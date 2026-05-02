Geçiş mevsiminde doğru giyinme rehberi

Mevsimler bu sene bizi şaşırtıyor. Kimse bahar mevsimindeyiz gerçekten de tam olarak kestiremedi. Nisan ayının hafif bir serinlik ve bahar yağmurlarıyla geçmesine alışık olan bizler tüm hafta şaşkınlık yaşadı. Sabah saatlerinde güneş tepemizdeyken 30 dereceleri bulan sıcaklık akşam üzerleri 10'lu derecelere indi. Sonuç olarak kabul edelim hiçbirimiz ne giyeceğimizi bilemedi. Tüm hafta boyunca herkesin dilinde, "Bahar bir türlü gelmedi", "Bu nasıl bir hava, sanki kasım ayındayız", "Mayıs ayına giriyoruz bu nasıl bahar", "Yaz gelmeyecek sanırım", "Mutsuzluktan yemek yemeye başladım. Şimdi pat diye havalar ısınır ne giyeceğimi bilemem kesin" yorumları vardı. Gerçekten de bahara böyle buz gibi bir giriş bence hiçbirimiz yaşamamıştık. "İdil, hava durumu yorumlarına nerden girdik şimdi?" diye soranlarınız olacaktır. Bence bu sene yıllardır gördüğümüz en zorlu mevsim geçişini yaşıyoruz. Gerçekten de hiçbirimiz gideceğimiz farklı yerlere göre ne giyeceğimizi asla bilemiyoruz. Çoğu zaman donarak eve döndüğümüzü, sabah da piştiğimize göre ara mevsim stil önerilerini yazmanın vakti gelmiştir demek.

Ama kabul edelim dünyanın dört bir yanında bu karmaşık hava durumu yaz öncesi sık yaşanan bir durum. Sabahların hâlâ serin, öğleden sonralarının yaza yaklaştığı ve giyinmenin artık sadece sıcak tutmak için kat kat giyinmekten çok, bilinçli bir seçim haline geldiği o geçiş dönemi. Doğal olarak, Paris, Londra ve New York'taki en şık kadınlar bunu çoktan başarmış durumda. Aslına bakarsanız yapmamız gereken şey bir yandan yaza ait trendleri yavaş yavaş kombinlerimize eklemek, bunu yaparken ani ısınma ve soğumaları planlarımıza katmak. Şu anda en çok dikkat çeken şey, bu trendlerin aslında ne kadar basit olduğu. Temel, tişörtler, düğmeli gömlekler, hafif trikolar ve kot pantolonlar gibi tanıdık temel parçalar üzerine kurulu ve tamamen yeni bir şekilde kombinleniyor. Oranlara, incelikli katmanlamaya ve beklenmedik eşleştirmelere odaklanılıyor; bu da en temel parçalara bile modaya uygun bir hava katıyor. Yeni bir şey satın almaktan ziyade, zaten sahip olduklarınızı önümüzdeki sezon için taze hissettiren görünümlere dönüştürmekle ilgili. Bir mevsim hele bu sene daha çok kışa benzeyen bir baharın sona ererken, bir yandan adım adım sıcak bir yaza yaklaşıyoruz.

Bu karışık zaman dilimi de sabahları giyinmeyi oldukça kafa karıştırıcı hale getiriyor. İşte tam da bu noktada, her iki sezon için oluşturduğunuz kapsül gardıroplarınıza tam uyan parçaları bulmak bu rehber sayesinde daha kolay olacak.

TEMEL PARÇALARI UNUTMAYIN

Elbette, beyaz tişörtler ve açık mavi jean pantolonlar böyle geçiş dönemlerinde çok işe yarar. Bunlara beyaz gömlek, beyaz sweat-shirt ikilisini de ekleyebilirim. Çünkü bu parçaları farklı aksesuvarlarla hem hareketlendirmek kolaydır hem de farklı ayakkabı, ceket ya da bluz tercihleriyle farklı hava durumlarına göre kombin yapmak mümkündür. İnce tabanlı bir spor ayakkabısı, babet ve süet loaffer'lar da bu temel parçalar arasına hızlıca eklenebilir.

ŞAL KEMERLER

İpek fular takmanın pek çok yolu var. Geçtiğimiz sezon tek bir ipek fuları resmen her şey yerine kullandık. Ve geçen sezon bayılarak kullandığımız ipek fularları kemer gibi kullanma trendi bu sezonun olmazsa olmazı. Bir ipek fuları etek, elbise ya da pantolonunuzun üzerine aynı bir kemer gibi kullanabilirsiniz. Neyse ki bu sezon pek çok marka bu tarz çok kullanışlı fuları koleksiyonlarına eklemiş durumda.

