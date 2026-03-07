Samsunspor tarih yazmanın eşiğinde

Türkiye’de futbol üç büyüklerden ibaret gösterilir. Bu ezberi önce Trabzonspor, ardından Bursaspor, son olarak da Başakşehir bozdu. Şimdi de Samsunspor yolda. 2018 senesinde TFF 2. Lig’e kadar düşen kırmızı-beyazlılar, Avrupa’da Rayo Vallecano engelini aşarak yeni bir başarı hikayesi yazmaya çok yakın
Tarih 23 Nisan 2023, yer Samsun 19 Mayıs Stadyumu... TFF 1. Lig'de liderliği kimselere bırakmayan Samsunspor, Keçiörengücü'nü 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup edip sezonun bitimine dört hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiliyor. O gün kaç kişi, üç sene sonra bu kulübün Avrupa Konferans Ligi'nde son sekize aday olabileceğine inanırdı? Çeyrek finalin önündeki tek engel La Liga ekibi Rayo Vallecano... Türkiye'yi Galatasaray'la birlikte Avrupa'da temsil eden iki kulüpten biri olan Samsunspor'un çıkışına bakalım, belki çok ama boş konuşan bazı kulüplere örnek olur.
Türk futbolu; büyüklerin etrafında döner dururdu. Trabzonspor, 1974 senesinde Süper Lig'e çıkıp 1976 senesinde de şampiyon olunca Türk futbolunun İstanbulluların tekelinde olmadığını gösterdi. 2010'da Bursaspor, 2020'de Başakşehir başka kulüplerin de şampiyon olabileceğini gösterdi. İşte bu kulüplere benzeyen bir yoldan gidiyor Samsunspor, Başakşehir'in yoluna benzer bir yol bu...
2018 yılında Samsunspor, tarihinde ilk kez TFF 2. Lig'e düşen, ciddi mali kriz yaşayan ve transfer yasaklarıyla boğuşan bir kulüptü. O dönem dernek statüsündeki kulübün başkanlığını Erkut Tutu yürütüyordu. Bir 'şahıs kulübü' değil, dağılmış bir dernek yapısı vardı. Samsunlu iş adamı Yüksel Yıldırım tam bu dip noktada 2018'de devreye girdi. Kararını "Hem memleket bağı, hem de stratejik vizyon" diye açıkladı. Samsunlu kimliğini öne çıkardı ancak hamle duygusal bir sahiplenmenin ötesindeydi. Yıldırım, uluslararası liman işletmeciliği yapan bir şirketin sahibiydi. Liman yönetiminde kazandığı; uzun vadeli planlama, finansal disiplin ve kriz yönetimi deneyimini memleketin kulübü Samsunspor'a uyarladı.
HEDEF SÜPER LİG'DE KALICI OLMAK
Kulübü şirket yapısına taşıdı, mali kontrolü sağladı. Transferde kontrolsüz harcama yerine planlı büyüme anlayışı benimsendi. Ve hedefi açıkladı: Önce üst lige çıkmak, ardından Süper Lig'de kalıcı olmak...
Bu yaklaşım sonuç verdi. Samsunspor yeniden Süper Lig'e yükseldi. Yıldırım'ın perspektifinde Samsunspor yalnızca bir futbol takımı değil; şehrin marka değeri oldu.
Başkan Yüksel Yıldırım, üçüncü lig seviyesindeki bir kulübü devraldı, dernek modelinden yatırımcı modeline geçirdi ve iş dünyasındaki disiplinini futbola yansıtarak sportif başarıyla taçlandırdı.
2018'de TFF 2. Lig'e düşen kulüp, altı yıl sonra Avrupa'nın üçüncü liginde çeyrek finale göz kırpıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş ya da Trabzonspor gibi dev kulüplerin yapamadığını başarıyor.
ALMAN EKOLÜ, İSPANYOL FUTBOLUNA KARŞI
Samsunspor'un son üç yılı bir yükseliş hikayesi olduğu kadar, doğru modeli bulma arayışıydı. Her teknik direktör değişimi bir kriz değil, bir eşik sonrası alınmış karardı. Her şey Hüseyin Eroğlu ile başladı. 1. Lig'de sistem kurdu, disiplin getirdi ve takımı 2022-23 sezonunda Süper Lig'e taşıdı. Ancak Süper Lig seviyesi için daha sert ve daha tecrübeli bir profile ihtiyaç vardı.
Yerine gelen Markus Gisdol bilinçli bir tercih. Savunmayı toparladı, riski azalttı ve takımı ligde tuttu. Görevi netti: Düşmemek. Sezon sonunda ayrılığın sebebi hedefin değişmesiydi. Ligde kalmak yeterli görülmedi; bir üst oyun seviyesi arandı. Başkanın hedefleri arasında Avrupa kulvarı vardı. Bu noktada başka bir Alman Thomas Reis devreye girdi. Daha tempolu, daha agresif ve ön alan baskısını merkeze alan bir yapı kurdu. Bu sezon Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe'den birer puan aldığının altını çizelim. Ancak beklenti büyüdükçe oyun kimliğinin bir üst aşamaya taşınması gündeme geldi.
İki hafta önce yine bir teknik direktör değişikliğine gidildi. Göreve yine bir Alman Thorsten Fink geldi. Bu kez aranan şey sadece disiplin değil, topa sahip olma ve oyun kurgusuydu. Alman çizgisi korunurken, daha organize hücum planı hedeflendi. Yani savunma güvenliğinin üzerine oyun zekası eklenmek istendi. Bu değişimlerin ortak noktası hedef büyüdükçe profil değiştirme kararıydı.
Bugün Samsunspor, bilinçli biçimde Alman ekolü üzerinden ilerliyor. Disiplin, kompaktlık ve fizik gücü temel yapı. Bu yapının sahadaki karşılığı ise kilit isimlerde görülüyor.
Carlo Holse skor katkısı, Marius Mouandilmadji fizik gücü ve bitiricilik, Emre Kılınç oyun zekası ve taktik disiplini, Olivier Ntcham fizik kalite ve tempo, Okan Koçuk ve Rick Van Drongelen ise savunma istikrarıyla bur takım olmanın gereğini yerine getiriyorlar.
Şimdi soru şu: Disiplinli Alman modeli, sabırlı ve pas odaklı bir İspanyol ekolüne karşı nasıl reaksiyon verecek?