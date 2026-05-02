7/24 şehirde yaşam

KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ İLK KEZ AYDIN'DA

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ikinci durağı Aydın. 2, 10 Mayıs tarihleri arasında ilk kez festivale ev sahipliği yapacak Aydın'da konserlerden sergilere, gastronomiden çocuk etkinliklerine uzanan geniş bir içerik sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Festival programında Aydın Tekstil Park'ta Ferhat Göçer, Hande Ünsal, Emre Altuğ, Madrigal, Demet Akalın, Oğuzhan Koç, Derya Uluğ, Sefo ve Buray sahne alacak. Korunan Zaman: Arkeolojik Mirasın Görsel Yolculuğu, Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri ve Yaşayan Miras: Aydın Sergisi başlıklı sergiler, çocuklar için düzenlenecek etkinlikler ve söyleşilerin yanı sıra festival kapsamında bu yıl hayata geçirilen "Lezzet Noktası" projesiyle şef Ahmet Güzelyağdöken yerel ve ev temelli Ege mutfağına dayanan yaklaşımıyla kentin gastronomi mirasını görünür kılacak.

Tiyatro

TRABZON'DA TİYATRO ZAMANI

Devlet Tiyatroları'nın ev sahipliğinde düzenlenen 26. Trabzon Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, bugün başladı. 15 Mayıs'a kadar sürecek festival, 5 farklı ülkeden 5 oyunu ağırlarken, Devlet Tiyatroları'nın 9 bölgesinden gelen 15 yapım Anadolu'nun zengin kültürel birikimini sahneye taşıyacak. Erzurum DT'den Helezon, Ankara DT'den Dosya: Kelebek, İstanbul DT'den Mumyalar, İzmir DT'den Münasebetsiz gibi oyunların arasında olduğu toplam 41 temsil, kentin dört bir yanında izleyiciyle buluşarak Trabzon'u adeta kesintisiz bir sahneye dönüştürecek.

Tiyatro

METOT YENİDEN

İspanyol Jordi Galceran'ın 2003 yılında kaleme aldığı ve günümüz iş dünyasının acımasız yönlerini ortaya koyduğu Metot isimli oyun, Semaver Kumpanya'nın 23. Yılında yeniden sahnede. 10 yılı aşkın süre tiyatroseverlerle buluşan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Metot, 6 yıl aranın ardından yeniden sahnelere döndü. Yönetmenliğini Serkan Keskin'in üstlendiği kadrosunda Sarp Aydınoğlu, Serkan Keskin, Şebnem Hassanisoughi ve Yavuz Pekman'ın yer aldığı oyun, 9 ve 15 Mayıs'ta Çevre Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Konser

İNGİLİZ GRUP GELİYOR

Kült albümleri Twilight'ın 25.yılını kutlayan İngiliz alternatif rock grubu bôa, İstanbul'a geliyor. Yıllar sonra sosyal medya platformlarında viral olan ve müzik dinleme listelerinde 1 milyar dinlemeyi geçen 1998 yılında yayımladıkları efsane şarkısı Duvet ile dikkat çeken grup 9 Mayıs'ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'ne konuk oluyor.

Konser

GEÇMİŞTEN BUGÜNE MASALSI YOLCULUK

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 7 Mayıs'ta klasik ve modern eserleri buluşturan özgün bir programla müzikseverlerin karşısına çıkacak. Şef Frantisek Macek yönetimindeki BİFO'nun genç kuşak piyanistlerinden Salih Can Gevrek'e eşlik edeceği gece, müzikte Alman romantizminin önde gelen eserlerinden Carl Maria von Weber'in Freischütz Uvertürü ile başlayacak, Çaykovski'nin Romeo ve Jülyet Uvertürü ile devam edecek. Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleşecek konserin finalinde ise Alexey Shor'un From My Bookshelf adlı eserinin Mikhail Pletnev imzalı konser versiyonu seslendirilecek.

Sergi

SANATA İYİ BAKIN

Devlet sanatçısı, ressam Devrim Erbil ile ressam Akın Ekici'nin farklı tekniklerle hazırladığı eserlerden oluşan Ters Yüz İmgeler-Sanata İyi Bakın! sergisi, Galeri Deniz'de ziyarete açıldı. Resim, seramik, ipek ve pleksiglas gibi farklı malzeme ve tekniklerle üretilmiş eserlerin bir araya geldiği serginin küratörlüğünü Prof. Dr. Uğur Batı üstleniyor. Gerçek ve imge kavramlarını zıtlıklar ve dönüşümler üzerinden ele alan özel seçki, 17 Mayıs'a kadar Galeri Deniz'de ziyaret edilebilecek.

Sergi

MARTILARIN GÖZÜNDEN

Ressam Pınar Kanber'in uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni kişisel sergisi Martıların İstanbul'u, Fulart Gallery'de kapılarını sanatseverlere açtı. Tuvalde hayat bulan İstanbul'un simgesi martılar; Bizans'tan Osmanlı'ya uzanan tarihsel izleri, Boğaz'ın akışını ve şehrin hafızasında yer eden duyguları birbirine bağlayan birer tanık olarak öne çıkıyor. Sergi 9 Mayıs'a kadar görülebilir.