VÜCUDA OTURAN GÖMLEK

Bu sezon gömlekler daha keskin, daha şık bir görünüm kazanıyor. Hafif korseli veya vücuda oturan kesimli olsun, silüet zarif ve modern bir hava katıyor. Hatta flanel versiyonları bile geleneksel gündelik havasından sıyrılarak daha rafine bir şekilde tasarlanıyor. Klasik bir parçayı yepyeni hissettiren kolay bir değişim.

İNCE KAZAK VE DANTEL

Rahat bir trikoyu narin dantelli şortla kombinlemenin kendine has bir havası var. Yumuşak yapı ve neredeyse görünmez doku arasındaki kontrast, hem rahat hem de şık bir görünüm yaratıyor. Bu, çok Parisli bir stil hilesi; incelikli ama etkili. Sade babetler veya botlar ekleyin ve kıyafet anında özenli bir görünüm kazanır.

ROMANTİK BLUZLAR

Bohem moda bu bahar yeniden canlanıyor. Özellikle 2000'lerde yükselişe geçen bu trend uzun bir aradan sonra tüm görkemiyle aramızda. Bu stile özgü fırfırlı, kabarık, romantik bluzlar ilkbahar ve yaz sezonunun olmazsa olmazı. Balon kollu gömlekler, kısa kabarık kollu bluzlar veya pastoral havaya sahip bluzlar da yine bu trendin yükselişiyle birlikte alışveriş listelerine girmiş durumda. Bu tarz romantik gömlekleri kolayca katmanlayarak giyebilirsiniz. Hırkalar, sweatshirt'ler, ceketlerle hızlıca daha korunaklı ve sıcak bir havaya ulaşmaları mümkün. Bu bluzları ilkbahar ve yaz aylarında kot pantolon veya keten pantolonla kombinleyin. Gösterişli kol detayları, en sade kıyafetleri bile daha şık hale getirir. Omuzları açıkta bırakan bir model, kıyafete çok fazla zarafet katıyor.

KALEM ETEKLER

Kalem etek silüeti resmen moda dünyasına geri döndü. Çok da iyi oldu. Bu tarz etekler bahardan yaza geçerken ki dönemde hepimiz için kurtarıcı olacak. Moda dergilerinin sayfalarını da çevirirseniz ilkbahar ve yaz arasında denenebilecek birçok mükemmel kalem etek kombin fikri var. Pastel tonlarda hafif bir keten veya pamuklu düğmeli gömlek, bu trendi daha sıcak günlere uyarlamanın harika bir yolu.

ŞIK BRALET

Genel olarak moda dünyasında uyurken giydiğimiz her şeyi sokakta giymemiz popüler. İpek ve saten dantel detaylı elbiseler, ipek ve saten incecik spagetti askılı bluzlar ve özellikle de bralet'ler... İçinizi çok belli etmeyen dantelle zenginleştirilmiş kısacık üstler bu ara sezonun olmazsa olmazı. Tabii ki sadece bu tarz bir üstle dışarıya çıkmanız mümkün değil. İlkbahar ve yaz arasındaki geçiş döneminde bu tarz bir bluzu, incecik hırkalar ve gömleklerle giyebilirsiniz. Yaz tamamen geldiğinde ise hırkaların yerini keten düğmeli gömlekler veya şeffaf bluzlar alabilir.

TEREYAĞI SARISI JEAN

Ben de herkes gibi harika bir beyaz kot pantolona bayılıyorum. Ama aynı sıcak hava enerjisini yansıtan başka bir renkten de asla kaçınmam. Ekru veya beyaz kadar henüz popüler değil. Ancak açık sarı jean pantolonlar bu sezonun yükselen yıldırı. Krem rengine yakın olan ve vücudunuza uygun bir model bulursanız kesinlikle bu jean'i dolabınıza eklemenizde fayda var.

DERBY AYAKKABILARI

Bir sonraki spor ayakkabı trendi üzerine birçok iddia var. Ama moda severler çoktan derby ayakkabılarının yeni yükselen yıldız olduğu görüşünde. Bu ayakkabı stili, size bir spor ayakkabının işlevselliğini, daha zarif ve loafer'a benzeyen bir silüetle sunuyor.

KAT KAT TİŞÖRTLER

Uzun kollu bir tişörtü kısa kollu bir tişörtün altına giymek, temel parçalara modern bir hava katmanın en kolay yolu. Özellikle 2000'li yıllarda bu trend çok ama çok popülerdi. Bu sezon da bu trendi özellikle geçiş dönemi hava durumlarında rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Hem genç ve enerjik hem de korunaklı bir kombin olan tişört üzeri tişört, lüks moda markaları tarafından da çok seviliyor.