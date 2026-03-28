7/24 şehirde yaşam

Bir Anadolu Hikâyesi perde açıyor EDUSA

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, yeni prodüksiyonu Edusa Operası'nın dünya prömiyerini bu akşam Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Sahnesi'nde sanatseverler ile buluşturuyor. Güldiyar Tanrıdağlı'nın bestelediği ve Prof. Dr. İskender Pala'nın librettosunu kaleme aldığı Edusa, Lidya ve Pers medeniyetleri arasındaki tarihsel çatışmayı odağına alarak, Karun diye bilinen Lidya Kralı Kroisos (Krezus) ile Pers Kralı Kiros arasındaki mücadeleyi ele alıyor. Rejisör Caner Akın, Gilgameş prodüksiyonuyla dikkat çeken yenilikçi sahne dili ve çağdaş yaklaşımını bu yapımda da sürdürerek, geleneksel opera anlatısını deneysel sahneleme ve güçlü görsel tasarım unsurlarıyla buluşturacak. Gülbin Günay ve Evren Işık'ın dönüşümlü olarak Edusa karakterini canlandıracağı eserde 100'den fazla sanatçı rol alacak. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrasını İbrahim Yazıcı'nın yöneteceği eserin dekor ve görsel tasarımı Efter Tunç'a, kostüm tasarımı Olcay Engin Kaymaz'a, ışık tasarımı Cem Yılmazer'e, video tasarımı Aisha Hajiyeva'ya, koreografisi Berk Sarıbay'a ait. İDOB korosununun şefi ise Anıl Aydın. Edusa - Bir Anadolu Hikayesi 2, 4,11,18 ve 30 Nisan'da da yine AKM'de sahnenmeye devam edecek.



Cazın güçlü sesine ortak olun

Bugüne kadar altı kıtada, 800'ün üzerinde sahnede performans sergileyen China Moses, yarın akşam Paribu Art sahnesinde dinleyicileriyle sağlam groove anlayışını, duyarlılığını ve zekâsını buluşturuyor. 16 yaşında yayımladığı ilk single'ı Time'dan, son albümü It's Complicated'da yer alan birçok parçasını seslendirecek olan China Moses, güçlü sesi ve yorumuyla dinleyicileri tamamen kendine ait bir müzikal dünyaya davet ediyor.



Karlar Ülkesi'ni dinliyoruz

En İyi Animasyon Filmi dalında OSCAR kazanan Karlar Ülkesi, bu kez sinema ile canlı müziği bir araya getiren özel bir film-konser deneyimiyle Türkiye'ye geliyor. Yapım, dev ekranda tam film gösterimi ve 85 kişilik İstanbul Film Orkestrası'nın canlı performansı eşliğinde sahneye taşınıyor. Piu Entertainment organizasyonuyla 4 Nisan'da Volkswagen Arena'da sahnelenecek Karlar Ülkesi, Türkçe dublajlı ve İngilizce altyazılı olarak gösterilirken, canlı senfoni orkestrası film boyunca sahnede izleyicilere eşlik ediyor.



Sahnede paranormal bir gece

Bir ev, dört kişi ve açıklanamayan olaylar... Tiyatro Ak'la Kara yeni oyunu Geceyarısı Hayaleti ile gerilim ve paranormal unsurları sahneye taşıyor. Yönetmenliğini Savaş Özdural'ın üstlendiği kurgusuyla izleyiciyi sıradan bir evde başlayıp gece yarısına doğru giderek karanlıklaşan bir hikâyenin içine davet eden oyunda Savaş Özdural, Ilgın Angın, Ebru Karanfilci, Özgür Özdural ve Kerem Tataroğlu yer alıyor. Sahne atmosferiyle seyirciye tedirgin dakikalar yaşatan oyun 3, 11, 17 ve 24 Nisan'da da seyirciyle buluşacak.



75 yıllık fotoğraflar

90 yaşındaki Feruz Ertürer'in 75 yılı aşan fotoğraf serüveninden bir seçki sunan Baktığı Yerde Başka Bir Dünya sergisi açıldı. Curcunalı panayırlar, uğultulu meydanlar, sokak satıcıları, kutlamalar, çocuk oyunları gibi çeşitli sosyo-kültürel izlerin temsilleriyle görsel bir şölen sunan sergide, dönemine ayna tutan belgelere ek olarak, geleneksel bakışın dışına çıkan özgün üretimler de yer alıyor. Sergi, 16 Ağustos'a kadar Bulgur Palas'ta ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.



Kampüs sanat festivaline dönüşüyor

Türkiye İş Bankası'nın katkılarıyla ODTÜ'nün 70. yıl vizyonu doğrultusunda yeniden başlatılan ODTÜ Sanat, 28 Mart – 4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek kapsamlı programıyla kampüsü yeniden kültür ve sanat sahnesine dönüştürüyor. Bu akşam Kerem Görsev Quartet ft. Fatih Erkoç konseriyle başlayacak olan festivalde Erkan Oğur, İsmail Hakkı Demircioğlu, Bill Laurance, Michael League, Fazıl Say, Buena Vista All Stars ve Dhafer Youssef gibi farklı müzik türlerinden önemli isimler sahne alacak.



Şaka Gibi Sergi

'Ekol Tatbiki Sanat Topluluğu'nun Karma Sergisi Günlük Sergi, Yıllık Etki mottosuyla 1 Nisan'da Beyoğlu'nda Vefa Lisesi Kültür Evi-Camhane Art'ta açılıyor. Berrin Aksu'nun küratörlüğünde, Bauhaus temasındaki sergide birbirinden farklı disiplinlerle çalışmış öğrenci, mezun ve öğretim üyesinin eserleri yer alıyor. Yalnızca 24 saat içinde kurulup açılacak şekilde kurgulanan sergi, hem serginin adındaki ironiyi hem de Tatbiki ekolünün pratik, üretken ve hızlı refleksler geliştiren yapısını bilinçli olarak yansıtıyor.