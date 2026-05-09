Bohem ve romantik bir bahar

Mayıs ayının ortasına doğru ilerlerken artık yavaş yavaş bahar mevsimi ve sıcaklar kendini göstermeye başladı. Yani artık son bir aydır yazmaya başladığım ilkbahar-yaz trendlerine uygun giyinmenin tam zamanı. Bu ilkbahar-yaz sezonunda uzun bir süredir moda dünyasında egemen olan sessiz lüks anlayışı biraz geri planda kalıyor. Uzun bir dönem boyunca baskın bir tema olarak ön plana çıkan sessiz lüks yerini bambaşka trendlere bırakıyor. Ancak onun yerine egemen olan trendlerin en güçlüsü ve gerçek lüksü hayat tarzlarıyla da benimseyen kişilerin tercih edeceği trend kesinlikle romantizm. Yani yine mükemmel işçilik ve kaliteli malzemeler ön planda olacak. İddiasız bir şıklık yine dikkat çekecek. Ancak sadelik romantik detaylarla daha feminen bir havaya bürünecek.

HAYALPEREST BİR TARZ BİZİ BEKLİYOR

Yani bu ilkbahar-yaz sezonunda bizi daha yumuşak, daha hayalperest bir tarz bekliyor diyebiliriz. Podyumlardan sokak stiline ve kırmızı halıya kadar her yerde bu naif, elegan ve feminen görünüm karşımıza çıkacak. Tasarımcı Jonathan Anderson bu ilkbahar-yaz sezonu için hazırladığı koleksiyon hacimli ve çok katmanlı fırfırlı etekler, peplum ceketler ve puantiyeli topuklu ayakkabılarla sade, duyarlı ve elegan bir şıklık anlayışını ortaya koydu.

YILDIZLAR TRENDİN İZİNDE İLERLİYOR

İtalyan modaevleri bu romantizm rüzgarına şelale gibi sarkan avize küpeler, kadife gece elbiseleri, dantel ve büzgülü tafta eteklerle farklı bir boyut kattı. Moda tasarımcısı Matthieu Blazy bu ilkbahar-yaz sezonu için çiçek işlemeli çantalarla genel görünümlere romantik bir hava kattı. Trend Hollywood yıldızlarından da tam puan aldı. Mesela son dönemin en popüler isimlerinden Margot Robbie, Wuthering Heights filminin tanıtım turunda kırmızı halıda Viktorya döneminden ilham alan goblen korseler, tüylerle süslenmiş mini elbiseler giymeyi tercih etti. Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette dizisinin tanıtım turunda başrol oyuncusu Sarah Pidgeon, 0'lar minimalizmiyle harmanlanmış, pembe tonların hakim olduğu romantik detaylı parçalar kullanmayı tercih etti. Kısaca söylemek gerekirse, kırmızı halılarda bile bir süredir romantizmin geri dönüşünü izliyoruz.

KRİZ DÖNEMLERİNE İNAT NEŞELİ VE FEMİNEN

Bir yandan savaşların, bir yandan global ekonomik krizin etkili olduğu bir dönemde, moda dünyası bizi yeniden kadınsal duyarlılığımızla, romantizmle, neşeli ve eğlenceli, yumuşak bir tavırla buluşturmaya çalışıyor. Eminim aranızda birçok kişi içinden "Son birkaç yıldız sessiz lüks diyerek nötral renklerde, neredeyse bizleri de tamamen görünmez kılan kıyafetlerle yaşamaya alıştık. Şimdi bir anda "Romantik maksimalizm estetiğini nasıl benimseyeceğiz?" diye soruyordur. Ya da, "Dolaplarımızı birkaç yıldır bambaşka bir görünüme soktuk. Şimdi nasıl olacak da bu klasik ve sade parçalar bambaşka bir havaya bürünecek. Bu klasik parçalar nasıl romantik parçalarla bir arada kullanılabilecek" diye de düşünüyor olabilirsiniz. Her sonunuzda çok ama çok haklısınız. Narin kadınsı detaylar, cesur 80'ler esintili ihtişam, yapılandırılmış silüetler bir yanda hacimli fırfırlar, üç boyutlu çiçek aplikeler ve karmaşık danteller diğer yanda.



2019'DAN BERİ HAYATIMIZDA

2019 yılı sonunda başlayıp 2022 yılı ortasına kadar tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiye kadar çok da popüler olmayan bohem şıklık ve onun olmazsa olmaz öğeleri arasında yer alan el işi çalışmalar; 2022 yaz aylarından bu yana her geçen gün daha da popülerleşti. Romantizm trendinin yükselişiyle birlikte bu tarz parçalara rahatlıkla yatırım yapabilirsiniz. Sonuç olarak her yaz bu parçaları gittiğiniz tatil beldesinde rahatlıkla kullanabilirsiniz.



