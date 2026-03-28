Portakal çiçeği coşkusu Adana’da

Türkiye'nin ilk ve tek karnavalı "Nisan'da Adana'da-Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı" çarşamba günü başlıyor. Bu yıl 14'üncü kez düzenlenecek bu özel etkinlik 5 Nisan'a kadar Adana sokaklarında bahar havası estirecek. Karnavalda konserler, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler, yarışmalar olacak. 4 Nisan'da gerçekleşecek rengarenk kostümlü kortejin de her sene olduğu gibi bu yıl da büyük coşku yaşatması bekleniyor. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı her yıl olduğu gibi yine çok sayıda yerli ve yabancı turisti Adana'da buluşturacak. Dünyanın her rengini, dostluğu ve hoşgörüyü Adana'da buluşturmayı hedefleyen karnaval, şehrin ve bölgenin ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Tarih, kültür, doğa, gastronomi, sağlık, eğitim ve spor turizminde eşsiz imkanları bulunan bir kent olan Adana, hem imaj olarak hem de ekonomik anlamda farklı bir yere ulaşmış bir şehir olarak bir kez daha öne çıkacak.

ÇOK GÜZEL SÜRPRİZLER VAR

Karnavalın Fikir Önderi Ali Haydar Bozkurt, "Bu yıl da güzel sürprizler yaşatacağız. Adana'ya geleceklere hafızalarından çıkmayacak bir karnaval sözü veriyoruz" diyor. Karnavalın Adana'nın kültürel ve ekonomik potansiyeline büyük katkı sunduğuna dikkat çeken Bozkurt, "Beş gün boyunca herkesin birlikte eğlendiği, kendinden bir şeyler bulabildiği bir etkinlik olmasını en başından beri hep arzu ettik. Karnaval döneminde Adana sokaklarında gülümseyerek eğlenen insanları görünce çok mutlu oluyoruz. Bugün artık yerli ve yabancı yüz binlerce insanın Adana'da buluştuğu dev bir etkinliğe sahne olan karnavalımız, dün küçücük bir filizken bugün nasıl büyük bir çınara dönüştüğüne şahitlik ediyoruz. 100 yıl sonra belki hiçbirimiz olmayacağız ama portakal çiçekleri açmaya, bu gelenek sürmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

EKONOMİK HAREKETLİLİK SAĞLANIYOR

Karnavaldaki ekonomik faaliyetlerin çeşitliliğinin artması ile getirilerinin geniş kitlelere yayılmasının yine öncelikli bir konu olduğuna dikkat çeken Bozkurt, "Ekonomik canlanma önemli bir konu. Bu küçük esnaftan başladı ve tüm Adana'ya yayıldı. El işleri satan kadınlarımız, yeme içme sektöründeki insanlarımız yani kısacası ekonomiyi oluşturan her unsurda büyük bir ekonomik hareketlilik sağlandı" diye konuştu.



ÖNEMLİ YENİLİKLER VAR

Şehrin dört bir yanındaki işletmeler, Katılımcı İşletmeler Programı dahilinde kendi mekanlarındaki etkinliklerle resmi programa girebilecek. Bunun yanı sıra, bu yıl ilk defa yapılacak Vitrin ve Balkon Süsleme Yarışması ile şehirdeki birçok binanın süslenmesi de hedefleniyor. Karnaval programında bağlı etkinlik olarak Adana Fuar ve Kongre Merkezi'nde 2-5 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek HobbyPort Akdeniz Fuarı, kamp karavan, tiny house, avcılık ve balıkçılık, doğa sporları, motosiklet, otomotiv meraklıları için bulunmaz bir fırsat sunacak.

ÇOCUKLAR UNUTULMADI

"Gelecek siz çocukların olacak" mesajlarının bir kez daha verileceği karnavalda, Türk ve dünya çocuklarına yönelik çok sayıda etkinlik gerçekleştirilecek. Çocuklar, bireysel ve gruplar halinde kendi ülke ve yörelerini anlatan etkinlikler yapacaklar. Çocuk temalı etkinlikler artık her yıl programında yer alacak.

KARNAVALDA SIFIR ATIK HEDEFİ

Karnaval bu yıl Atatürk Parkı'nın Türkiye'nin en büyük "Plastiksiz Etkinlik Alanı" olmasını da hedefliyor. Karnaval alanında tek kullanımlık plastik ambalaj ve kullanım malzemesi olmayacak, atıklar ikili ayrıştırma sistemiyle toplanacak.

ADANA MUTFAĞI KEBAPTAN İBARET DEĞİL

Adanalılar şehrin zengin yemek kültürünün kebapla gözardı edildiğini düşünüyor. "Kebabın hası Adana'da yenir" görüşü hakim lakin, şalgam içilecek bu kesin elbette. "Bildiğiniz tüm lahmacunları unutun" sözleri de kulaklarda yankılanıyor hemen: "Bir başkadır Adana'mın lahmacunu. Ne büyük boydur ne de fındık boy... İkisinin ortasında, yuvarlıktır. Bir porsiyonda beş tane servis edilir ve lezzeti, sizi alır götürür." Peki bundan mı ibaret, elbette hayır! Yalnızca Adana'da bulabileceğiniz bici bici de önerilir. Rendelenmiş buz, nişasta, pudra şekeri ve şerbetin karışımından oluşan şahane bir tatlı.

CİĞERSİZ OLUR MU HİÇ!

Adana'nın markalaşan geleneği ciğersiz kahvaltı olmaz. Tarihi Büyük Saat çevresinde her pazar sokak aralarına kurulan ocaklarda kebapçılar, bir asırdır yüzlerce kilo günlük kesim ciğerleri müşterilerinin damak zevkine sunuyor, deneyenler pişman olmuyor. Sıkma da önerilir. İçi peynir veya patates gibi malzemelerle doldurulan bir hamur çeşididir. Özellikle sabah kahvaltılarında, yanında ayran ile yenildiğinde güne güzel başlamanız için en büyük adımı atar.