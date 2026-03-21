Görkem, ihtişam ve sürprizlerle dolu bir sezon

Zorlu bir kış sezonunu geride bırakıyoruz. Şu an havanın hâlâ soğuk olmasını bir yana bırakacak olursanız bir iki hafta içinde baharın o içimizi ısıtan ılık havasını, güneşin enerjisini yeniden hissetmeye başlayacağız. 2026 yılı tüm dünya için oldukça zorlu başladı. Dünyanın farklı noktalarında başlayan savaşlar ile dünyayı saran ekonomik kriz içimizde pek de heves bırakmamış olmasına rağmen moda dünyası bu yaşananlara fantastik ve enerjik bir bakış açısı sunuyor. Bu sezon moda dünyası resmen hepimizin moralini yükseltmek için harekete geçmiş durumda. Kısaca görkem, ihtişam ve bazı sürprizlerle dolu bir sezon.

Bu sezonu yorumlayan Moda Psikolojisi isimli kitabın yazarı Carolyn Mair, "Eğer 2026 ilkbahar-yaz defilelerinde ortak bir psikolojik tema varsa, o da ifade özgürlüğüne yönelik kolektif bir tavır. Çarpıcı renkler ve teatral stiller aracılığıyla cesareti yeniden kazanma arzusu. Kendimizi iyi hissetmediğimiz zamanlarda bile cesur ve canlı renkler bizim daha güçlü hissetmemizi sağlar. Varoluşumuzun neşeli ve güçlü olmasına katkıda bulunur" diye konuşuyor. Kısaca bu sezon son yıllarda hakim olan daha minimalist estetik ve podyum trendlerinden keskin bir ayrılışı işaret ediyor. Sessiz lüksün azalmaya başladığı veya en azından biraz daha kişilikli ve daha az kural içeren bir giyim tarzına dönüşüyor. 2026 ilkbahar-yaz sezonunda daha sessiz, rafine parçalar daha cesur ifadelerle dengeleniyor. Sezon; incelikten vazgeçmekle ilgili değil; gardıroplara kontrast ve çeşitlilik katmakla ilgili. Maksimum detay, romantik hacim ve aksesuvar odaklı bir etki. Bu sezon alışveriş yaparken mevcut gardıroplarımızı tamamlarken genel olarak tarzımızı yükseltmek için dikkat çekici parçalara yöneleceğiz. Uzun bir zamandır yatırım yaptığımız sade parçaları daha çarpıcı renklerle, aksesuvarlarla tamamlamayı tercih edeceğiz. Heykelsi ve çarpıcı formalar, farklı dönemlere atıfta bulunan tasarım ve kalıplar ön plana çıkacak. İlkbahar ve yaz sezonu boyunca yaptığımız kombinlerle kendimizi daha heyecanlı, renkli, hayata karşı motive olmuş ve enerjik hissetmeyi deneyeceğiz. Farklı formları, kalıpları daha cesurca denerken kendimizi de daha iyi ifade edeceğiz. Birbirine benzeyen look'lara inat daha kendimizi ortaya koyduğumuz, kendimiz gibi ancak daha cesur olduğumuz bir dönem ile karşı karşıyayız.

SPOR TARZI

Doğruya doğru pandemi döneminde hepimiz spor giyim parçalarını yoğun bir şekilde kullanmaya başladığımızdan bu yana spor moda dünyasında en etkili öğelerden biri olmuş durumda. Yani evet ilk bakışta bu trendin çok da yeni bir şey olmadığını düşünebilirsiniz. Dediğimiz gibi moda dünyası; uzun zamandır spor dünyasından özellikle de 'preppy kültürüne' kök salmış sporlardan ilham alıyor. Tenis, binicilik ve polo gibi sporlarda giyilen kıyafetler son yıllara damga vurmuş durumda. Ancak bu ilkbahar-yaz sezonunda daha az gösterişli ve daha incelikli. Yani spor dünyasından ilham almış daha giyilebilir kıyafetler göreceğiz. Mesela rugby üstlerini, dar kesimli polo tişörtleri ve salaş V yakalı üstleri daha sık göreceğiz.

KORSAN ETKİSİ

Korsan etkilerinin şu anda neden ön plana çıktığına dair birçok teori var. Çoğunlukla 17'nci ve 18'inci yüzyıllarla ilişkilendirilen bu trend, korsan çizmeleri, bandanalar ve üç köşeli şapkalarla birlikte askeri etkileri ve diğer denizcilik motiflerini de kapsıyor. Vintage danteller, fırfırlar, dev metal aksesuvarlı kemerler ve katmanlı kıyafetler bir anda beklenmedik şekilde bu sezonun en iddialı trendlerinden biri oldu.

50'LERİN EV HANIMI

Ev yaşamı ve 'ev hanımı' konusu, bir süredir popüler kültürde ve stil dünyasında yaygın bir tartışma konusu olmuş durumda. Bu sezon; 60'lar tarzı çiçek motifleri, önlükler ve pudra tonlarındaki kabarık etekli elbiseler yeniden hayatımıza giriyor. Romantik, nostaljik, naif ve feminen bu trend günümüz hızlı ve değişken dünyasında ne kadar etkili bir dönüş yaşar emin değiliz. Ancak bu trend ile; bir dönemim iş hayatından uzak, aile hayatından ve ev yaşamından ilham alan kadınları yeniden hatırlanmış durumda orası kesin.

