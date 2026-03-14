7 24 şehirde yaşam

Türküler Çanakkale Destanı için

Çanakkale Zaferi'nin 111. yılında türküler yine şehitlerimiz için yakılacak. Bu özel günde çeşitli konserlerde seslendirilecek eserler Çanakkale'nin anlamını notalara dönüştürüyor. Örneğin, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Ulusal Müziğimiz: Çanakkale Destanı konseriyle, 18 Mart akşamı saat 20.30'da Fişekhane Ana Sahne'de sanatseverlerle buluşuyor. Türk çok sesli müziğinin öncü isimlerinden Ulvi Cemal Erkin ve Ahmed Adnan Saygun'un eserlerinin yer aldığı konserin solistliğini bas sanatçısı Zafer Erdaş üstleniyor. Piyanoda Hüseyin Kaya, kemanda Asaf Öksüz ve Ozan Bıkım, viyolada Filip Kowalski ve viyolonselde ise Seren Gülizar Karabey yer alıyor. Öte yandan Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu, Çanakkale Künye adlı özel gösterisi ile 18 Mart akşamı Bankkart Mavi Salon'da izleyicilerle buluşacak. Gösteride, Soner Satı sanat yönetmeni, Yıldız Venedik sanat yönetmen yardımcısı ve eğitmenler Can Şanver, Cansu Arslan, Öykü Selen sahnede yer alacak. Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Çanakkale'nin Ağıdı başlıklı özel konser programını 18 Mart akşamı 20.30'da CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da gerçekleştirecek. Konserin şefliğini Turgay Coşkun üstlenecek. Dönemin ruhunu yansıtan türküler, ağıtlar ve kahramanlık ezgileri Mihriban Türkmen Akkuş, Turan Yılmaz, Mustafa Özcan, Sebahat Canan Çal, Latife Eraslan ve Sıtkı Akın tarafından seslendirilecek.



200. kez perde açıyor

İngiliz yazar Peter Shaffer tarafından kaleme alınan ve dünya müzik tarihinin iki önemli bestecisi Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin çarpıcı hikâyesini konu alan Amadeus, ikinci kez dalya diyor. Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı olarak sahnelenen 17 Mart saat 21.00'de Türk Telekom Opera Salonu'nda 200. Kez perde açacak. Bugüne kadar 500 binden fazla izleyiciye ulaşan oyunda, Selçuk Yöntem, Tansu Biçer ve Özlem Öçalmaz, izleyicileri 150 dakikalık etkileyici bir sahne deneyimine davet ediyor.



Alâeddin Yavaşça 100 yaşında

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Alâeddin Yavaşça 100 Yaşında başlığıyla, yarın 11.30'da Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda dinleyiciyle buluşacak. Türk musikisinin son dönemine damga vuran en önemli ses sanatçılarından ve bestekârlarından Alâeddin Yavaşça'nın 100'üncü doğum yıl dönümü anısına hazırlanan programda, bestekârın geçmişte çok az icra edilmiş Rahâtülervah makamındaki klasik takımı seslendirilecek. Konserde, Yavaşça'nın öğrencisi olan solist Atakan Akdaş dört eser seslendirecek. Koro, şef Mehmet Güntekin yönetiminde sahne alacak.



İkonik futbol kareleri bu sergide

Futbolla yatıp futbolla kalkan bir milletiz. Taraftarı olduğumuz takımın maçı varsa o günün ritmi değişir; akşam saatleri maça göre ayarlanır, sezon sonunda gelecek şampiyonluk ise çoğu zaman gündelik dertlerin önüne geçer. Hele bir de Avrupa'dan gelen bir başarı haberi varsa, sevincimiz sınır tanımaz. Hayatımızın merkezinde yer alan ve bugün dev bir endüstriye dönüşen futbol, sanatçı Pınar Bora'ya da ilham verdi. Bora, Esnek Alanda Futbol adını verdiği ilk kişisel sergisinde Türk futbol tarihinden seçilmiş ikonik tribün görüntülerini, plastik sanatların gücüyle Süleyman Seba'dan Gheorghe Hagi'ye uzanan futbol figürleriyle bir araya getiriyor. Gümüşsuyu'ndaki Brieflyart Sanat Gallerisi'nde sergilenen ve futbolun yalnızca bir spor değil; güçlü bir toplumsal duygu ve ortak hafıza alanı olduğunu hatırlatan sergi, 28 Mart'a kadar ziyaret edilebilir.



İznik Türküsü ilk kez İstanbul'da

Sahnede 50 yılı aşan Türk müziğinin dahi piyanisti Fazıl Say, soprano Görkem Ezgi Yıldırım ve caz davulunun uluslararası temsilcilerinden Ferit Odman, 16 Mart akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde benzersiz bir konser için bir araya geliyor. Dünya prömiyeri binlerce sanatseverin katılımıyla İznik Sahil Meydanı'nda gerçekleşen İznik Türküsü, İstanbul'daki ilk seslendirilişiyle Zorlu PSM sahnesinde dinleyiciyle buluşacak. Fazıl Say eserlerinden oluşan program, Say'ın anlatıcılığı ve Odman'ın anlık müzikal reflekslerinin iç içe geçtiği, her anı canlı ve tek seferlik bir deneyim sunacak.



Fener'in hafızası canlanıyor

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED), Osmanlı dünyasında Fenerli Rumların çok katmanlı tarihini ve kültürlerarası yaşam pratiklerini odağına alan Cümle Fener Burada: Hane, Mahalle, Saray ve Şehir başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergi; İstanbul'un Haliç kıyısındaki Fener mahallesi ile Eflak ve Boğdan beylikleri arasında 18. yüzyılda kurulan siyasi, kültürel ve mekânsal ilişki ağlarını arşiv belgeleri, nadir kitaplar, haritalar, mimari çizimler ve üç boyutlu modeller aracılığıyla inceliyor. 24 Ocak'a kadar sürecek sergi Fenerli seçkinlerin hanelerinden Osmanlı sarayına ve Eflak-Boğdan'a uzanan geniş bir coğrafyada şekillenen toplumsal ve mekânsal dönüşümü görünür kılıyor.

Dijital ebru deneyimi

Türk ebru sanatından ilham alan dijital bir sanat deneyimi bugün ve yarın Watergarden AVM'de. Doç. Dr. Ertan Toy'un küratörlüğünde hayat geçen deneyim, geleneksel sanatı modern teknolojiyle bir araya getiriyor.