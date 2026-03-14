Gaziantep’te asırlık gelenek Bayram kahkesi

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla Gaziantepliler Köy Kahkesi yapımına başladı. Yaklaşık bir asır önce çocuklara orucu sevdirmek için yapılan ve Ramazan Bayramı'nda çayla ikram edilen geleneksel Köy Kahkesi yapımı nedeniyle evlerde ve fırınlarda hummalı çalışmalar başladı. Özel nohut mayası ile yapılan ve halk arasında Bayram Kahkesi olarak da bilinen kurabiye, 3-4 ay bozulmadan saklanabiliyor. Evinde çocukları ve komşularıyla birlikte hazırladıkları kahkeleri fırında pişirten Fadime Aslan, "Çocukluğumdan beri kahke hazırlarız. Komşular imece usulü ile birlikte yaptığı kahkeleri gençler fırına götürüp pişiriyor. Bayram günü ve sonrasında çayla birlikte misafirlerimize ikram ediyoruz" diye konuştu.





100 YILDAN FAZLA GEÇMİŞE SAHİP

Tercihe bağlı olarak rezene, susam, kendir tohumu ile lezzetlendirilen kahkenin Gaziantep bölgesindeki yapımı 100 yıldan fazla bir geçmişe sahip. Nohut ile mayalanan ve bir gece dinlendirilen hamurunun yoğurulmasında süt kullanılan kahkeler zeytinyağı ile ıslatılıp geniş tepsilerde veya büyük fırın tavalarında odun ateşinde pişiriliyor. Gaziantep halkı arasında kente verilen önemi ifade etmek için kullanılan "Antep'in içi, kahkenin üçü" deyiminin "Günde 3 öğün kahke de yiyecek olsam Gaziantep'te yaşayayım" anlamına geldiğini söyleyen Ayşe Fatma Keskin, "Kahke bizim için çok önemlidir. Her bayram mutlaka hazırlarız. Bayram yuvalaması gibi kahke de ramazan ayında yapılır. Bazen Kurban Bayramı'na kadar kalır, çayla birlikte tüketilir" dedi.





EN ÖNEMLİ FAKTÖR MAYALAMA

2017 yılında, Gaziantep Ticaret Borsası tarafından yapılan başvuru üzerine Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescili verilen Antep Köy Kahkesi Gaziantep'te özellikle Ramazan Bayramları'nda yapılan mayana (rezene), çörek otu, tarçın ve susam gibi baharatlar içeren özel bir kurabiyedir. Ağızda dağılan ve tazeliğini 3-4 ay koruyan bir ürün olan kahkenin tazeliğini korumasındaki en önemli faktör mayalama işleminin diğer kurabiyelerden farklı olmasıdır. Kahke 1900'lü yılların başında Antepli ustalar tarafından Suriye'nin Halep şehrinden getirilmiş ve ilk olarak ramazanda çocuklara oruç tutmayı sevdirmek amacıyla yapılmış bir ürün olarak bilinmektedir. Antep Köy Kahkesinin en önemli özelliği nohut mayasıyla yapılıyor olmasıdır. Nohut mayası Antep Köy Kahkesinin ağızda dağılabilir bir yapı kazanmasına ve dayanma süresinin uzamasına sebep olur.



HER EVDE HAZIRLANIYOR

Gündüz pide akşamları iftardan sonra da kahke pişirdiklerini söyleyen fırıncı Halil Temir, "Gaziantep'te ramazan ayında fırınlarda ekmek, lahmacun ve tepsi yemekleri nedeniyle yoğunluk oluşuyor. Öğlene doğru başlayan mesaimiz iftar saatine kadar yoğun bir şekilde devam ediyor. İftardan sonra da kahke pişiriyoruz. Ramazan dolayısıyla kahke yapımı büyük önem taşıyor. Her evde mutlaka hazırlık oluyor. Evlerde hazırlanan kahkeleri odun ateşinde pişiriyoruz" dedi.