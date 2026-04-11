Ailenin gücüyle şah mat

Türkiye'de yaş gruplarında üst üste şampiyonluklar kazanmış bir oyuncu Beren Çetin... 2024 ve 2025'te Türkiye şampiyonu olmuş, uluslararası turnuvada dünyada kendi yaş grubunda ilk 15'e girmiş bir isim... Hikayesi 4.5 yaşında ana okulunda bir öğretmenin dikkati sayesinde başlıyor. "Kızınız zeki, onu akıl oyunlarına yönlendirin." İşte bir mürebbiyenin talebesinin ayırıcı özelliklerini fark etmesi ve aileyi doğru yönlendirmesi sayesinde Türk satrancı başarılı bir oyuncu kazanıyor. Buraya kadar bir başarı hikayesinin bilinen depar taşına baktık. Beren Çetin'in öyküsündeki farklılık, çekirdek değil büyük aile içinde büyüyor olması. Beren'in hayatı annesi ve alt kattaki komşuları dede ve anneannesinin evinde geçiyor. Annesi çalıştığı için dede ve anneanne Beren'in en yakın arkadaşları gibi... Satranç için uluslararası turnuvalara giderken de 'büyük aile' konforundan yararlanıyor. Modern hayatın yıllardır dayattığı çekirdek aile, zamanın ruhuna yenik düşüyor. Anne evini geçindirirken Beren, dede ve anneannesiyle günlük hayatını damıtılmış bilgilerle takviye edebiliyor. Beren'e kulak verin anne babalar, çocuklarınızı 'büyük aile' ile daha çok buluşturun.



- Biraz kendinden bahseder misin?

- Kocaeli'nde yaşıyorum, Özel Körfez Eğitim Kurumları'nda altıncı sınıftayım.

Ana sınıf öğretmenimin tavsiyesiyle dört yaşında satranca başladım. Şu an Bayegan Pendik Satranç Kulübünde kariyerime devam ediyorum.

- Evde kim daha iyi yemek yapar?

- Anneannemin yaptığı ev mantısını çok severim. Dedem balıkta iyidir. Ben en çok hamsiyi severim. Levreğin de kılçığı yoktur, severim.

- Gelelim asıl konumuza... Satranç senin için ne ifade ediyor, sana ne kattı?

- Hımm... Bir tür yaşam biçimi diyebilirim. Her zaman satranç oynayacağım, bırakmayı asla düşünmüyorum. Satranç öncelikle sabır gerektiriyor. Bazen bir hamle için 50 dakika düşündüğüm oluyor. En uzun maçım altı saat sürmüştü.

- Bir maçtan geldin. Kazandın mı?

- Süreden kaybettim. Açılışı iyi yaptım ama süreyi iyi yönetemedim. Sanırım geliştirmem gereken en önemli yönüm zaman yönetimi... Bunu daha geliştireceğim.



-Satranç turnuvaları için yurt dışına çıkınca neler hissediyorsun?

- Şu ana kadar beş ülke gördüm. Başka insanlar, başka kültürler görmek güzel oluyor. Rakiplerimin oyun tarzlarını görmek, yeni taktikler geliştirmeme imkan sağlıyor. Bugüne kadar dedem ve babaannemle gittim. Annemle de gideceğiz.

- Peki ailenden kiminle daha iyi anlaşıyorsun?

- Hepsiyle iyi anlaşıyorum ama dedemle iyiyiz. Annemle daha çok arkadaş gibiyiz. Geçen de Efes'in Sırrı filmine gittik, çok eğlendik.

- Deden ve anneannenle büyümek nasıl bir duygu?

- Kesinlikle çok rahat. Dün annemle tartıştık. Nedenini hatırlamıyorum. "Ben İstanbul'a dedemle gideceğim" dedim. (Bunları anlatırken tatlı tatlı gülüyor) Annemle bir şeyler yapmayı çok seviyorum. En çok birlikte bisiklete binmek tabii ki...

- Satrançta en yakın hedefin nedir?

- Kulübüm Bayegan'ı seviyorum, antrenörümü seviyorum. Bu sene Avrupa Şampiyonası var. Orada ilk üçe girer, 1800 Elo puanını geçersem GM (Grand Master / Büyük Usta) oluyorum.



- Peki hangi oyuncuları seviyorsun?

- Dünyanın bir numarası olsa da Magnus Carlsen'den pek hoşlanmıyorum.

Mihail Tal'i çok beğeniyorum.

- Pek kimse bilmez sanırım...

- Evet... O çok taktiksel oynamayı, fedayı seviyor. Ben de kendi tarzımı ona benzetiyorum. Aslında bir kadın oyuncu vardı, onu çok seviyorum. Hatta Kasporav ona karşı hile yapmıştı. Hatırladım ismini Judit Polgar... Ama satrancı bıraktı.

Hem de nisan ayında...

- Yani...

- E ben de nisan ayında doğdum ya... (Harika bir gülüş fırlatıyor bana) - Hedeflerim büyük diyorsun yani...

Okuldan sonra neler yapıyorsun?

- Saat 17.20'de BİLSEM'e (Bilim ve Sanat Merkezleri) gidiyorum. 21'de çıkıyorum. İlk dersimiz uçak dersi, bilgisayarda çizim falan yapıyoruz, seviyorum. İkincisi edebiyat, gazete falan hazırlıyoruz. En sevdiğim ders diyebilirim. Hatta ben de Judit Polgar ile (2700 Elo barajını aşan tek ve dünyanın en iyi kadın satranç oyuncusu) ilgili gazete yaptım. Satranç efsaneleri Magnus Carslen ve Garry Kasparov ilgili gazeteler de hazırladım. Bir sayı da "Satranç nedir?" diye bir gazete yaptım.



EYÜP SULTAN KESKİN / OKUL MÜDÜRÜ



ONUNLA GURUR DUYUYORUZ

Beren; hanımefendiliğiyle, çalışkanlığıyla, sanata ve spora merakıyla takdir ettiğimiz bir öğrencimiz. Ülkemizi yurt dışında da başarıyla temsil ederek göğsümüzü kabartıyor. Ailesinin ona ilgisi de çok önemli. Her şeyiyle yakından ilgilenerek bizim de işimizi kolaylaştırıyorlar. Her zaman güler yüzlü; temiz, derslerine, ödevlerine büyük önem veren bir öğrencimiz. Onun gibi bir öğrencimiz olduğu için gurur duyuyoruz. Satrançtaki başarısı için gelmişsiniz ama Beren her alanda başarılı. Mesela yabancı dil derslerinden konuların hepsine hakim. Başarılarının daim olmasını diliyorum.