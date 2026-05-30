Carettaların şifa durağı İztuzu

Nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta caretta deniz kaplumbağalarının en önemli yavrulama alanlarından İztuzu Plajı'ndaki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER), carettalar için tam anlamıyla bir şifa merkezi. Tekne çarpması, plastik atıklar nedeniyle yaralanan deniz kaplumbağaları buradaki merkezde tedavi ediliyor. Özel havuzlarda rehabilite edilen dev kaplumbağaların her birinin ismi ve kimlik kartı var. Kimlik kartlarında yaş, kilo, bulundukları yer gibi bilgiler yer alıyor. Bu sevimli canların bir kısmı tedavi sonrası denize salınacak, bazıları ise ömrünü bu merkezde tamamlayacak.

Caretta carettaların Akdeniz'deki en önemli yuvalama alanlarından biri beş kilometre uzunluğundaki dünyaca ünlü İztuzu Plajı... Muğla'nın Ortaca ilçesinde bulunan bu plajın kumu, kaplumbağaların yumurtlaması için çok uygun bir alan. Yumurtalarını bırakmak için mayıs-ağustos ayları arasında sahile geliyorlar. Yavrular ise ağustos-eylül ayında yumurtadan çıkıp denize ulaşıyor. Yuvaların zarar görmemesi için plajda şemsiye çakmak, yumurtlama alanlarına basmak ve geceleri ışık yakmak yasak.

YARALI CANLAR ŞİFA BULUYOR

İztuzu plajının hemen yanında bulunan merkezde ise yaralı deniz kaplumbağaları tedavi ediliyor. Türkiye'nin ilk ve tek deniz kaplumbağası hastanesi olan DEKAMER sayesinde yaralı canlar şifa buluyor. Tekne ya da pervane çarpması veya plastik atıklar yüzünden yaralanan deniz kaplumbağaları burada tedavi ediliyor. Merkezde Pamukkale Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri, gönüllü olarak görev yapıyorlar. İztuzu plajına geldiğinizde mutlaka bu merkeze gidip, yaralı kaplumbağaları ziyaret edebilirsiniz.

HER BİRİNİN KİMLİK KARTI VAR

Özel havuzlarda tedavi gören dev carettaların her birinin bir adı var. Pamucak, Oddy, Olcay, Zafer, Ladin... Bulundukları havuzların üzerinde kimlik kartı asılmış durumda. Orada kaplumbağaların ismi, yaşları, kiloları, yaralanma sebepleri ve nerede bulundukları yer alıyor. Yaşları 20 ile 40 arasında, kiloları ise 15-48 arasında değişen bu sevimli canları yakından görmenizi tavsiye ederim.