Sezonun en iddialı pantolon-bot kombinleri

Bu sezon jean'den kumaşa, satenlerden kadifeye kadar her türlü pantolon yeniden vitrinlerde boy gösterdi. Ama işin en havalı kısmı, onları doğru botlarla eşleştirmek. Benim için en önemli kısım rahatlıktan ödün vermeden güzel görünmek, biraz tavır katmak ve sokakta yürürken fark edilmek... Artık neredeyse bot giymek için son zamanlarımız, o yüzden dolabımızdaki her fırsatı değerlendirmek şart. Salaş jean'in güçlü bir botla birleşmesi, klasik pantolonun süetle dengelenmesi ya da kargo'nun ince topuklu botla buluşması... Hepsi kendi içinde küçük ama etkili dokunuşlar barındırıyor. Stil sahibi olmak için abartmaya gerek yok; önemli olan geçen hafta da dediğim gibi doğru parçaları, doğru şekilde bir araya getirmek. Şimdi hem rahat hem şık hissettiren, şehrin temposuna ayak uyduran pantolon-bot kombinlerini beraber bakalım.Klasik kesim pantolon ve diz boyu süet botlar: Baggy pantolonun sadece spor bir parça olduğunu düşünmüyorum. Özellikle klasik kesim, akışkan kumaşlı bir modeli diz boyu süet botla kombinlediğinizde bambaşka bir noktaya gidiyor. Daha sakin ama daha güçlü bir görüntü çıkıyor ortaya. Ben burada en çok silüeti seviyorum.Pantolon düz ve dökümlü duruyor, bot diz altına kadar uzandığı için boyu kesmiyor; aksine daha uzun bir hat oluşturuyor. Özellikle yüksek bel bir model tercih edildiğinde oran tamamen değişiyor. Üstünü pantolonun içine sokmak ya da kısa bir triko tercih etmek bu etkiyi daha da netleştiriyor. Süet zaten başlı başına yumuşak bir malzeme; klasik pantolonun biraz ciddi duran havasını kırıyor. O yüzden kombin ne fazla resmi ne de fazla günlük kalıyor. Renk tarafında ben ton sür ton kullanımı seviyorum. Kahve bir botun altına taba ya da bej bir pantolon mesela...Çok bağırmıyor ama oldukça derli toplu duruyor. Siyah tercih edilecekse de mat dokular daha iyi gözüküyor. Bu kombinle gün içinde toplantıya da girersiniz, akşam bir kahveye de çıkarsınız.Açık renk denim ve kare burunlu bot: Açık renk denim bu sezonun en havalı parçası bence. Özellikle bol kesim jean'leri kare burunlu botlarla kombinlediğinizde ortaya dikkat çekici, fark edilen bir tarz çıkıyor. Bu ikili bana hep "rahat ama bir o kadar da feminen" hissi veriyor. Buradaki önemli nokta paça ve bot ilişkisi. Jean'i botun içine hafifçe sokabilir veya paçayı kısa tutabilirsiniz; böylece botun kare burunu kendini belli ediyor ve hatlar netleşiyor. Botun tabanı kalınsa jean'in dökümüyle güzel bir kontrast oluşuyor, yürürken hareket de kombine enerji katıyor. Üst tarafı çok zorlamaya gerek yok. Basic bir tişört, oversize bir gömlek veya hafif bir triko yeterli. Denim zaten kendi başına dikkat çekiyor, bot da kombinle uyumlu olduğu için ekstra aksesuvar fazlasıyla etkili oluyor. Renklerde açık tonları tercih etmek bence kombini daha genç ve enerjik gösteriyor. Hafif soluk mavi veya bej tonlarıyla birleştiğinde sokak stiline çok yakışıyor.Kadife kumaş pantolon ve parlak bot: Kadife pantolonun bir havası var zaten. Işığa göre tonu değişiyor, yürüdükçe dokusu hareket ediyor. Tek başına bile güçlü bir parça ama altına parlak bir bot giydiğiniz an kombin bambaşka bir yere gidiyor. Ben bu ikiliyi sevdim çünkü biri mat ve yumuşak, diğeri net ve iddialı. Özellikle rugan ya da hafif parlak deri bir bot kadifenin