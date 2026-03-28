Dolabınızı yeni sezona hazırlayın

Soğuk ve yorucu bir kış mevsiminin ardından istediğimiz hızda olmasa da bahar mevsimine adım adım yaklaşıyoruz. Arada göz kırpan güneş, dallarda görmeye başladığımız yaprak ve çiçeklerle bahar içimizi ısıtmak için hayatımıza gelmek üzere... Geçtiğimiz hafta yeni sezon için genel bir değerlendirme yaptık. Bu hafta da bu sezona daha yakından bakma zamanı. Bütçemizi çok da yormadan sezon trendlerinden öne çıkan parçalarla hızlıca dolabımızı tazelemek çok da zor değil. Şahsen ben baharı, gardırobumun vazgeçilmez siyah parçalarının yerini daha romantik ve feminen silüetlerin aldığı mevsim olarak tanımlıyorum. Haydi o zaman gelin hep beraber bakalım yeni sezonun olmazsa olmazı parçalara.



ROMANTİK ÜSTLER

Oyuncak bebeklere yaraşır yakalar, beyaz fırfırlı bluzlar, pastel tonlar, dantel detaylar, karpuz kollar... Bu ilkbahar sezonu çok ama çok romantik. Ama romantizmi dozunda bırakmak da önemli. Özellikle üstlerde romantik detaylar bu sezonun olmazsa olmazı diyebiliriz. Jean pantolon ve topuklu sandaletlerle rahatlıkla giyebileceğiniz bu romantik üstler sayesinde kendinizi bir film karesinden fırlamış gibi hissedebilirsiniz. Feminen ve heykelsi silüetler de yine bu sezonun olmazsa olmazı.

İKİ PARÇALI SETLER

Özellikle pandemi döneminde ikili setlere hepimiz çok alıştık. Bu alışkanlık da bu setlerin bizim ayrılmaz bir parçamız olmasını sağladı diyebiliriz. İkili eşofman takımlarıyla dolan dolabımız şimdi de ceket-pantolon, gömlek- etek, ceket-etek, bluz- pantolon gibi sayısız kombinasyonla dolmuş durumda. Kabul edelim bu ikili setler bizim özellikle sabah saatlerinde işe yetişmeye çalışırken hayatımızı kolaylaştırıyor. Yine kabul edelim pazar kahvaltısından, akşam yemeğine kadar her şeyde ikili takımlar imdadımıza yetişiyor. Bu sezon da yine ikili takımlar gözde. Özellikle hafif ve doğal elyaflar, dantel detaylarla zenginleştirilenler ve pijama takımları bu sezonun olmazsa olmazı.

EĞLENCELİ ÇANTALAR

Lüks moda markaları bile yaşayan, eğlenceli detaylara öncelik vermeye başlamışken bizlerin normal hayatımızda eğlenceli detaylarla zenginleştirilmiş çantalardan uzak kalabilmemiz imkansızdı. Bu sezon işlevden çok görüntüsü önemli çantaların. Eğlenceli şekiller, cesur dokular, püsküller ve ultra mini kalıplarla bu sezon çantalar kombinimizin önemli bir unsuru olmaya aday. Tabii ki bu kadar dikkat çekici bir çantayı olabildiğince sade bir kombinle tamamlamak gerekiyor.

TOPUKLU AYAKKABILARIN DÖNEMİ

Kış demek çizme ve bot demek. Şimdi artık yavaş yavaş topuklu ayakkabılara geçme zamanı geldi. Ama kaba ve kalın topuklu olanlara değil tabii ki. Bunun yerine kitten heels olarak adlandırılan sivri burunlu ve az topuklu ayakkabılar bu geçiş döneminin gözdesi. Ayrıca ayakkabılarda bu sezon süslü detaylar çok ama çok popüler. Paröak arası modeller yeniden gözde olurken, eğlenceli detaylar ayakkabı modellerinde de dikkat çekiyor. Boncuk, zımba veya metal detaylar gibi ekstra dokunuşlar bu sezonun olmazsa olmazı.

90'LAR ESİNTİLİ NAYLON

Sportif naylon parçalar bu sezon resmen geri döndü. Ve kullanım alanları sadece spor salonuyla sınırlı değil. 2026 ilkbahar modasının en şaşırtıcı trendlerinden biri, retro naylon ceketlerin, şortların ve eteklerin geri dönüşü oldu. Tasarımcılar, podyumlarda bu parçaları şık bir şekilde sergiledi. Genellikle bol kesimli 'baba ceketlerini' ipek şortlar, özel dikim parçalar ve hatta topuklu ayakkabılarla kombinlediler. Atletik kumaşlar ve şık stil arasındaki kontrast, görünümü hem modern hem de nostaljik, hem şık hem de rahat kılıyor.

