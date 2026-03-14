Bu okulda zil sesinden çok kuş cıvıltıları var

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yer alan Muzaffer Taşdemir İlkokulu, Türkiye'nin en hayvansever okulu olarak dikkat çekiyor. Sıra dışı bir eğitim anlayışının yer aldığı okulda 20 kedi, 4 köpek, 5 papağan ve 3 de keçi yer alıyor. Okul, sadece ders zilinin sesiyle değil kedi miyavlamaları, köpek havlamaları ve kuş cıvıltılarıyla yankılanıyor. Sekiz yıldır aynı okulda görev yapan Müdür Yardımcısı Burcu Gökçe, öğrencilerine sadece müfredatı değil, hayatın en önemli dersi olan merhameti yaşayarak öğrettiğini ifade etti. Gökçe'nin kişisel çabaları ve öğrencilerin katılımıyla şekillenen 'Hayvansever Okul' modelinde, tam bir ekosistem hakim. Gökçe, "20 kedi, 4 köpek, 5 papağan ve 3 keçimiz var. Hepsiyle tek tek ilgileniyorum, çocuklarımızla birlikte onları besliyoruz. Biz sadece bir okul değil, hayvansever bir aileyiz" dedi.





CANLIYA DUYULAN SAYGI ARTIYOR

Burcu Gökçe'nin sekiz yıllık emeğiyle yeşeren bu model, Türkiye genelindeki diğer okullar için de ilham verici bir örnek oluşturuyor. Eğitimde başarının sadece sınav notlarıyla değil, çevreye ve canlıya duyulan saygıyla ölçüldüğünü gösteren Muzaffer Taşdemir İlkokulu, 'Hayvansever Okul' unvanını sonuna kadar hak ediyor.



ÇOCUKLAR MAMA KAPLARINI KONTROL EDİYOR

Bu uygulama, öğrencilerin sadece hayvanlarla bağ kurmasını sağlamıyor; aynı zamanda sorumluluk alma, empati kurma ve doğayı sevme gibi temel değerleri küçük yaşta içselleştirmelerine yardımcı oluyor. Çocuklar, teneffüslerde kantine koşmak yerine minik dostlarının mama ve su kaplarını kontrol etmeyi tercih ediyor.