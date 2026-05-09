7/24 şehirde yaşam

Üç büyüklere saygı duruşu

Bir tarafta, From Here to Eternity" (İnsanlar Yaşadıkça) filminde gösterdiği başarı ile Oscar almasına rağmen bütün zamanların sesi; hayranlarının ona Ses adını taktığı, kendi ismi bir müzik türü olarak kabul edilen Amerikalı unutulmaz şarkıcı Frank Sinatra... Diğer yanda, geniş oktavlı güçlü bir ses hakimiyetine sahip, 1965 yılından bu yana 100 milyonu aşkın albüm satışı ile Gal Kaplanı lâkaplı Sir Tom Jones...

Öte yanda, 1950'lerin sonunda "Gerry Dorsey" adı ile sahneye çıkmaya başlayan, ancak 1965'den sonra menajeri Gordon Mills'in önerisi ile Alman besteci Engelbert Humperdinck'in adını, sahne adı olarak benimseyen, Release Me, The Last Waltz, A Man Without Love gibi şarkı listelerinde zirve yapmış olan Baladları ile Engelbert Humperdinck.... İşte bu üç dev şarkıcı ile özdeşleşmiş şarkılardan oluşan unutulmaz bir konser, Altuğ Dilmaç yorumu, Kaya Demircan düzenlemeleri ve Teyfik Rodos'un anlatımıyla yarın akşam CSO Ada Ankara sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.



9. Senfoni ile sezon finali

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 2025/26 sezonunu insanlık idealinin eşsiz bir müzikal ifadesi olan Ludwig van Beethoven'ın 9. Senfoni'si ile taçlandırıyor. Şef Carlo Tenan yönetimindeki orkestra; soprano Enkeleda Kamani, mezzosoprano Deniz Uzun, tenor İlker Arcayürek ve bas solist Li Huanhong'tan oluşan uluslararası sahnelerde parlayan dört seçkin solist ve Romanya'nın köklü topluluklarından Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu ile aynı sahneyi paylaşacak. Klasik müzik tarihinin başyapıtlarından biri olan 9. Senfoni, BİFO ve konukları ile bu sezonun kapanışında kardeşlik ve barış çağrısını İstanbul'dan dünyaya yeniden duyuracak.



Bir Pop Masalı sunuyor

Türk pop müziğinin sevilen ismi Emre Altuğ'un büyük ilgi gören Bir Pop Masalı projesi, izleyicileri nostaljik ve eğlenceli bir zaman yolculuğuna çıkarmaya devam ediyor. 14 Mayıs akşamı Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan Altuğ, bu özel gecede geniş repertuarıyla Türk pop müziğinin 70 yıllık tarihini 120 dakikalık bir anlatıya dönüştürerek izleyicilere benzersiz bir müzik deneyim sunacak.



Sıra dışı bir iş ilanı

Başarılı performanslarıyla tanınan Mert Turak ile ilk kez bir tiyatro oyununda rol alarak sahneye adım atan Aslıhan Malbora, Eşyanın Tabiatı'nda izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Ferhat Ergün'ün yazıp yönettiği oyun mizah, gerilim ve duygusal yoğunluğu aynı potada eriterek izleyiciye güçlü bir tiyatro deneyimi sunuyor. Sıra dışı bir iş ilanı etrafında şekillenen gizemli bir hikâyeyi sahneye taşıyan oyun, 13 Mayıs'ta Beylikdüzü'nde, 14'ünde Trump Sahne'de, 18'inde de Fişekhane'de sahnelenecek.



100. oyuna özel gösteri

Şov dünyasının dikkat çeken isimlerinden Morkomedyen lakaplı Murat Genç, kapalı gişe sahnelenen Morkomedyen ile Aşırı Rahat Komedi isimli gösterisine devam ediyor. Genç, iki sezonda ulaştığı 100. gösterisini 13 Mayıs'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde özel bir geceyle kutlayacak.



Doğa Sonrası

C.A.M. Galeri, Murat Durusoy'un kişisel sergisi Doğa Sonrası Etüdleri - Dolanıklıklar'a ev sahipliği yapıyor. Bugün açılan ve 21 Haziran'a dek devam edecek olan sergi, sanatçının sürmekte olan aynı adlı serisinin yeni adımlarından örnekleri bir araya getiriyor. Büyük ve küçük boy fotoğraflar ve video işlerinden oluşan sergi, doğa, teknoloji ve imge üretimi arasındaki ilişkileri odağına alıyor.



İzmir'de sanat fuarı

Türkiye'den ve yurt dışından 120 galeri, bin 600'e yakın sanatçı ile 30 bine yakın sanatsever ve koleksiyoner, DenizBank III. IAAF İzmir Sanat Fuarı'nda bir araya geliyor. 13-17 Mayıs tarihleri arasında Fuar İzmir'de gerçekleşecek fuarda; resim, heykel, rölyef ve cam sanatı gibi farklı disiplinlerden oluşan geniş bir eser seçkisi ziyaretçilerle buluşacak. Fuar kapsamında, 18 - 26 yaş arası gençlerin kültür sanat ekosistemine güçlü bir başlangıç yapmasını desteklemek amacıyla bu yıl ilk kez Geleceğin Sanatçıları Programı hayata geçiriliyor. Program kapsamında, jüri değerlendirmesiyle seçilecek 100 genç sanatçı, eserlerini fuar alanında sergileme imkânı elde edecek.