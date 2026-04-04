Karaköy’ün güler yüzlü esnafı, turizm elçisi gibi

İstanbul Karaköy'de babalarından devraldıkları tezgahta kardeşi Mazlum Temel ile birlikte mısır ve kestane satan Alper Temel, hem esnaflığı hem de sıcak tavırlarıyla turistlerin ilgisini çekiyor. Güler yüzü ve samimi yaklaşımıyla kısa sürede ünlenen Temel, dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçilerin fotoğraf çektirmek için özellikle uğradığı bir isim haline geldi. Babaları Hakan Temel'in yıllarca sürdürdüğü mesleği devam ettirdiklerini belirten Alper Temel, yaklaşık 8-9 yıldır Karaköy'de aynı noktada hizmet verdiklerini söyledi. Tezgahta yalnızca kestane ve mısır satmadıklarını vurgulayan Temel, turistlere aynı zamanda unutulmaz bir deneyim sunduklarını ifade etti. "İnsanlar buraya sadece alışveriş yapmak için gelmiyor. Güler yüz ve samimiyetle karşılanınca burada güzel anlar yaşıyorlar.

İstanbul'un ruhu da buna eklenince ortaya özel bir deneyim çıkıyor" diyen Temel, bu ilginin kendilerini daha iyisini yapmaya motive ettiğini dile getirdi. İlk dönemlerde Latin Amerika ülkelerinden gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Temel, zamanla bu ilginin küresel boyuta ulaştığını söyledi. "Bir süre Latin Amerika'dan gelenler vardı, ardından Suudi Arabistan'dan turistler gelmeye başladı. Daha sonra Güney Koreli turistler yoğun ilgi gösterdi. Şimdi ise Brezilya'dan İtalya'ya, Fransa'dan Almanya'ya, Hindistan'dan Pakistan'a kadar her ülkeden insanlar geliyor" dedi. Tezgahtan alışveriş yapan turistlerin, buradan sadece yiyecek değil aynı zamanda güzel anılarla ayrıldığını belirten Temel, "Buradan mutlu ayrılan herkes aslında bizi anlatıyor. Bu da hem bizim hem de İstanbul'un tanıtımına katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.