BU KILAVUZ SİZE YOL GÖSTERSİN

Bu sezon kesinlikle herkesin üzerinde göreceğimiz detayları maddeler halinde sıralayacağım. Elinizde bu klavuzla alışverişe çıktığınızda emin olun sezonun genel havasına uygun, size ve genel stilinize uygun parçalar satın alabilirsiniz.

ROMANTIK DETAYLAR VE DOKULAR: Yumuşak, narin dokunuşlar bu ilkbahar-yaz sezonunda ön plana çıkıyor. Fırfırlı giysiler, incelikli danteller ve dokunmaya duyarlı kumaşlar dikkat çekiyor.

3D ÇİÇEKLER: Çiçek desenleri baskılardan 3 boyutlu sanat eserlerine doğru evriliyor. Giysilerde el dikişiyle yapılmış yapraklar, aplike çiçekler ve narin kumaş çiçekler yer alıyor.

BOHO RÜZGARI: Zarif İngiliz nakışları, incelikli işlemeler ve havadar bluzlar da dahil olmak üzere romantik boho detaylarının geri dönüşünü yaşıyoruz.

HACİM VE SİLÜET: Neşeli balon etekli elbiseler ve kabarık fırfırlar bu sezon oldukça popüler.

RENK PALETİ: Yumuşak, romantik tonlar genellikle canlı, yüksek kontrastlı renklerle eşleştirilebilir. Mesela kiraz kırmızısı pembe ile, parlak limon yeşili ise kobalt mavi ile rahatlıkla birlikte kullanılabilir.

ROMANTİK AKSESUVARLAR:

Estetik, hasır, örgüler ve tığ işi detaylar gibi zarif, yazlık aksesuvarlarla tamamlanıyor.

FIRFİRLİ ELBİSELER VE BLUZLAR: Romantik bluzlarda ve yazlık elbiselerde hacimli fırfırlar.

DANTEL VE TIĞ İŞİ DETAYLARI: Hafif, yazlık giysilerde incelikli tığ işi kumaşlar ve zarif dantel işlemeler.

3D ÇİÇEK DESENLERİ: 3 boyutlu çiçek aplikeleriyle süslenmiş elbiseler.

YUMUŞAK TERZİLİK: İpek yazlık elbiseler gibi daha romantik parçalarla uyum sağlayan, rahat ve yumuşak terzilik tarzı.



RAFYA VE HASIR ÇOK GÖZDE

Hasır ve rafya örgüler bohem ve romantik detayların yükselişiyle birlikte bu ilkbahar- yaz sezonunda çok ama popüler... Derilerin incecik örülmesiyle ortaya çıkan terlik, ayakkabı, ceket, bluz ve yelekler de yine çok ama çok popüler... Lüks moda markaları bu sezon bu tarz detaylara koleksiyonlarında sıklıkla yer verdi. Özellikle elbise, etek ve bluz tasarımlarında el işi parçalara sıklıkla yer verdiler. Dev modaevleri bu ürünleri kullandıkları koleksiyon hazırladıktan sonra tabii ki daha küçük markalar ve hazır giyim markaları da bu işe el attı. Yani yeni sezon ürünlerine göz gezdirmek için mağazalara girmeye başladığınız an hepiniz yavaş yavaş el işi trendinin ne kadar popüler olduğunu göreceksiniz. Tabii ki bu parçaların çok iddialı olduğunu, bu sezon ön plana çıksalar da hep aynı derecede popüler olmayacaklarını da unutmamak gerekir. Bir de tabii ki bu tarz parçaları doğru bir şekilde kombinleyebilmek de yine başka bir uzmanlık konusu...



AKSESUVARLAR RİSKSİZ

Kabul edelim doğal olarak saçınız, teniniz, boyunuz, vücut proporsiyonunuz eğer bu tarz romantik giyime uygun değilse, yapacak pek de bir şey yok. Hiç kimse esneme payı olmayan dantel ya da ipek elbisede fiziği yeterince fit değilse zarif ve elegan görünmeyecektir. Ama tığ işi bir çanta ya da kemer ya da rafya örgü bir plaj çantasıyla hata yapmanıza da kötü görünmenize de pek de imkan yok.



JEAN İLE KOMBİNLEYİN

Jean her parça çok ama çok popüler. Bu bilgiye sahip olduğumuza göre romantik parçaları dolabınızda bulunan jean'lerle rahat rahat kombinleyebilecek olmanın tadını çıkartın. İşin güzel yanı jean parçalarla el işi parçalar ortaya sportif ve havalı bir görünüm çıkarmanızı sağlar. Jean babetler, sandaletler, etekler, taçlar, pantolonlar ya da şortlar... Aklınıza gelebilecek herhangi bir jean parça ile romantik bir parça bir anda daha sportif bir havaya bürünecektir.