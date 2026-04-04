7/24 şehirde yaşam

Balkanların kalbi Bursa'da atacak

Devlet Tiyatroları tarafından düzenlenen Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali bu yıl 13. Kez kapılarını açıyor. Romanya'dan Kanlı Düğün oyununun gösterimiyle dün başlayan festivalde Arnavutluk, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'dan gelen tiyatro toplulukları; Türkiye'nin 11 bölgesinden Devlet Tiyatrosu ekipleriyle aynı sahnede buluşuyor.

12 Nisan'a kadar sürecek festivalde 7 yabancı, 17 devlet tiyatrosu, 25 farklı oyun ve 42 temsille seyirci karşısına çıkacak. Bu akşam da Romanyalı grubun oyunun sahneleneceği festivalde yarın Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenecek Çınarın Gölgesinde, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu'nda ilk kez izleyiciyle buluşacak. Program boyunca Bulgaristan'dan Zanzibarlı Âşık, Sırbistan'dan Yerma ve Cesaret Ana ve Çocukları, Arnavutluk'tan Oğul, Kuzey Makedonya'dan Yastık Adam gibi uluslararası yapımlar ile Trabzon DT'den Sessizlik! Kayıttayız!, Ankara DT'dan Bu da Geçer Ya Hu, Kayseri DT'den Bernarda, Antalya DT'den Kuşlar gibi oyunlar sahnelenecek.





Ankara'nın müzik festivali 40 yaşında

Türkiye'nin en köklü ve prestijli kültür sanat etkinliklerinden biri olan Uluslararası Ankara Müzik Festivali, 40.yılını kutlamanın gururuyla Başkent'i yeniden müzikal bir bahar ile buluşturmaya hazırlanıyor. Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen ve bu yıl 4 - 30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan festival, 17 ülkeden klasik müzik, bale, opera, modern dans, dünya müziği ve caz alanlarının seçkin örneklerini, 800'ü aşkın sanatçı ve topluluğu sanatseverlerle buluşturacak. Festivalin açılışı, bu akşam şef Orhun Orhon yönetiminde mezzo soprano Ezgi Karakaya solistliğinde Ankara Festival Orkestrası'nın konseri ile yapılacak. Festival, ünlü Rus çellist Pavel Gomziakov, ünlü Fransız piyanist Ingmar Lazar, Amerikan caz tarihinin en önemli saksofon sanatçılarından Bobby Watson Quartet, Endonezya'dan Jakarta Konser Orkestrası gibi sanatçı ve toplulukları ağırlayacak.





Türk dansçı Avusturyalı grupla geliyor

14 yaşında bale eğitimi için Almanya'nın yolunu tutan ve ailesinden uzakta, disiplin dolu bir dünyada 12 yıl boyunca profesyonel dansçı olarak varlık gösteren Ayda Frances Güneri, kadrosunda yer aldığı Avusturya'nın önde gelen dans topluluklarından Limonada Gasa Valga Dance Company ile İstanbul'a geliyor. Ayda ve grubu, Frida Kahlo'nun hayatını, alışılmışın dışında bir formla; dans tiyatrosu tarzında sahneleyecek. Ayda için ayrı bir anlam taşıyan Frida isimli bu gösteri 8 Nisan'da İş Sanat'ta sahnelenecek.





Nairobi'den İstanbul'a

Sanatorium, 8 Nisan - 16 Mayıs tarihleri arasında Nairobili sanatçı Agnes Waruguru'nun Türkiye'deki ilk kişisel sergisi Yağmur Yağacak Gibi'ye ev sahipliği yapıyor. Venedik Bienali 60. Uluslararası Sanat Sergisi Foreigners Everywhere"e katılımıyla uluslararası sanat sahnesinde öne çıkan sanatçının işleri, bu sergide ilk kez mekâna özgü bir ses yerleştirmesiyle birlikte sunuluyor.

Anadolu'nun Kıyı Hafızası Amasra'da

Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndan yapılan özel seçkiler, İş Sanat Anadolu Sergileri kapsamında sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Prestijli platformlarda ödüllere layık görülen projenin yeni durağı ise Karadeniz'in kıyısındaki Amasra. İş Bankası Amasra Şubesi'nde bugün ve yarın ziyarete açık olan Kıyıdan Bakmak sergisi, Türk resim sanatının farklı dönemlerine ait önemli isimleri aynı çatı altında buluşturuyor. Sergi, kıyı şeridinde şekillenen yaşamı ve denizle kurulan kadim ilişkiyi resimlerin diliyle yeniden yorumluyor. Seçkide Halil Paşa, Namık İsmail, Feyhaman Duran, Afife Ecevit, İbrahim Çallı ve Hulusi Mercan gibi Türk resminin önemli temsilcilerinin eserleri yer alıyor. Daha önce Milas, Gelibolu, Kocatepe, Antakya, Midyat, Edremit, İznik, Pozcu ve Lüleburgaz gibi birçok noktada sanatseverlerle buluşan Anadolu Sergileri, farklı temalar etrafında şekillenen seçkilerle dikkat çekti.



İspanya'dan komik opera

İspanyol Yllana tiyatro topluluğunun fiziksel komedi tarzıyla farklı müzikal türleri bir araya getirdiği The Opera Locos gösterisi İstanbul'a geliyor. Beş sanatçının La Traviata, Madame Butterfly gibi çok bilinen opera klasiklerini Whitney Houston'dan Bob Marley'ye rock ve pop müziğin hitleri ile bir araya getirerek seslendirdiği komik opera gösterisi 10-11 Nisan'da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde sahnelenecek.

