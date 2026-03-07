7/24 şehirde yaşam

8 Mart Dünya Kadınlar Günü temasıyla özel olarak hazırlanan konserler ve etkinlikler haftaya ayrı bir anlam katacak. Örneğin Başkent'in kültür ve sanat adası CSO Ada Ankara, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü senfonik konserlerden Türk Sanat Müziği'ne, çoksesli korolardan topluluklara uzanan devasa bir programla kutlamaya hazırlanıyor. Devlet Çoksesli Korosu, Koro Evi Konserleri kapsamında yarın saat 16.00'da CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da özel bir konser gerçekleştirecek. konser programında Begonvil Kadınlar Korosu, Sonare Çoksesli Korosu ve FeminAnka Kadınlar Korosu sahne alacak. Ankara Brass Filarmoni (ABF), 1800'lü yılların İstanbul'unda özgürlüğü simgeleyen kadın piyanist, kemancı ve besteci Kevser Hanım'a ithafen yarın saat 20.30'da Bankkart Mavi Salon'da sahne alacak. CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da Zarif Nağmeler başlığıyla icra edilecek bir diğer konserde ise Zafer Çebi yönetimindeki Senfonik Orkestra' solist Sedat Yüce'ye eşlik edecek. İstanbul Devlet Opera ve Balesi de Puccini'nin Kadınları başlıklı konserle, yarın akşam 20.30'da AKM Tiyatro Salonu'nda izleyici karşısına çıkacak. İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin operalarında yer alan kadın karakterleri odağına alan konserde solist olarak Evren Ekşi, Şebnem Ağrıdağ Kışlalı, Mine Kurtoğlu, Burçin Savigne ve Hande Soner Ürben sahne alacak. Sanatçılara piyanoda Yuliya Bapova eşlik edecek.Kariyerlerinin başındaki genç müzisyenlere sahnesini açarak konser verme imkânı sunan İş Sanat Parlayan Yıldızlar konserleri 9 Mart Pazartesi akşamı 20.30'da Barış Tümkaya (piyano) ve Öykü Kebir (fagot) ile devam ediyor. Barış Tümkaya'nın repertuvarında Domenico Scarlatti, Sergei Rachmaninoff, Pyotr İlyiç Çaykovski ve Pierre Sancan'ın eserleri yer alıyor. Öykü Kebir ise fagot repertuvarının farklı dönemlerini temsil eden Pierre-Max Dubois, Jirí Pauer ve Aaron Robinson gibi bestecilerin eserlerini seslendirmeye hazırlanıyor.Caz dünyasının efsane ismi İsveçli kontrbasçı ve çellist Lars Danielsson liderliğindeki grup Liberetto İstanbul'a geliyor. Sanatçının yeni albümü Echomyr'den parçaların seslendirileceği konser 11 Mart'ta Paribu Art'ta gerçekleşecek.Gülçin Kültür Şahin ve Eren Balkan'ın rol aldığı Ehlikeyf, 9 Mart akşamı Zorlu PSM'de izleyiciyle buluşuyor. Oyuncu Gökçe Bahadır'ın yapımcıları arasında olduğu oyun, erkek egemen toplumda var olmaya çalışan Hülya ve Perihan'ın yüzleşmesi anlatıyor.ENKA Sanat, Kerem Kurdoğlu'nun kaleme aldığı, Mehmet Birkiye'nin yönettiği, Salih Bademci'nin başarılı performansıyla büyük beğeni topladığı Sesler adlı tiyatro oyununu, 10 Mart akşamı saat 20:30'da ENKA Oditoryumu'nda tiyatroseverlerle buluşturuyor.Fantazya, bilimkurgu ve korku türlerinin Türkiye'de tanınması ve gelişmesinde öncü rol üstlenmiş, Türk sinemasının dünyada bilinirliğini sağlamış tarihçi ve araştırmacı yazar Giovanni Scognamillo'nun adını ve mirasını yaşatmak için 2013 yılından bu yana GİO Ödülleri veren FABİSAD, bu kez önemli bir sergiye imza atıyor. Küratörlüğünü Arzu Taşçıoğlu'nun üstlendiği Pera'da Bir Şövalye: Giovanni Scognamillo Sergisi'nde Scognamillo'ya ait kişisel eşyalar, onlarca kitabını yazdığı daktilo ve çalışma masası, renkli dünyasını yansıtan çizimleri, daha önce yayımlanmamış şiir ve öykü çalışmaları, kitapları, özenle biriktirdiği figürleri, canavar ve yaratıkları 22 Mart'a kadar görmek mümkün.Pera Müzesi'nin yeni sergisi Suyun Kıyısında: Halil Paşa'nın Yaşamı ve Sanatı, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte Türkiye resim sanatının önemli isimlerinden Halil Paşa'yı, yaşamı ve üretimi arasındaki ilişki üzerinden ele alıyor. "Halil Paşa'yı yalnızca usta bir portre ve manzara ressamı olarak değil; Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan modernleşme sürecinde yeni bir görme biçiminin oluşmasına katkı sunan öncü bir sanatçı olarak ele aldık" diyen Dr. Özlem İnay Erten küratörlüğünde hazırlanan sergi, sanatçının portre, natürmort ve peyzajlarını arşiv belgeleri, fotoğraflar ve desen defterleriyle bir araya getirerek yaşamı, çevresi ve dönemiyle ilişkili kapsamlı bir okuma sunuyor. Sergi 23 Ağustos'a kadar açık.

