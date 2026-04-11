7/24 şehirde yaşam

Piramitlerin gizemi merak uyandırıyor

Türkiye'nin ilk sanal gerçeklik müzesi Müzeverse, bugüne kadar binlerce ziyaretçiyi tarihin farklı dönemleriyle buluşturan deneyimlerine bir yenisini ekleyerek Antik Mısır anlatısını bir adım ileri taşıyor. Daha önce büyük ilgi gören Piramitlere Yolculuk: Antik Mısır'ın Keşfi ile aynı dönemi bu kez farklı bir perspektiften ele alan Piramitlerin Gizemi - Ustaların Antik Mirası, odağını piramidin içinden çıkararak doğrudan onun inşa sürecine yöneltiyor. Bu sanal gerçeklik deneyimi, Giza Büyük Piramidi'nin nasıl inşa edildiğine dair 4 bin 500 yıllık sorulara, bilimsel keşifler ve etkileyici bir hikaye anlatımıyla yanıt arıyor. Ziyaretçiler bu kez Büyük Piramit'i keşfetmenin ötesinde, onu mümkün kılan ustaların bilgisini, emeğini ve organizasyon gücünü yakından deneyimliyor. 45 dakikalık bu deneyim sonrasında bu zaman yolculuğunu benim için değerli kılan şey ise, kedi tanrıça Bastet'i seslendiren Bennu Yıldırımlar ile karşılaşmak oldu. Usta oyuncu bir zaman yolcusu olarak kedi tanrıçayı seslendirmenin kendisi için de unutulmaz bir hatıra olduğunu ve bu deneyimi yaşadığı için mutlu olduğunu söyledi. Galataport İstanbul'daki deneyim merkezinde yaklaşık 60 bin ziyaretçiyi ağırlayan Müzeverse'de ayrıca Yaşamın Kökleri deneyimiyle 3.5 milyar yıl öncesine giderek dinozorlarla karşılaşabilir veya Son Kale Orta Çağ'ın Keşfi deneyimini seçerek savaşın tam ortasında yer alabilirsiniz.



Akçatepe anısına özel gece

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, Türk sinemasının efsane ismi Halit Akçatepe anısına düzenlenecek anma gecesine ev sahipliği yapacak. Emel Sayın, Nükhet Duru ve Serkan Çağrı gibi yıldız isimlerin sahne alacağı bu özel gecede, Yeşilçam'ın gülen yüzü şarkılarla yad edilecek. 13 Nisan Pazartesi akşamı gerçekleşecek gecenin sunuculuğunu başarılı oyuncu Erkan Kolçak Köstendil üstlenecek.





Büyük buluşma gerçekleşiyor

ENKA Sanat, 14 Nisan Salı gecesinde ise klasik müzik dünyasının önde gelen beş değerli sanatçısını ilk kez aynı sahnede buluşturuyor. Büyük Buluşma isimli bu özel konserde Veriko Tchumburidze (keman), Esen Kıvrak (keman), Öykü Canpolat (Viyola), Dorukhan Doruk (çello) ve Gökhan Aybulus (piyano) ilk kez aynı sahnede bir araya geliyor. Bu çok özel gecede, oda müziği repertuvarının zirvesinde yer alan iki büyük eser Johannes Brahms ve Antonín Dvorák'ın piyanolu beşlileri seslendirilecek.



Titanik'in son saatleri Deniz Müzesi'nde

Tarihin en dokunaklı anlarından birine tanıklık eden Titanik orkestrasının hikâyesi, batışın başladığı 14 Nisan gecesinde, aynı günün yıldönümünde özel bir konserle yeniden hayat buluyor. Titanic Band: Transatlantik Günlükleri, 114 yıl sonra aynı tarihte, gemide son ana kadar çalınan orijinal repertuvarla dinleyiciyi Titanik'in son saatlerine götürüyor. Çaykovski'den Strauss'a, Offenbach'tan Scott Joplin'e uzanan ve dönemin salon müziğini yansıtan eserlerden oluşan bu özel seçki, Deniz Müzesi'nin atmosferinde, Titanik'in efsanevi orkestrasının son anlarına sadık kalarak yeniden yorumlanıyor.



Yirminci yüzyılın ezgileri

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 16 Nisan'da Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Oditoryumu'nda yirminci yüzyılın müzikal zenginliğini bir araya getiren özel bir programla müzikseverlerin karşısına çıkacak. Şef Carlo Tenan yönetimindeki BİFO'ya çağımızın en önemli keman virtüözlerinden Daniel Hope'un eşlik edeceği gece, İngiliz romantizminin doruğu Edward Elgar'ın Keman Konçertosu ile başlayacak, Dmitri Şostakoviç'in 6. Senfonisi ile devam edecek. Konserin finalinde ise Nino Rota'nın 8 Buçuk isimli film müziğinden La Passerella d'addio seslendirilecek.



Grease müzikali sahnede

Dünyaca ünlü Grease müzikali yeniden İstanbul'da. 1950'lerin efsanevi Rydell High ruhunu yeniden yaşatan Grease, 14–19 Nisan tarihleri arasında 8 özel gösteriyle Zorlu PSM'de izleyicilerle buluşuyor. Unutulmaz hitleri, göz alıcı sahne tasarımı ve nefes kesici koreografileriyle Sandy ve Danny'nin ikonik hikayesini zamansız şarkılarla sahneye taşıyan müzikal, izleyicilere baştan sona eğlence ve coşku dolu unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.