Baharı 90’lar stiliyle karşılayın

Bol yağışlı bir yandan da yazı aratmayacak kavurucu sıcaklıklı bahar mevsimi şu birkaç haftadır hepimizi özellikle giyim konusunda perişan etti. Neyle neyi giyeceğimiz konusunda kafamız karışık. Ama şu an bir mağazaya girdiğimiz zaman aslına bakarsanız bir dönemin moda trendleri yeniden görünür olmaya başlamış durumda. O dönem de tahmin ettiğiniz gibi 90'lar... 90'lar modasına dair çok net bir şeyler hatırlayanlar o zamanlar 20'lerinde olanlardır sanırım. En hakkıyla o dönemi yaşayanlar yani kısaca... Bizler biraz o dönemin mankenleri, ünlü isimleri ve TV ya da sinema styling'leri üzerinden hatırlıyoruz o yılları. Ve kabul edelim hepimiz de o sade, çabasız, cool ve feminen görünümlerin hayranıyız. Farkında olmasak da hepimiz 90'lar modasını seviyoruz. "İdil 90'lar modasından birkaç örnek verir misin" derseniz hemen "İnce askılı elbise. Dar paça kot pantolon. Kalem etek. Jarse elbise. Dantel detaylı ya da ince askılı bluzlar. İnce topuklu terlikler" derdim. Yani dediğim gibi şu an mağazalarda bolca gördüğümüz her parça aslına bakarsanız 90'lardan günümüze gelen parçalar. Zoe Kravitz, Bella Hadid, Hailey Bieber ve Kendall Jenner gibi ünlüler çoktan 902lar tarzını günlük hayatlarına uygulamış durumdalar. Naomi Campbell'dan Kate Moss'a kadar birçok modelin o dönemde giydiği elbiseler bu dönemin en trend parçaları arasına girmiş durumda. Bu elbiselere eşlik eden mikro omuz çantaları ve sade takılar da 90'lar estetiğini günümüzde de kolaylıkla kopyalayabilmemizi sağlıyor. tamamlanarak modern gardırobun bir parçası haline geliyor. Haydi o zaman gelin yakından bakalım bahar aylarında çeşitliliği sayesinde kıyafetlerimizi kolaylıkla kombinlememize yardımcı olacak 90'lar stilinin ana parçalarına.

KARGO PARÇALARIN GERİ DÖNÜŞÜ

Son zamanlarda yeniden moda olan birçok parça arasında, poplin kargo pantolonlar birçok marka tarafından yeniden piyasaya sürüldü. Havaların bir nebze de olsa ısınması sayesinde özellikle beyaz renkli kargo pantolonlar çok ama çok popüler. Bu tarz pantolonları spor ayakkabılarla kombinleyebileceğiniz gibi ilerleyen günlerde terliklerle hatta topuklu parmak arası terlikler de bir arada kullanabilirsiniz. Üzerinize giyeceğiniz bir tişört hatta atlet bile bir anda havalı bir iddialı bir gönüme sahip olmanızı sağlayacaktır.



KÜÇÜK SİYAH ELBİSE

Küçük siyah elbiseler hiçbir zaman cazibesini kaybetmedi. Topuklu parmak arası sandaletlerle kombinlenen siyah askılı mini bir elbise kesinlikle 90'lar modası demek. Bu elbiseyi bir küçük çantayla tamamladığınızda ortaya oldukça şık ve kullanışlı bir kombin çıkacağı kesin.

NÖTRAL TONLAR

Beyaz, kırık beyaz, ekru, vanilya, tereyağı rengi, pastel sarı bir yanda açık kahverengi, karamel, camel tonları diğer yanda. Bunlara hakiler de ekleyebiliriz mesela. 90'lar demek nötral tonlar demek hatta bu renkleri çok katmanlı bir şekilde tercih etmek demek.

GRUNGE ESİNTİLER LAZIM

Bol bir tişört, dantel detaylı bir etek, kalın T bantlı ayakkabılar demek kesinlikle 90'lar demek. Buna jean ceket de ekleyebilirsiniz mesela. Ve ortaya kesinlikle 90'lardan fırlamış gibi görünen bir look çıkacağı kesin.

MİNİMALİST RAHATLIK

Kendall Jenner, 90'ların minimalist tarzının sadık bir temsilcisi olmuş durumda. Onun neredeyse tüm look'ları 90'lar dönemi yıldızlarından ve mankenlerinden esinlenilmiş durumda. Dar paça bir jean ve ince aslını bir bluz ile sabahtan akşama sayısız etkinlikle çekilmiş fotoğrafları bulunuyor. Baskılı bir bandanasını bir saç aksesuvarı olarak kullanan, şık ince güneş gözlükleri ve minimalist aksesuvarlar kullanan Jenner, 1990'ları en iyi yorumlayan isimler arasında yer alıyor.

SİYAH-BEYAZ ŞIKLIK

90'lar nötral tonlar kadar siyah-beyaz renklerin neredeyse her kombinde sıklıkla kullanıldığı bir dönem. Minimalist estetik anlayışına da çok uyan bu renkler zaten her bir kıyafete son derece iyi uyuyor. Topuklu terlikler ve kutu şeklinde bir çanta ile siyah-beyaz kombininizi hareketlendirip canlandırabilirler.



KALEM ETEK

90'ların Prenses Diana ve Gwyneth Paltrow ile özdeşleşmiş olan favorisi kesinlikle kalem etek. İş kıyafetlerinin ötesine geçerek gece kokteyllerine ve kırmızı halı etkinliklerine kadar uzanan güçlü bir parça olarak kullanılan bu model son günlerde de popülaritesini koruyor.

BOL PANTOLON-DERİ CEKET

90'lardan ilham alıyorsak dolabımıza kesinlikle deri ceket ve bol pantolonlar eklememiz gerekiyor. Kot kova şapka, süet mokasen ayakkabılar ve kanvas bir el çantası da ekleyerek bu görünümü tamamlayabilirsiniz.



YILDIZLARDAN İLHAM ALIN

90'lar modasının bu kadar unutulmaz olmasının en önemli nedeni bir yandan sade ve sofistike olurken bir yandan da çekici ve feminen bir havaya sahip olması. Yani 'old money' trendini andırsa da ona göre kadınsı öğeleri daha fazla ve onun kadar da özenle bir araya getirilmiş parçalardan oluşmuyor. 90'ların bu kadar dikkat çekici bir şekilde yükselişe geçmesinde tabii ki o dönemin ünlü isimleri de etkili. Love Story dizisinin Carolyn Bessette-Kennedy'yi yeniden gündeme getirmesi ve Kate Moss, Naomi Campbell ve Cindy Crawford gibi süper modellerin yer aldığı o döneme duyulan yenilenmiş hayranlıkla birlikte, o yılların çekiciliği her zamankinden daha güçlü hissediliyor. Bu da doğal olarak modaya yansımış durumda. 90'larda popüler olan Friends ve Sex and the City gibi dizilerin yeniden popüler olması Pretty Woman ve The Talented Mr. Ripley gibi filmlerin gündeme gelmesi de o döneme ait moda trendlerinin özellikle gençler arasında dikkat çekici oranda takip edilmesini sağladı.