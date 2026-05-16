7/24 şehirde yaşam

İstanbul Opera ve Bale Festivali 17 yaşında

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali bu yıl 17. yaşını kutluyor. 21 Mayıs - 9 Haziran 2026 tarihleri arasında düzenlenecek festival yerli ve yabancı toplulukların 22 temsiline ev sahipliği yapacak. Festival 21 Mayıs'ta İtalyan romantik operasının başyapıtlarından Lucia di Lammermoor operası ile başlayacak. 23 ve 30 Mayıs Cumartesi günleri de AKM Türk Telekom Opera Sahnesi'nde seyirci ile buluşacak olan eser, festivalin konuklarından dünyaca ünlü rejisör Jean-Louis Grinda tarafından sahneye konuluyor. Librettosu Sir Walter Scott'un Lammermoor Gelini adlı romanından hareketle Salvadore Cammarano'ya ait eser; orkestra şefleri Antonio Pirolli ve Zdravko Lazarov yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ile koro şefi Paolo Villa yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu eşliğinde sahnede olacak. Festival 22 ve 24 Mayıs'da Süreyya Opera Sahnesi'nde Pinokyo.exe: Çarpık Zamanlar İçin Bir Kukla adlı modern dans eseri ile devam edecek.



Gizemli oyun sahnede

Savaş Özdural'ın yönetip başrolünü üstlendiği Geceyarısı Hayaleti tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor. Özdural'a, Ilgın Angın, Ebru Karanfilci, Özgür Özdural ve Kerem Tataroğlu'nun eşlik ettiği, paranormal gerilim türünü merkezine alan oyun bu akşam ve 22 Mayıs Cuma 20:30'da, yarın ise 17.00'de Tiyatro Ak'la Kara Sahnesi'nde izlenebilir.





Dünyaca ünlü çizerler Rami'de

Dünyaca ünlü çocuk kitabı çizerleri bu hafta sonu Rami Kütüphanesi'nde okurlarla buluşuyor. Çocuk kitaplarını merkeze alarak bir ilki gerçekleştiren Rami Çocuk ve Sanat Bienali, dünyaca ünlü iki isme ev sahipliği yapıyor. Toplamda 800'e yakın etkinlik, 25 enstalasyon, 11 ana sergi, 3 interaktif sergi, 7'si dijital olmak üzere çok sayıda deneyim alanının yer aldığı bienal kapsamında bugün Shima Zarei, yarın ise Rodrigo Mattioli'nin söyleşisi ve atölyesi olacak.





Genç rapçiden konser

Yeni nesil rap müziğinin dikkat çeken isimlerinden M Lisa, kendine özgün tarzı ve etkileyici şarkılarıyla bu akşam Zorlu PSM'de konser verecek. Söz yazarı, rapçi ve müzik yapımcısı olarak üretimlerine devam eden genç şarkıcı, Araba, Ellerim Boş, Uçurum, Güneş gibi şarkılarıyla geniş bir kitleye ulaşmayı başardı.



Gerçekçi atlar

Hiperrealist resim sanatçısı Aylin Uraslı Çil'in Duran Güç başlıklı sergisi Bodrum'da sanatseverlerle buluşuyor. Osmanlı Tersanesi Kaymakamlık Sanat Galerisi'nde 19 Mayıs'a kadar sürecek sergide hareketten arındırılarak zamansız ve mekânsız bir varlık olarak yeniden yorumlanan at figürleri yer alıyor.



Bakmak değil görmek için

Red Rouge Art, ritim ve görsel rezonans üzerine kurulu güçlü bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Grafik sanatlar ve baskı resim alanındaki ustalığıyla tanınan Eda Tekcan, yeni kişisel sergisi ECHOES - Yankılar ile izleyiciyi yalnızca bakmaya değil, görmenin kendisini sorgulamaya davet ediyor. Sanatçının son dönem üretimlerine odaklanan bu seri, yankı kavramını fiziksel bir olgudan çıkararak zihinsel ve görsel bir deneyime dönüştürüyor. Sergi 30 Mayıs'a kadar görülebilir.



Bodrumlu sanatçıların İzler'i

Doğaya tutkusunu mücevher tasarımlarıyla ve resim çalışmalarıyla yansıtan Ayşe Rodoslu, sanatın farklı disiplinlerinde eserlerin yer aldığı mücevher ve sanat galerisi Bodrum 184 Dereköy'de, kendi seçkisi olan sanatçıların eserlerini sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Bodrum'da yaşayan sanatçıların eserlerinin yer aldığı İzler isimli sergi yarın akşama kadar görülebilir.