Mart ayında dolaplar kararsız kombinler cesur

Kış yavaş yavaş geri çekiliyor ama bahar da henüz tam anlamıyla gelmiş değil. Tabi ben de baharın gelişini dört gözle bekleyenlerdenim. Kışın kasvetli, bol bulutlu havasından eminim ki hepimiz sıkılmış durumdayız. Çok sevgili mart bize baharı müjdelemek için bir ön süreç gibi. Sabah evden çıkarken kalın bir şeyler giyinmek gerekiyor, öğleden sonra güneş açınca üzerimizdekiler fazla gelmeye başlıyor. Dolaplarında en kararsız olduğu dönem. Kışlıkları kaldırmak için erken, baharlıkları giyinmek için ise hava hâlâ serin. Ama yapacağımız kombinlerin tadını çıkarmak için en keyifli zaman bence. Çünkü mart ayı aslında biraz deneme biraz karıştırma işi. Kış boyunca giydiğimiz parçaları hemen rafa kaldırmak yerine onları baharın daha hafif parçalarıyla bir araya getirmek mümkün. Kalın kabanlarla daha ince elbiseler, spor ceketlerin yanına daha pileli etekler, koyu renklerin arasında daha pastel dokunuşlar... Hepsi bir araya gelince ortaya mevsime uygun, enerjik hem de rahat hissedebileceğimiz bir tarz çıkıyor. Sokakta yürürken de artık bunu görmek mümkün. Bir yanda hala botlar var diğer yanda hafif etekler ve gömlekler. Kışın ağır havası aheste aheste dağılırken bizler de kombinlerimize hareket ve renk katmaya bence başlayabiliriz. Ne diyelim bu ayın tarzı da bu...

Zıtlıkların uyumu

Baharın yaklaşmasıyla birlikte elbiseler yavaş yavaş dolaptan çıkmaya başlıyor ama yine de o kadar ince giyinmeye de gerek yok. Tam da hastalık havası zaten. Bu noktada elbiselerin üzerine eklenen kalın bir kaban oldukça kurtarıcı oluyor. Özellikle mini boy bir elbisenin üzerine ya elbiseyle aynı boyda ya da daha uzun bir kaban giyildiğinde hem sıcaktan koruyacak hem de şık bir görünüm ortaya çıkacaktır. Altına çizme ya da bot eklendiğinde çok yakışacaktır. Bu tarz kombinler mart ayı için oldukça ideal. Çünkü elbise daha hafif bir hava yaratırken kaban hâlâ sıcak kalmayı sağlıyor. Kıştan bahara geçerken tarzımızı biraz daha hareketlendirmek elbise ve kaban ikilisiyle oldukça iş görür diye düşünüyorum.



Suni kürk ve derinin uyumu

Mart ayı biraz kararsız bir dönem demiştik. Sabah evden çıkarken hava soğuk oluyor, öğleden sonra güneş açabiliyor. Böyle zamanlarda kürk ve deri ikilisi devreye giriyor. Deri pantolonlar, deri etekler ya da deri ceketler aslında kış boyunca sıkça kullandığımız parçalar. Ama bunları biraz daha yumuşak bir dokuyla birleştirdiğimizde mart ayına çok daha uygun bir kombin ortaya çıkabiliyor. Mesela deri bir pantolonun üzerine kürk dokulu bir kaban, kürk detaylı bir ceket ya da kürk bir şal takmak hem güçlü hem de dengeli bir görünüm yaratıyor. Derinin sert ve iddialı havası, kürkün daha sıcak ve yumuşak dokusuyla birleşince ortaya dikkat çeken ama abartısız bir tarz çıkıyor. Günlük hayatta da oldukça kullanışlı bir kombin oluyor çünkü hem sıcak tutuyor hem de klasik kış kombinlerinden biraz daha farklı bir hava yaratıyor. Özellikle kahverengi deri parçalar bu tarz kombinlerde çok kurtarıcı oluyor. Üzerine krem ya da açık tonlarda bir kürk kaban eklendiğinde kombin bir anda daha modern bir görünüme bürünüyor. Mart ayında farklılık arayanlar için dolaptaki deri parçaları kürk dokularla bir araya getirmek oldukça pratik ama etkili bir seçenek.



