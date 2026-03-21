7/24 şehirde yaşam

Festival

Tiyatro gününe yakışır festival

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları ve Sabancı Vakfı işbirliğinde organize edilen 25. Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde başlayacak. Hollandalı Close Act grubunun sokak gösterisiyle başlayacak festivalde Gürcistan, İngiltere ve Rusya'nın tiyatro toplulukları sırasıyla Yakish ve Poupche, Now ve Tartuffe oyunlarıyla izleyicinin karşısına çıkacak. Devlet Tiyatroları 6 farklı bölgesinden Sefiller, Kuşlar, Oyun Oyun İçinde, Ölü Canlar gibi oyunların arasında yer aldığı 8 oyunla festivalde yer alırken, 4 özel tiyatro da üretimleriyle programa katkı sunacak. Örneğin, Sercan Gidişoğlu'nun eşi Açelya Öztürk Gidişoğlu ile beraber kurdukları TiyatroFam'ın Aşk ve Para adlı oyunu 30 ve 31 Mart'ta, Özge Özpirinçci, Şebnem Sönmez ve Ahsen Eroğlu'nun rol aldığı Bulaşıkçılar 8 Nisan'da seyirciyle buluşacak. 11 Nisan'a kadar sürecek ve 17 oyun, 6 atölye, 2 sergi ve 1 ortak üretim çalışmasının yer aldığı festivali bugüne kadar 1 milyon kişi takip etti.

Satıcının Ölümü perde açıyor

Arthur Miller'ın dünya tiyatrosunun en güçlü metinlerinden biri olarak kabul edilen başyapıtı Satıcının Ölümü, 26 Mart'ta prömiyer yaparak tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. National Theatre'ın eski Genel Sanat Yönetmeni ve Olivier ödüllü yönetmen Sir Rufus Norris rejisiyle sahneye taşınırken; başrolde Halit Ergenç'e Zerrin Tekindor, Fatih Artman ve Kerem Arslanoğlu eşlik ediyor. Prodüksiyonun sahne tasarımı ise dünya yıldızlarının sahne şovlarına imza atmış Tony ve Olivier ödüllü tasarımcı Es Devlin tarafından hazırlanıyor. Zorlu PSM yapımı olarak sahnelenecek oyun, başarı, aile ve kimlik kavramlarını bir ailenin çöküşü üzerinden sorgulayan güçlü hikâyesiyle sezonun en iddialı tiyatro yapımlarından biri olmaya hazırlanıyor.

Sergi

Hatun Arya ile Ankara'da

25 yıl boyunca dünyanın dört bir yanına giden desenler üreten sanatçı Esra Hatun yeni serisi ilk kez ArtAnkara'da. Londra ve Seul'daki uluslararası sergilerde yer alan Hatun, 25 – 29 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek sergisi için özel bir seçki hazırlıyor. Bu yılın afiş yüzü olarak öne çıkan Arya isimli eser ise şimdiden koleksiyonerlerin radarında... Daha önce hiçbir yerde sergilenmemiş, ilk kez ArtAnkara'da sergilenecek en az 10 yeni eserle sanatseverle buluşacak olan Hatun'un eserlerinde; persona kavramı, sahne estetiği, kadın gücü, kimlik dönüşümü ve teatral dramatik anlatım öğelerinin altı çiziliyor.

Sergi

Ara Güler sergisi Fransa'da

Foto muhabirliği ve fotoğraf sanatının öncülerinden Ara Güler'in Mastering the Image başlıklı sergisi Maison des Arts du Léman'ın 60.yıl kutlamaları kapsamında Fransa'nın Thonon-les-bains kentinde Galerie de l'Etrave, Théâtre Maurice Novarina'da sanat izleyicisiyle buluştu. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerinden 55 farklı fotoğraftan oluşan sergi Mayıs'a kadar devam edecek.

Konser

Metallica'ya senfonik yorum

Dünyaca ünlü rock grubu Metallica'nın zamana meydan okuyan şarkıları, Musa Göçmen yönetimindeki Senforock tarafından bu akşam Türk Telekom Opera Salonu sahnesinde yepyeni bir boyuta taşınıyor. Konser, Metallica'nın rock tarihine damgasını vuran klasiklerini, güçlü orkestral düzenlemeler ve devasa senfonik bir kadro ile sahneye taşıyacak.

Konser

Çaykovski'den Debussy'e

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 27 Mart Cuma akşamı, Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Claude Debussy ve Maurice Ravel'in eserlerini dinleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. İDSO DenizBank Konserleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konserde orkestrayı Şef Ryan McAdams yönetecek. Piyanist Evelyne Berezovsky de solist olarak sahne alacak.

Konser

Mum ışığında klasik müzik

Mum ışığında klasik müziği Türkiye'de ilk kez sahneye taşıyan Musicandle Concerts, Müziğin Aydınlığı, Işığın Sesi konserlerine devam ediyor. Viyola sanatçısı Özlem Sevil'in kurucusu ve sanatçısı olduğu Musicandle Concerts kuarteti 26 Mart Perşembe akşamı 20.30'da St. Antuan Kilisesi'nde müzikseverlere farklı bir deneyim yaşatacak.