o sakin havasını kırıyor. Kombin bir anda "fazla güvenli" olmaktan çıkıyor.Burada hoşuma giden şey şu: Pantolon nostaljik bir dokuda, bot ise daha modern. İkisi yan yana gelince ortaya ne tam retro ne de tamamen minimal bir görüntü çıkıyor. Arada bir yerde. Ve o aralık bence çok çekici. Renklerde koyu tonlar güzel çalışıyor. Bordo, koyu yeşil ya da kahve bir kadife; altına siyah ya da koyu bordo rugan bir bot... Üstüne sade bir kazak giyip çıkabilirsiniz. Bu kombin fazla konuşmaz ama bulunduğu ortamda fark edilir. Kadife her zaman biraz "riskli" görülür ama doğru botla aslında hiç zor değil. Biraz cesaret, biraz da doğru eşleşme meselesi. Gerisi zaten kendiliğinden geliyor.İpek pantolon ve yılan derisi bot: İpek pantolon tek başına en kibar haliyle söylemek gerekirse biraz fazla sakin kalabiliyor. Özellikle düz renk bir modelse, kombin eksikmiş gibi durabiliyor. Altına yılan derisi bir bot girdiğinde o eksiklik kapanıyor. Kombin bir anda daha belirgin oluyor. Bu ikili pek bana göre değil doğruyu söylemek gerekirse. Pantolon hafif ve akışkan, bot desenli ve net. İkisi aynı dili konuşmuyor ama yan yana geldiklerinde mantıklı duruyorlar. Burada önemli olan botun görünmesi. Hafifçe botun üzerine düşen ama burnunu kapatmayan bir boy en temiz görüntüyü veriyor. Üst tarafı sade bırakmak işi kolaylaştırıyor. Zaten bot desenli olduğu için ekstra bir detay gerekmiyor. Kombin ne abartılı duruyor ne de sıradan. Günlük hayatta rahatlıkla giyilebilir ama yine de düz bir pantolon-bot eşleşmesinden bir tık daha farklı.Geniş paça denim ve western botlar: Geniş paça jean'i ilk giydiğinizde biraz tereddüt ediyorsunuz, kabul. Hele altına western bot ekleyecekseniz "fazla mı olur?" diye düşünmek normal. Ama denediğiniz an o soru ortadan kalkıyor. Çünkü bu ikili şaşırtıcı şekilde iyi gözüküyor. Yani aklınızda yaptığınız kombini deneyince inanın bana hayal kırıklığı yaşamayacaksınız. Western botun sivri ucu ve hafif topuğu, geniş paçanın o bol görüntüsünü toparlıyor. Jean ne kadar rahat duruyorsa, bot o kadar karakteristik duruyor. Ben bu kombini fazla 'tema' gibi yapmayı sevmiyorum. Kovboy şapkası, kemer detayı falan eklenince kostüm havasına kayabiliyor. O yüzden üst tarafı düz bırakmak daha doğru geliyor. Beyaz bir tişört, sade bir gömlek... İş bitiyor. Açık mavi bir jean daha koyu tonlarda ise görüntü biraz daha sertleşiyor. Ama her iki durumda da kombin günlük tarza oldukça uyuyor; sandığınız kadar 'country' durmuyor. Bu eşleşmede benim için en favori ikili.Kargo-paraşüt pantolon ve ince topuklu bot: Kargo-paraşüt pantolon kombinleri bence bu sezonun en eğlenceli parçalarından. İkisi de farklı dünyalardan geliyor gibi görünüyor ama altına ince topuklu bot giydiğinizde o fark tam olarak kayboluyor ve ortaya hem feminen hem de biraz asi bir tarz çıkıyor. Kargo-paraşüt pantolon, askeri ve rahat havasını ince topukluyla dengeleyip sofistike bir kontrast yaratmış oluyorsunuz. Bence bu ikili, "spor mu şık mı?" ikilemini ortadan kaldırıyor; ikisi bir arada çok iyi çalışıyor. Kargo-paraşüt pantolon paçayı hafifçe botun içine sokmak kombin için daha cool bir etki yaratıyor. Üstünüze de blazer ile kombin tamamlanıyor. Ama isterseniz küçük bir aksesuvar veya zincirli çanta ile o "az uğraşılmış ama tam yerinde" havasını artırabilirsiniz.