Hayvan desenli kabanlar ön planda

Hayvan desenleri zaman zaman geri dönen ama her seferinde dikkat çekmeyi başaran parçalar arasında. Özellikle geyik tüyü, leopar desenli kabanlar bu sezon sokakta sıkça gördük. Tek başına oldukça iddialı bir parça olduğu için aslında kombinin geri kalanını fazla düşünmeye de gerek kalmıyor. Desenli bir kabanın en güzel tarafı, en sade kombini bile bir anda hareketlendirebilmesi. Düz bir jean, siyah bir kazak ve sade bir botla bile kullanıldığında kaban bütün görünümün merkezine yerleşiyor. Bu yüzden diğer parçaların daha sade tutulması kombinin daha dengeli görünmesini sağlayacaktır. Mart ayı için de oldukça uygun bir parça çünkü hava hâlâ serin ama kışın ağır kabanlarından da yavaş yavaş uzaklaşıyoruz.



Tereyağı sarısının gücü

Bu sezon moda dünyasında sık sık karşımıza çıkan renklerden biri de butter yellow yani tereyağı sarısı. Çok parlak olmayan, yumuşak ve pastel bir sarı tonundan bahsediyoruz. Özellikle kışın koyu renklerinden sonra bu tonlar gardıroplarımıza şifa gibi gelecek adeta. Mart ayı da bu renkleri kullanmak için en doğru zamanlardan biri. Tereyağı sarısı parçalar tek başına çok iddialı görünmeyebilir ama doğru parçalarla oldukça dikkat çekici bir etki yaratıyor. Özellikle gri, kahverengi ya da bej gibi daha sakin tonlarla bir araya geldiğinde rengin yumuşaklığı daha da ortaya çıkıyor. Bir kazakta, hırkada ya da kabanın içinde kullanılan bu ton, kombine etkili bir hareket katıyor. Bu renk aynı zamanda baharın yaklaştığını hissettiren tonlardan biri. Dolapta tek bir parça bile olsa, bu yumuşak sarı tonunu kombinlere eklemek bahar ruhumuzu ateşleyecek eminim...



Asi okul kızı duruşu

Pileli etekler son yıllarda yeniden sokak stilinin güçlü parçalarından biri haline geldi. Bana hep asi okul kızı havası da veriyor bu etek. Mart ayında bu etekleri tek başına giymek biraz zor olabiliyor ama üzerine eklenen bomber ceketler kombine bambaşka bir hava katıyor. Spor ve klasik parçaların bir araya gelmesi de zaten bu sezonun en dikkat çeken tarz oyunlarından biri. Bomber ceketlerin hafif yapısı, pileli eteğin daha genç görünümüyle güzel bir denge kuruyor. Altına uzun çizmeler ya da kalın tabanlı botlar eklendiğinde işte ortaya mart ayına uygun kombin çıkıyor. Özellikle koyu tonlardaki bir bomber ceketle açık renkli bir etek kullanıldığında kontrast daha da belirgin oluyor ya da takım halinde kot kumaşıyla daha pratik bir kombin elde edebilirsiniz. Çünkü ne tamamen kışlık ne de tamamen baharlık. Biraz spor, biraz klasik... Günlük hayatta kolayca entegre edebileceğimiz ve aynı zamanda havalı da bir tarz.



Modası hiç geçmeyecek

Bazı kombinler vardır ki modası hiçbir zaman geçmez. Beyaz gömlek ve jean ikilisi de bunlardan biri. Oldukça basit görünen bu iki parça, doğru şekilde kullanıldığında oldukça şık bir görünüm yaratabiliyor. Geniş paça bir jean ile klasik bir beyaz gömlek bir araya geldiğinde ortaya temiz ve düzenli şık bir tarz çıkıyor. Üzerine uzun bir kaban eklendiğinde ise kombin daha da feminen bir hava kazanıyor. Mart ayında böyle kombinler oldukça kurtarıcı oluyor çünkü fazla düşünmeden hazırlanmayı sağlıyor. Hem rahat hem de zamansız...