KOYU RENK JEAN

Yıpranmış, açık renk kot pantolonlar artık demode. Doğal olarak belirli bir döngünün sonunda bu renk pantolonlar yeniden popüler olacak. Ama o zaman geri gelene kadar en iyisi açık renk jean'leri dolabın arka kısmında bir yerlere saklamak. Bu sezon koyu renk jean'ler tam bir geri dönüş yaşıyor. Hatta takım pantolonlarını andıran modeller çok ama çok popüler.

DOKUMA DERİ AKSESUVARLAR

İyi haber, dokuma deri aksesuvarlar ilkbaharda da modası geçmeyecek. Düz deri muadillerinden daha şık görünen bu modeller ilkbaharın en vazgeçilmez parçaları arasında yer alıyor. Örgü deri çanta, ayakkabı ve kemerler bu sezon kıyafetlerinize boyut katmanızı sağlayacak. Bu tarz aksesuvarlar sezonun bir başka yükselen trendi olan püsküllerle de yine son derece uyumlu.

PARLAK RENKLER

2026 İlkbaharı, dolabınızda kaybolan, soluk nötr tonlar yerine, kişilik sahibi renklerle ilgili. Parlak renkleri en sade takımlarda bile rahatlıkla kullanabilirsiniz. Pembe, domates kırmızısı, iddialı maviler, çarpıcı yeşiller bu sezonun olmazsa olmazları. Bu renkleri blok halinde ve alt ve üst tonlarıyla da bir arada kullanmanız mümkün. Son birkaç seneye damga vuran kasvetli ve sıkıcı kahverengi tonları, özellikle de koyu kahverenginin yerine parlak renklerle yaz sezonu öncesi dolabınızı tazelemeniz ve hareketlendirmeniz mümkün.

ŞAL VE EŞARP DETAYLARI

Bu sezon eşarplar büyük bir trend haline geliyor. Sadece boyuna bağlanmaktan çok daha fazla şekilde kullanılıyorlar. Hatta bu sezon eşarp esintili parçalar eteklerle, pantolonlarla bütünleştirilip doğrudan hazır giyim koleksiyonlarına dahil ediyor. Kabul edelim bir ipek eşarp; bir kıyafete renk, hareket ve kişilik katmanın en kolay yollarından biri. 2026 ilkbahar moda trendleri podyumlarında eşarplar, üst giyim, kemer, saç bandı ve daha birçok şekilde karşımıza çıkarak en minimalist görünümlere bile eğlenceli bir çok yönlülük katıyor.

DENİZÇİLİKLE İLGİLİ HER ŞEY

Yaz mevsimi zaten denizcilik trendi her yıl ön plana çıkar. Ama bu yıl ilkbahar mevsimi itibariyle bu trendin yükselmeye başladığını görüyoruz. Çizgili desenler, beyaz pantolonlar mesela bu ilkbahar sezonunun olmazsa olmazı. Hasır ve rafya dokunuşlar da yine bahar ayı itibariyle dolaplarda yer almaya başlıyor. Ve özellikle mavi tonları bu ilkbahar mevsiminin en çok aranan rengi olacak.

İPEK, SATEN VE DANTEL

Yeni trend, modern bir dokunuşla rafine edilmiş kadınsılık. Bunu yapmanın en kolay yolu da ipekler, satenler ve dantellerle kombinlerinizi hareketlendirmek. Kot pantolon üzerine saten dantelli askılı bluzlar her zaman feminen ve dikkat çekici görünmenizi sağlayacaktır. Bu sezon bunun dışında kenarları dantelle zenginleştirilmiş şortlar ve etekler de çok popüler. Bu parçaları günlük hayatta bol tişörtlerle bir arada kullanarak ortaya daha günlük bir görüntü çıkarmanız da mümkün.

PARMAK ARASI TERLİK

Parmak arası terlikler geri döndü. Ve moda trendlerinin her zaman bir döngü oluşturduğunu bir kez daha kanıtladı. 2026 ilkbaharının öne çıkan moda trendleri arasında tasarımcılar, klasik ayakkabının platform, dolgu topuklu ve kare burunlu versiyonlarının yanı sıra nostaljik sandaletler de geri getirdi. Zahmetsiz, kolay kombinlenebilir ve sıcak havalar için ideal.