Altın asmaların ülkesinde nefes kesici bir yolculuk

Uzun yıllardır nüfusun büyük kentlere yerleştiği, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye için de kaçınılmaz bir gerçek. Bu kalabalık şehir tabii ki birtakım ihtiyaçları da beraberinde getiriyor. İnsanlar yıllık izinlerinde kalabalıktan, şehir hayatından uzaklaşmak, doğayla iç içe olmak istiyor. İşte agro turizm de bu ihtiyaca yanıt vermek için doğan bir tatil çeşidi. İnsanların çiftliklerde, bağlarda veya kırsal alanlarda konaklayarak tarımsal faaliyetlere katıldığı, doğayla iç içe, sürdürülebilir ve eğitici bir turizm modeli. Elbette bir açık hava müzesi gibi olan ülkemize, bu turizm için yurt dışından da büyük ilgi var. Bu ilginin odağında tabii ki Ege geliyor. Tarih, deniz ve tarımın hatta arkeolojinin iç içe geçtiği bir bölgeden bahsediyoruz. Lidya Antik Bağ Rotası olarak, yurt dışı turizm için büyük bir fırsat olarak görülen destinasyonları, bu isimle kurulan derneğin başkanı Ercan Boztepe ile konuşuyoruz. Boztepe, "Agro turizm ve bağcılık turizmi, ülkemiz için müthiş bir değer.

Örnekleri incelediğimizde klasik bir turiste nazaran yedi kat daha yüksek bir ekonomik değer taşıyor. Çünkü agro turizm aslında sadece altı ay değil tüm bir yıla yayılabilen, turist karakteri olarak da çevresine meraklı, müzeleri ve arkeolojik alanları gezen, gastronomik deneyimlere önem veren, yerli üreticinin ürünlerini konakladıkları otel ve çevresinde görmek isteyen ve bu ürünleri satın alan insanlar" ifadelerini kullanıyor. Bu turizm birbirini tamamlayan kimliklere sahip farklı bağcı-üreticileri de bir araya getirmiş. Bunu tercih eden insanlar Anadolu'da mirasçısı olduğumuz olağanüstü antik değerlerin yer aldığı Lidya antik uygarlığının izlerini sürüp, İç Ege'de yerel lezzetlerin bağlarla iç içe olduğunu gözlemleyip, şehirden uzak doğa içerisinde huzur bulabiliyor. Zaten bu tatili tercih edip dönüşe geçenlerin bir kısmı yerleşmek için emlak sitelerine girerken, diğer bir grup da tarımla ilgili araştırmalar yapmaya başlıyormuş. Hedef aynı: Şehir hayatından kurtulmak! Gelelim rotamıza... Lidya Antik Bağ Rotası; İç Ege'nin İzmir Kemalpaşa, Manisa, Akhisar, Alaşehir, Uşak, Kula ve Aydın bölgelerini kapsayan topraklarda, benzer değerleri paylaşarak farklı ölçeklerde üretim yapan, ürettiklerini tarihi ve turistik zenginliklerimizle birlikte sunmanın önemine inanan altı bağcı-üreticiyi bir araya getiren bir rota.

BURASI ÜZÜMÜN KRALLIĞI

Lidya toprakları, Gediz Irmağı'ndan gelen su bolluğu sayesinde altın değerine ulaşmış. Bu toprakların asmaları, başta altın renkli Sultaniye olmak üzere, pek çok üzüm çeşidine yaşam vermiş. Bu üzümler yüzlerce yıl boyu bu topraklardaki devletlerin en büyük tarımsal ekonomik gücü olmuştur. Günümüzde, Lidya topraklarında üretilen üzümlerin, kuru üzüm olarak ihracatında Türkiye'nin rakipsiz olduğunu ve neredeyse dünya tekeli konumunda bulunduğunu da hatırlatalım. Tabii ki sadece Lidya'nın değil 'üzümün krallığının' da bu coğrafyada olduğunu söylemek sanırım yanlış olmaz. Alaşehir ovasında kol kola uzanan binlerce dönüm üzüm bağının oluşturduğu sonsuz bir ufka doğru akan yemyeşil 'bağ denizi' manzarasını özellikle gün batımlarında izlemek harika bir deneyim vadediyor.



KÜLTÜREL HAZİNELER YAZMAKLA BİTMİYOR

Lidyalılar deyince tabii ki ilk akla gelen parayı icat eden medeniyet olmaları... Sanırım kıyamete dek ah alacaklar... Modern ticaretin doğduğu bu coğrafya, ilk madeni para gibi tarihteki ilk banka olarak görülen Artemis Tapınağı ile de çok ünlü...

İLK PARA ALTIN VE GÜMÜŞ KARIŞIMI...

MÖ 7. yüzyılda, ilk madeni parayı icat eden Lidyalılar, bir bakla tanesi büyüklüğündeki paralarını yüzde 75 altın ve yüzde 25 gümüş karıştırarak elde etmişler. Bu altının kaynağı ise yakın tarihte Unesco'nun dünya miras listesine giren 'Sardes Antik Kenti'nin tam ortasından geçen Sart Çayı ya da eski ismiyle Pactolos...

İNANÇ TURİZMİ ÖN PLANDA

Bu bölge insanlık tarihindeki ilk yedi kilisenin üçünün bulunduğu çok özel bir yer. Tarihi isimleriyle Thyatira (Akhisar), Pergamon (Bergama), Smyrna (İzmir), Ephesus (Efes), Sardes (Salihli), Philadelphia (Alaşehir), Laodikya... (Denizli) İşte bu yedi kilisenin üçü Lidya Antik Bağ Rotası üzerinde bulunuyor; Thyatira, Sardes ve Philadelphia... Bu anlamda inanç turizmi ile de ön plana çıkarak, pek çok uluslararası kültür turistini de ağırlamakta.

KULA, OLAĞANÜSTÜ COĞRAFİ ZENGINLİĞE SAHİP

Gelelim Manisa'ya... Kula'da Karadivit Yanardağı'nın etrafında bulunan araziler, üçüncü jeolojik zamanda meydana gelen faylarla oluşmuş ve yüksekliği değişkenlik gösteren volkanik dağlarla örtülü. Divlittepe ve Küçük Divlittepe adlı iki krater bu bölgenin olağanüstü coğrafi güzelliklerinden. Bu bölgedeki lav denizi de turizm açısından büyük bir artı.



GÖRMEDEN DÖNÜLMEZ



Thyateira Tepe Mezarları

Niobe ağlayan kayası

Spil Dağı Milli Parkı

Bin Tepeler Tümülüsleri

Divlit Volkanı

Kula Peri Bacaları

Tarihi Kula Evleri

Uşak Arkeoloji Müzesi

St.Jean Kilisesi

Philadelphia Antik Tiyatrosu