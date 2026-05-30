7/24 şehirde yaşam

Türkiye Kültür Yolu Festivali ikinci kez Manisa'da

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ikinci kez ev sahipliği yapacak olan Manisa, 30 Mayıs 7 Haziran tarihleri arasında festival coşkusunu tüm şehre yayacak. Şehzadeler şehri Manisa konserlerden sergilere, gastronomiden çocuk etkinliklerine uzanan programla, dokuz gün boyunca kültür ve sanatın buluşma noktası olacak. Festival kapsamında Bengü, Fatma Turgut, Ferhat Göçer, Haluk Levent, Kıraç, Kubat, Sagopa Kajmer, Sefo ve Serkan Kaya, Perşembe Pazarı Otopark Alanı'nda gerçekleştirilecek konserlerle Manisalılara müzik coşkusu yaşatacak. Ayrıca Yaşayan Miras: Manisa Sergisi ve Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri başlıklı sergiler de sanatseverlerle buluşacak. Festival kapsamında hayata geçirilen Lezzet Noktası seçkisi, kentin 34 restoranında yerel lezzet duraklarını bir araya getirecek.

Bocelli ile bir boğaz akşamı

Dünyanın en ikonik ve ayırt edici seslerinden Maestro Andrea Bocelli, müzik tarihine damga vuran albümü Romanza'nın 30. yılına özel hazırlanan Romanza 30th Anniversary World Tour kapsamında, bu akşam İstanbul'da sahne alacak. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek konserde, Bocelli sahne performansı ve orkestral düzenlemelerle birleşen şarkılarıyla İstanbul seyircisine unutulmaz bir konser konser deneyimi sunacak.

Bale yarışmasında ödül heyecanı

Uluslararası bale dünyası tarafından yakından takip edilen, Devlet Opera ve Balesi'nin düzenlediği 7. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması'nda ödül heyecanı başladı. Bu akşam Süreyya Operası'ndaki finaller ile devam edecek olan yarışma 1 Haziran akşamı Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda düzenlenecek Gala Gecesi ve Ödül Töreni ile sona erecek. Gecede, genç dansçıların performanslarının yanı sıra, dünya sahnelerinde dans etmiş duayen yıldız dansçılar Efe Burak (Béjart Balesi Baş Dansçısı), Anna Tsygankova (Hollanda Ulusal Balesi Baş Dansçısı), Giorgi Potskhishvili (Hollanda Ulusal Balesi Baş Dansçısı), Maria Kochetkova ve Daniil Simkin performansları ile sahnede olacak.

Pera'dan Yankılanan Şarkılar

Sahne sanatlarını binlerce mumun büyüleyici parıltısıyla buluşturan Candela Concert, Exclusive serisi kapsamında yarın akşam saat 19.00'da Beyoğlu Kastel Candela Sahnesi'nde çok özel bir buluşmaya imza atıyor. Türkiye'nin en güçlü vokallerinden Güvenç Dağüstün'ün derinlikli yorumuyla hayat bulacak olan Pera'dan Yankılanan Şarkılar repertuarı, İstanbullu sanatseverleri alışılmış konser kalıplarının ötesinde, bütünsel bir sanat tecrübesine davet ediyor.

Boğaza nazır caz

Boğaz'ın siluetini doğal sahne fonu olarak kullanan Galataport Jazz üçüncü yılında da cazın farklı türlerini bir araya getirecek. 6-7 Haziran'da gerçekleşecek festivalde trip-hop ve alternatif müziğin ikonik gruplarından Londra çıkışlı Morcheeba, soul ve cazı güçlü vokaliyle buluşturan Grammy ödüllü Avery Sunshine, Türk müziğini uluslararası sahneye taşıyan Burhan Öçal & The Trakya All Stars, modern cazın yenilikçi isimlerinden ÜÇ feat. Erik Truffaz, 1950'lerin swing ruhunu yeniden yorumlayan Kaan Arslan Co. ve festivalin gece atmosferine ritim katacak Gabriels (DJ Set) yer alacak.

Hafıza, aşk ve zaman üzerine

Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK), kültür-sanat alanındaki dayanışmayı destekleyen özel etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor. Craft Tiyatro'nun dikkat çeken yapımlarından biri olan Old Fools, 6 Haziran Cumartesi günü saat 15.30'da Alan Kadıköy'de TÜRSAK Vakfı yararına sahnelenecek. Yönetmenliğini Çağ Çalışkur'un üstlendiği yapımda, İdil Sivritepe ve Olgu Baran Kubilay rol alıyor. Oyuncular, karakterlerin farklı yaş dönemlerindeki dönüşümünü yalın ve güçlü bir oyunculuk diliyle yorumluyor.

Görmenin sınırları

Shiva Zahed Gallery, Ahmad Rafi'nin Against Transparency adlı kişisel sergisini, Shiva Zahed küratörlüğünde ağırlıyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek sergi, son yirmi yılda üretilen, sanatçının görünürlük, temsil ve imgenin sınırlarına ilişkin güncel küresel söylemleriyle olan derin bağlantısı üzerinden değerlendirilen, dönüm noktası niteliğindeki bir eser grubunu sunuyor. Sergi, izleyiciyi görmenin sınırları ve imgenin direnci üzerine eleştirel bir düşünme alanına davet ediyor.