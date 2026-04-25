Bu bahar herkes ayaklarınıza bakacak

Bir söz vardır "Dost başa, düşman ayağa bakar" diye... Bu ilkbahar-yaz sezonunda emin olun moda meraklıları trendleri takip edip etmediğinizi görmek için kesinlikle ayaklarınıza bakıyor olacak. Uzun bir aradan sonra bu sezon gerçekten de moda dünyasında ayakkabı konusunda ciddi değişimler yaşıyor olacağız. Bir kere o kaba saba spor ayakkabıları kesinlikle bir yana bırakmanız lazım. Ne yazık ki o tarz bir spor ayakkabısı giyiyor oluşunuz moda trendlerini takip etmediğiniz anlamına gelecek. Öte yandan babetler aklınıza gelebilecek her türde karşınıza çıkacak. Transparan detaylarla bezenenler, spor ayakkabısına yaklaşanlar ve incecik derisiyle bir eldiven gibi tamamen derinizi saran modeller ön plana çıkacak. Loeffer'ların ciddi görüntüsü kadar jelly yani plastik model babetler de sokaklarda karşımıza çıkacak. Bir yandan minimalist görünümler, bir yandan da olabildiğince iddialı ve dikkat çekici modeller bu ilkbahar-yaz sezonunda mağazalarda yer alacak. Minimalist tarzın en uç noktasında, stiller rafine ve neredeyse yok denecek kadar azdı.

Lüks moda dünyası bundan yola çıkarak sessizce trend belirleyici bir his veren ince spor ayakkabı silüetini hayatımıza soktu. Bu ayakkabı, sokak stili tutkunları için hızla vazgeçilmez bir parça haline geldi ve günlük kıyafetlere ince, trend belirleyici bir son dokunuş olarak zahmetsizce entegre oldu. Sade ve şık bir görünüm arayanlar, Fransız lüks moda markalarının eldiven benzeri babet tasarımlarında aradıklarını bulabilirler. Ayrıca maksimalizm tüm gücüyle bu sezon kendisini ortaya koymaya başlıyor. Yani ayakkabılarınız uzun bir aradan sonra hiç olmadığı kadar iddialı ve dikkat çekici olabilir. Modanın oyunbaz yönünü kutlayan, ifade edici ve göz ardı edilemez ayakkabılardı bunlar. Şimdi bahar nihayet geldi, daha sıcak yolculuklar ve çiçekler açtı; tam da kendine özgü bir kişiliğe sahip bir şeye bürünmenin tam zamanı gibi geliyor. İster minimalist, ister maksimalist, isterse de ikisinin arasında bir tarzınız olsun, bu hafta kıyafetlerinizi oluştururken göz önünde bulundurabileceğiniz 2026 ilkbahar-yaz ayakkabı trendlerini öne çıkarıyor.



MARY JANE MODELİ GERİ DÖNDÜ

Bu sezon ön plana çıkmaya başlayacak olan bir diğer stil ise Mary Jane ayakkabılar. Modanın 'balletcore'a olan ilgisi sürekli artıyor ve bunun nedenini anlamak kolay. Bu düz ayakkabı, tıpkı bu konuğun uyumlu süet takımı gibi, her kıyafete kadınsı bir dokunuş katıyor. İster siyah rugan, ister bale sateni, ister modern çift bantlı olsun, klasik silüet artık birçok farklı varyasyonda sunuluyor.



JEL AYAKKABI ÇILGINLIĞI

Jel ayakkabılarla neşeli yanınızı ortaya çıkarın! Arkadaşlarım sürekli giyiyorlar ve ben de bu tartışmalı trende kendim de katılmalıyım. İster babet, ister sandalet tarzı, isterse de terlik olsun, yumuşak, genellikle kafesli silüet, gardırobunuza biraz nostalji katmanın mükemmel bir yolu. Ayrıca jel benzeri malzeme tamamen su geçirmez; her şeye hazır.



ELDİVEN TARZI BABETLER

Klasik babet ayakkabı sürekli evrim geçiriyor; dolayısıyla yeni bir stilin ortaya çıkması kaçınılmaz. Bu sezonun defilelerinde ile Katie Holmes ve Kendall Jenner gibi isimlerin üzerinde görülen eldiven babetler, bu baharda büyük bir çıkış yapıyor. Ayağı saran bu silüeti şık bir şekilde kombinlemek için, burada konuğumuzun giydiği pantolon gibi dökümlü bir parçayla eşleştirin. Üstünüz ve çantanızla uyumlu bir monokrom görünüm oluşturmak, daha da modaya uygun bir dokunuş katıyor.



İNCECİK SPOR AYAKKABILAR

Sonbaharın bale ayakkabısı trendine, ilkbahar bambaşka bir yorum getiriyor. Alçak bilekli spor ayakkabıları ve bale ayakkabıları bu sezon büyük bir aşk yaşıyor. Ve ortaya rahat, konforlu ve şık spor ayakkabıları çıkıyor. Bu spor ayakkabı trendini minimalistler için rahat bir ayakkabı olarak düşünebiliriz. Sade, zahmetsiz ve sabah işlerinden şehir gezintilerine kadar sonsuzca giyilebilir. Nötr renkler kolay bir tercih sağlarken, hayvan desenli veya cesur, renkli stiller en sade görünümleri bile canlandırıyor.



HAYVAN DESENLERİ ÖN PLANDA

Hayvan deseninin zarif ve şık görünebilmesi tabii ki her zaman çok da kolay değil. Bir dönem leopar desen çok itici görünürken, geçtiğimiz yıl baştan ayağa leopar desenli kıyafetler birçok kişinin dolaplarına girdi. Resmen bir ara sokaklar leopar desenli bir çantadan zebra desenli bir eteğe kadar her şeye yatırım yapmış kadınlarla doluydu. Bu kadarına ihtiyaç var mıydı? Bence yoktu. Moda dünyası da bu sezon bu kadarına da gerek olmadığını kabul etmiş durumda. Bunun yerine bu iddialı desen ayakkabılar özellikle de babetlere ekleniyor.



ARKASI LOAFFER'LAR

Sonbaharın vazgeçilmezlerinden olan loafer terlikler, katlanabilir veya arkası açık detaylarla ilkbahar için modern bir görünüm kazanıyor. Birçok lüks markası bu tarz modelleri bu sezon ürün yelpazelerine eklemiş durumda. Aylar önce podyumlarda öne çıkan bu farklı ayakkabı yorumu, şıklığı korurken aynı zamanda rahat giyilebilen bir tarz sunuyor. Kare ve yuvarlak burunlardan düz tabanlara ve zarif kalın topuklara kadar, piyasada çok çeşitli trend modeller bulabilirsiniz; bunların herhangi biri günlük gardırobunuza sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir.

FİLELİ MODELLER

Fileli babetler, moda evi 2022'de ilk kez podyumlarda görünmeye başladı. Tabii ki o yıllar takipçileri biraz daha sınırlı kaldı. Ancak tam dört yıl sonra yani bu ilkbahar-yaz sezonunda bu trend tam bir patlama yaşıyor. Yani neredeyse hepimizin dolabına bir tane fileli babet modeli ayakkabıyı eklemesi gerekiyor. İşin güzel yanı bu sezon hem lüks hem de uygun fiyatlı pazarlarda çok sayıda seçenek mevcut. Rahat, kolay kombinlenebilir ve en önemlisi, sıcak aylarda kot pantolonlarınız, etekleriniz ve keten pantolonlarınızla bu model ayakkabılar harika görünüyor.