7/24 şehirde yaşam

İstanbul'da Bollywood rüzgarı

İstanbul'da Bollywood fırtınası yaşanacak. Mumbai'nin Film City stüdyolarından doğan, dünya çapında kapalı gişe turneleriyle ses getiren Taj Express, 6-7 Mart tarihleri arasında Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'ne geliyor. Shruti Merchant'ın yönetmenliğini, Vaibhavi Merchant'ın koreografisini üstlendiği yapım, Bollywood'un en sevilen filmlerinde yer alan gerçek dansçıları, yüksek enerjili koreografileri, göz alıcı kostümleri ve Hint sinema endüstrisinin başarılı tasarımcıları tarafından hazırlanan çarpıcı video projeksiyonlarıyla İstanbul'da adeta bir Bollywood fırtınası estirecek. Hindistan'ın en yetkin müzisyenlerinin sahnede canlı performans sergilediği bu büyük prodüksiyon, modern sahnelemesi ve özgün hikâye anlatımıyla, yüksek temposuyla izleyiciyi hem bir film setinin hem bir müzik stüdyosunun kalbine davet ediyor.



Karagöz ustalarının başı dertte

ENKA Sanat, tiyatro oyunlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Ahmet Sami Özbudak'ın kaleme aldığı, Emrah Eren'in rejisini üstlendiği Tiyatro Hayali'nin son oyunu Şebbaz 3 Mart akşamı ENKA Oditoryumu'nda sanatseverlerle buluşacak. Gölge oyunu ile gerçek oyunculuğu harmanlayarak sahnede bambaşka bir dünya kuran oyunda, Erdem Akakçe ve Fatih Koyunoğlu oyunculuklarıyla dikkat çekiyor.



Benzersiz bir koro deneyimi

Özgün tınıları ve sahne kurgusuyla koro müziğini çağdaş bir performans deneyimine dönüştüren Chromas, 7 Mart'ta ilk kez ParibuArt sahnesine konuk oluyor. Başak Doğan yönetimindeki koro; yakın armoniler, beatbox ritimleri, sürpriz konuklar ve doğaçlama anlarla şekillenen repertuarını izleyiciyle buluşturacak. Sahne üzerindeki aktüel handycam kullanımı sayesinde izleyici, performansı adeta koronun içindeymiş gibi deneyimliyor.



Anadolu Sergileri Lüleburgaz'da

İş Sanat Anadolu Sergileri, Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndan yapılan özel seçkileri sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Hayatın Renkleri başlıklı seçki bugün ve yarın Lüleburgaz Şubesi'nde ziyaret edilecek. 1943 yılında Yurt Gezileri kapsamında Kırklareli'nde bulunmuş olan Saip Tuna'nın seçkinin temasını güçlü biçimde temsil eden Yörük Kızı tablosuyla birlikte Melâhat Üren, Hüseyin Avni Lifij, Şükriye Dikmen, Fikret Muallâ Saygı ve Nuri Abaç gibi sanatçılarımızın günlük hayattan sahneleri ve insan manzaralarını yalın, dışavurumcu ve şiirsel bir dil aracılığıyla tuvale taşıdıkları eserler sergileniyor.



15 yıllık yolculuk

Kurulduğu günden bu yana sanat öğrencileri, genç sanatçılar, koleksiyonerler ve sanatseverler arasında sürdürülebilir bir bağ kurmayı hedefleyen Bazaart, 15 yıllık yolculuğunda çağdaş sanatın yeni seslerine alan açan önemli bir platform haline geldi. Her Eve Bir Sanat mottosuyla Yeniköy Rotary Kulübü tarafından hayata geçirilen proje, bu yıl da genç yeteneklerin profesyonel sanat dünyasına adım atmalarını desteklemeyi amaçlıyor. Bin 250 sanatçının toplam 2136 eserle başvurduğu Bazaart 2026, 3–12 Mart tarihleri arasında Etiler'deki 2PLAN Terminal'de izleyiciyle buluşacak.



Bu kez tek başına sahnede

Deneyimli oyuncu Şenay Gürler bu kez tek başına sahnede. Gürler, Aylin Balboa'nın çok sevilen Bu Hikaye Senden Uzun Osman eserinden aynı adla uyarlanan tiyatro oyunuyla 2 Mart akşamı Fişekhane'de seyirci karşısına çıkıyor. Salih Usta'nın yönettiği oyun, uzun yıllardır beraber olduğu hayat arkadaşı Osman'dan ayrılan ve onun ardından mektuplar yazan bir kadının hikâyesini anlatıyor.



Güz İle Yaz Arasında

İyilik İçin Sanat Derneği'nin düzenlediği Güz ile Yaz Arasında sergisi, 26 sanatçının 61 eserini bir araya getiriyor. Küratörlüğünü Hicran Aksöz'ün üstlendiği sergi, 4 Nisan'a kadar Inspera Bodrum Kültür Sanat'ta sanatseverlerle buluşacak.