluşturuyor.

DERİ CEKET VE PARDPARDÖSÜLER

Son birkaç yıldır deri dış giyim parçaları büyük bir yükseliş trendi içinde. Son birkaç yıldır da özel- özellikle kahverengi tonlarında olanlar çok ama çok likle popüler. Blazer modeller, bomber'lar ve aklınıza gelebilecek her türlü deri dış giyim parçası kısaca çok ama çok gözde. Tüm bunlara bu sezon parde- pardesü modelleri de eklendi. Siyah deri pardesüyle bu sü sezon gidemeyeceğiniz hiçbir yer yok diyebiliriz. Kürk aksesuvarlarla da zenginleştirebileceğiniz bu model kombinlerinize bambaşka bir hava katacak.

AÇIK RENKLİ PALTOLAR

Bu sezon kesinlikle açık renkli bir paltoya yatı- yatırım yapmak için en doğru zaman. Krem, ekru, bej, rım beyaz ya da açık gir bir paltoyu dolabınıza ekle- eklemek için yani en doğru zaman dilimindeyiz. Doğal mek olarak açık renkler bu karanlık günlerde bir anda sizin modunuzun da yükselmesini sağlayacaktır. Girdiğiniz ortamda dikkat çekmenizi, genel olarak da kombininize zarif bir hava eklemenize olanak sağlayacaktır. Gerçek bir leydi gibi görünmek isti- istiyorsanız bana sorarsanız geç kalmadan hemen bu yorsanız tarz bir modeli dolabınıza ekleyin.

RETRO TARZ

Bu tarz ceketlerin aslında 70'lerde, 80'lerde ya da 90'larda tasarlanmış olanlarından bir tane bulabilirseniz, işte esas o zaman moda dünyasında gerçekten havalı olacağınız kesin... Bu üç farklı dönemde tasarlanan ceketlerin tamamı birbirinden farklı. Ve doğal olarak bu üç farklı dönemden satın alacağınız ceketleri bambaşka şekillerde kombinlemeniz de gerekecektir. Ama doğru kombinlemeyi başardığınız zaman çok ama çok havalı olacağınız da kesin.

HAYVAN DESENLERİ

Hayvan desenleri bu kadar popülerken ceketlerinizde bu desenin kullanılmamasını düşünmek imkansız gibi bir şeydi... Yılan derisi, inek deseni, leopar deseni gibi sayısız hayvan derisi baskısı bu sezon özellikle dış giyim öğeleri için de çok ama çok popüler... Ya da simsiyah düz bir puffer ceketi hayvan desenli bir bluz ya da elbiseyle de rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Bu da ceketinizin bir anda daha şık, gösterişli hatta seksi bile görünmesini sağlayacaktır.

SUNİ KÜRKLER

Ocak ayına giriş yapmak demek resmen kış mevsimine girmek demek. Ve trendleri ne kadar önceden takip ederse-ederseniz ki biliyorsunuz ki o kadar niz moda konusunda bilgili ve zevk sahibi olarak kabul edi-ediliyorsunuz. Yani hazır kış ay- liyorsunuz. aylarına resmen adım atmışken larına yapmanız gereken şey hızlı bir şekilde dolabınıza kış ay-aylarına özgü parçalar eklemek. larına Eklemeniz gereken ilk parça-parçalardan biri de kesinlikle suni lardan kürkler... Dikkatinizi bir kez daha çekiyorum asla gerçek kürkten bahsetmiyorum. Mo- Moda dünyasının en gözde moda da evleri bile uzun zamandır kürk parçaları koleksiyonlarından çıkarmışken sizin de bu tren-trende uyup sahte kürk detaylı de güzel bir ceketi dolabınıza eklemenizin zamanı...

UZUN PUF PUF CEKETLER

İşte kesinlikle işinize yarayacak olan model... Yani istediğiniz şeyleri giyip sonra da üzerinize bu ceketi geçirip şehir hayatına devam etmeniz için birebir model... Peluşlar kadar olmasa da bu model özellikle 20'li yaşlar civarındakilerin de en sevdiği modellerden biri... Eşofman, pantolon-bluz takımlarıyla bile son derece hoş göründüğü bir gerçek. Parlak metalik renklerde olanları, griler, parlak bejler, metalik tonlar da kabul edelim bu modele çok ama çok yakışıyor. Tabii ki giyinmeye doğal olarak kendimizi ve kendi vücudumuzu baz alarak başlamamız gerekiyor. Bu nedenle de eğer boyumuz çok uzun değilse bu tarz bir modeli ya tamamen alışveriş listesinden çıkarmamız gerekiyor ya da boyumuzu uzatabilmek için topuklu bot ve çizmelere yönelmemiz gerekiyor.

PELUŞ SWEATSHİRT

Krem, camel, kahverengi, nefti yeşil peluş bir sweatshirt bu sezon kesinlikle dolabınızda olması gereken parçalardan biri... Jean'in üzerine kürkün o biraz fazla iddialı havası olmadan rahatlıkla giyebileceğiniz bu tarz parçalar bir anda stilinize keyifli ve şık bir hava katıyor. Sonuçta bu tarz sweatshirtler'in ve bunların fermuarlı modellerinin o kışın sıcak ve konforlu ortamlarını hatırlatan havası hepimize çok ama çok iyi geliyor. Siyah olanlarıyla siyah taytlarla ve siyah pantolon takımlarla da bu tarz modelleri rahatlıkla giymeniz mümkün.