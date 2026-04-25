7/24 şehirde yaşam

Hiphop ile klasik bale buluşuyor

Devlet Opera ve Balesi eski genel müdürü Tan Sağtürk sanat yönetmenliğinde kurulan topluluk Genç Bale Tan Sağtürk Akademi, Türkiye'de bir ilke imza atarak klasik baleyi hip hop ile buluşturan çarpıcı bir projeyle sahneye çıkıyor. Volkan Ersoy tarafından sahneye konan Swans isimli gösteri, ödüllü başbalerin Nilay Tahiroğlu ve balet Bartucan Şimşir'i, dünya Breaking Şampiyonluğu ile Avrupa Hip Hop Şampiyonluğu unvanlarına sahip Ceylin Han Çinkitaş'ı aynı sahnede buluşturuyor. Dünya Dans Günü'ne özel olarak 28–29 Nisan tarihlerinde PARİBU Art sahnesinde izleyiciyle buluşacak yapım; artan talep üzerine 16 Mayıs'ta yeni bir seansla yeniden sahnelenecek. Dans, müzik ve teknolojiyi bir araya getiren Swans, klasik kalıpların ötesinde genç ve güçlü bir sahne dili sunuyor.



Afyon'da klasik müzik zamanı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Afyonkarahisar Valiliği'nin desteklediği, Afyonkarahisar Klasik Müzik ve Caz Derneği tarafından düzenlenen Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali, bu yıl 25. kez sanatseverlerle buluşuyor. 28 Nisan-5 Mayıs arasında gerçekleştirilecek festival, çeyrek asırlık geçmişini özel etkinliklerle kutlayacak. Festivalin açılış konseri, 28 Nisan'da Afyonkarahisar Yeni Müze'de gerçekleştirilecek. Konserde, günümüzün dikkat çeken genç piyanistlerinden Çek sanatçı Eliška Tkadlcíková sahne alacak. Sanatçıya, Şef Tolga Taviş yönetiminde, konsertmaister Gökçe Özler eşliğinde Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası eşlik edecek.



Kara Kız güldürüyor

Ecem Erkek'in yazıp oynadığı, yönetmen koltuğunda Meltem Bozoflu'nun oturduğu tek kişilik şarkılı oyun Kara Kız seyirciyle buluşmaya devam ediyor. 90'lı yılların mahalle kültürünü, aile ilişkilerini ve büyüme hikayelerini mizah ve müzikle bir araya getiren oyun, geleneksel bir ailede büyüyen bir kızın kahkahası bol dünyasını sahneye taşıyor. Kara Kız, 27 Nisan Pazartesi akşamı Maximum Uniq Box'ta sahnelenecek.



İtalyan tenor geliyor

Dünyaca ünlü İtalyan tenor Luca Minnelli, büyüleyici sesi, zarif yorumları ve sahnedeki etkileyici karizmasıyla İstanbul'a geliyor. Müziğe olan tutkusu ve sahne üzerindeki doğal enerjisiyle tanınan Minnelli, 30 Nisan akşamı Zorlu PSM'de dinleyicilerine klasik müzikle modern tınıların harmanlandığı unutulmaz bir gece yaşatıyor.



An Meselesi

Aslı Çelikel ve Kübra Su Yıldırım'ın çalışmalarını bir araya getiren An Meselesi başlıklı sergiye offgrid art project ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Melis Bektaş'ın üstlendiği sergi, acıyı tekil bir olay olarak değil; bedende iz bırakan, zamanla dönüşen ve farklı yoğunluklarda yeniden ortaya çıkan bir deneyim olarak ele alıyor. Sergi 24 Mayıs'a kadar görülebilir.



Barajdan Sızanlar

Doğu Akdeniz'den Körfez Bölgesi'ne uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini süren Barajdan Sızanlar sergisi Salt Beyoğlu'nda açıldı. Adını insan hakları avukatı Noura Erakat'ın "Barajı yarıp geçiyoruz; mücadeleye devam edin" sözünden alan ve Gülce Özkara tarafından hazırlanan sergi 23 Ağustos'a kadar sürecek.



İki dünya prömiyeri

Gedik Filarmoni Orkestrası, iki dünya prömiyeriyle 30 Nisan'da Kadıköy Süreyya Operası'nda müzikseverlerle buluşacak. Gedik Filarmoni Orkestrası, konserde Murat Kodallı'nın, babası Nevit Kodallı anısına bestelediği Gravürler eseriyle bir geleneksel müzik soyutlaması sunarken, genç besteci Ege Gür'ün Haydarpaşa Garı ve Boğaziçi izlenimlerinin ardından yarattığı soyut ama büyülü dünyaya dinleyicileri davet ediyor. Çalışmalarını Mannheim Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi'nde sürdüren Ada Yalın Yücel, Cem Mansur şefliğindeki konserde Ege Gür'ün Takma Gözde Cam adlı Keman Konçertosu'nu seslendirecek.