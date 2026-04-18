7/24 şehirde yaşam

Denizlerin lanetli efsanesi

Opera repertuvarının en etkileyici eserlerinden biri olan "Uçan Hollandalı", İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin çarpıcı prodüksiyonu ile sahneleniyor. Richard Wagner tarafından bestelenen ve librettosu yazılan, bestecinin ilk başyapıtı olarak kabul edilen Uçan Hollandalı Operası, ünlü Alman rejisör Sebastian Welker'in çarpıcı sahne yorumu ile Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda sanatseverler ile buluşuyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı İbrahim Yazıcı'nın yöneteceği eserin dekor tasarımı Efter Tunç, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ, ışık tasarımı Yakup Çartık, koreografisi Emre Karaca imzalı. İDOB Koro Şefi ise Paolo Villa. Eser, 23 - 25 - 29 Nisan ve 2 Mayıs 2026 tarihlerinde AKM Türk Telekom Opera Sahnesi'nde sahnelenecek.





Genç virtüözler sahnede

ENKA Sahne Gala Konseri, keman virtüözü, besteci ve akademisyen Cihat Aşkın'ın sanat yönetmenliğinde bu yıl altıncı kez gerçekleşiyor. Yarın saat 16.00'da ENKA Oditoryumu'nda izleyiciyle buluşacak konserde; genç ve yetenekli virtüözler Aktan Odabaşı, Elif Naz Ertuğrul, Eren Parmakerli, Nil Canbaz, Zehra Deniz Coşkun, Maya Devrim Tanyılmaz ve Naz İrem Türkmen sahne alıyor





Parlayan Yıldızlar

İş Sanat, ülkemizin gururu Parlayan Yıldızlar konserleriyle genç sanatçılarımızı müzikseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Konser serisi 20 Nisan akşamı 20.30'da Defne Mecidiye (klarnet) ve Mustafa Anıl Aşan (piyano) ile devam ediyor. Defne Mecidiye, repertuvarında klarnetin teknik ve lirik olanaklarını ön plana çıkaran eserlere yer verirken, Mustafa Anıl Aşan ise romantik dönemin önde gelen bestecileri Johannes Brahms, Frédéric Chopin ve Franz Liszt'in eserlerini seslendirecek.





Aizanoi'den ilham aldılar

Sanatın farklı disiplinlerini kapsayıcı bir platformda bir araya getirirken Anadolu'nun kadim kültürlerinin izini süren Arnica Art Land projesi, bu kez üretim sürecinde ortaya çıkan eserleri İstanbul'da sanatseverlerle buluşturuyor. Geçen haziranda Kibele'den Aba Sultan'a Doğduğu Toprağa Akan Sanat temasıyla gerçekleşen dördüncü çalıştayda, Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizanoi Antik Kenti'nin binlerce yıllık geçmişinden beslenerek üretilen eserler, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Galeri'de ziyaretçileri bekliyor. Dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu'nun küratörlüğünü üstlendiği sergide 21 sanatçının farklı disiplinlerde ürettiği toplam 41 eser yer alıyor.





Dikkat sahnede dedektif köpek var

Çocuklara yönelik sahne prodüksiyonu ile dikkat çeken Dedektif Köpek Dodo, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında minik izleyicilerle buluşuyor. Sihirli ormanlar, danslar, şarkılar ve bilmecelerle örülü anlatımıyla çocuklara eğlenceli bir deneyim sunan oyun, paylaşmanın ve birlikte hareket etmenin önemine vurgu yapıyor. Özgür Kaymak'ın yönettiği Kaan Elbingin'in yazdığı oyunda köpek Dodo'yu usta oyuncu Salih Kalyon seslendiriyor. Furkan Güleç, Gizemnur Topaloğlu, Öykü Tanışman, Selver Çavuş, Turanalp Şanlı, Yiğit Cesaret'in rol aldığı oyun yarın 15.00'te Bakırköy'de HoP sahnesinde, 23 Nisan'da da Duru Tiyatro'da sahnelenecek.



Troya Müzesi'nde bir rüya

Sanatçı Merve Şendil'in, Troya Müzesi'nin davetiyle gerçekleştirdiği kişisel sergisi Sadece Bir Rüyaydı, izleyiciyle buluşuyor. Uzun yıllardır Sanatorium tarafından temsil edilen sanatçının bu sergisi; resim, çizim, fotoğraf, video ve metin temelli işlerden oluşurken Troya'nın mitolojik ve tarihsel katmanlarından hareketle rüya, hafıza ve zaman arasındaki geçirgen ilişkileri araştırıyor. 22 Mayıs'a dek sürecek serginin küratörlüğünü Ceren Erdem üstleniyor.