ROKOKO ENERJİSİ

Moda trendlerinin genellikle daha geniş kültürü yansıttığı bir sır değil, bu nedenle rokoko canlanması gerçekten şaşırtıcı olmamalı. Bu sezon tasarımcılar 17'inci ve 18'inci yüzyıldan ilham almış durumda. Yıllarca süren sade ve sessiz lüksün ardından moda dünyası iddialı hatta cüretkar bir bakış açısını özlemiş durumda. Tasarımcılar; yüzyıllar öncesine ait silüetleri, motifleri ve renk paletleri koleksiyonlarına serpiştirmiş durumda. Erdem Moralıoğlu, Dilara Fındıkoğlu gibi tasarımcılar bu trendi başarıyla koleksiyonlarına uygulamış durumda. Etek boyları kabarık ve kıvrımlı hale gelirken, dantel, çiçek desenleri ve metalik parıltılar bu koleksiyonlara görkemli bir enerji katıyor.

PÜSKÜLLER HER YERDE

İlkbaharda bir süredir çiçek desenleri gibi püskül trendi de geri dönüş yaşamış durumda. İlkbahar defilelerinde püskülün daha geleneksel yorumları yer alırken, daha fantastik püsküller de fark ettik. 2026 ilkbahar-yaz sezonunda hem Art Deco'dan ilham alan püsküller hem de daha bohem, serbest bir yorum görüyoruz. Tüvitle birleşen püsküllü etek uçları, boncuklu püsküllü aksesuvarlar, püskülle zenginleştirilmiş süet ceketler bu sezonun olmazsa olmazları arasında. Hemen ekleyelim kombininizde püskül detaylı bir tek parça kullanmanız dengeli ve yeterli olacaktır. Püskül bir anda gözünüzü çok yorabilir, çocuksu hatta komik bir havaya sahip olmanıza neden olabilir.

CANLI RENKLER

İlkbahar-yaz koleksiyonlarında ana tonların kullanımı dikkat çekiyor. Genellikle baharı pastel tonlarla ilişkilendiririz. Soluk, narin ancak yumuşak tonlarla kışın çetin günlerini geride bırakmaya alışığız aslına bakarsanız. Ancak bu sefer daha çarpıcı ve bizi yeniden hayata bağlayacak iddialı renkler ön planda olacak. Parlak kırmızılar, çarpıcı yeşiller, kobalt mavisi ve hatta kanarya sarısı gibi renkleri düşünün. Bu renkli kombinleri vurgulamak için çanta, kemer ve ayakkabı gibi siyah deri aksesuvarlara özellikle yatırım yapabilirsiniz. Sessiz lüks döneminin geride kalmasıyla birlikte şatafatlı renkler ile dolaplarımız tam anlamıyla tazelenecek.

YÜKSEK SOSYETE HAVASI

2026 ilkbahar-yaz defileleri bize sessiz lüks dönemi boyunca hakim olan 'pahalı görünümlü' temel parçalardan biraz daha şık ama aynı derecede zarif bir estetik sunuyor.

Sessiz lüksün, zenginliği fısıldayan ve 'köklü para' ile özdeşleşen çağrışımlar ortadan kalkmadı. Ancak tasarımcılar, daha sade ve nötr renkler yerine, hem modern hem de zamansız görünen bir çizgiyi benimsiyor. 'Yüksek sosyete' tarzı dendiği zaman gözünüzün önüne pastek renkler, farklı desenler, etek takımlar, pantolonlu iki parçalı takımlar, tüvitler gelsin. Bunların karavatlarla, fiyonk yakalarla, broşlarla daha da zenginleştiğini ve ortaya daha feminen bir hava çıktığını ifade etmek gerekir.

PUFUDUK ETEKLER

Klasik diz altı etekleri hatta A kesim etekleri bir yana bırakın. Kabarık hatta pufuduk denebilecek kadar kabarık etekler bu sezon çok ama çok popüler. İlkbahar-yaz sezonunda podyumlar uzunluk, renk veya kumaşta değil, genişlik ve hacimde ciddi bir değişiklik yaşadığımızı ortaya koyuyor. Hafif organza ve lüks tafta kumaşlardan üretilen etekler bu ilkbahar- yaz sezonunun olmazsa olmazı. Mini boydan midi boya, düşük belden yüksek bele kadar çeşitli uzunluklarda olan bu kabarık etek uçları ve kuş kafesi tarzı iç eteklerin üzerinde duran gösterişli kumaşlar eğlenceli ve açıkçası muhteşem bir his veriyor.

80'LER GERİ DÖNÜYOR

Geçmiş on yılların stillerinin geri döndüğünü anlamak için moda eleştirmeni olmanıza gerek yok. Bu sezon, 80'ler geri dönüyor. Bunu da herkes mağazalardaki ürünlerden rahatlıkla anlamış durumda. Bu sefer 80'ler canlı renk paletleri, aksesuvarlar ve motiflerle hayatımıza geri dönmüş durumda. Podyumlarda, parlak, dar paçalı pantolonlarla giyilen kısa çiçekli üstler, mücevher tonlarında diz hizasında eteklerle giyilen yapılandırılmış baskılı bluzlar ve belirgin ama abartılı olmayan omuzlar, 80'lerin oranlarına ve iddialı parçalarına olan yenilenmiş ilgiyi vurguladı.