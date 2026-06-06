7/24 şehirde yaşam

İstanbul için müzik zamanı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen 54. İstanbul Müzik Festivali, 11-25 Haziran tarihleri arasında müzikseverlere zengin bir program sunmaya hazırlanıyor. 11 Haziran akşamı AKM'de Özbek piyanist Behzod Abduraimov ile Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası'nın konseriyle başlayacak olan festivalin Onur Ödülü, besteci Turgay Erdener'e sunulacak. Yaşam Boyu Başarı Ödülü ise müziği sadece teknik bir ustalık değil bir varoluş biçimi olarak gören efsanevi piyanist Maria João Pires'e verilecek. Ânın İçinde teması etrafında şekillenen festivalde Viyana Senfoni Orkestrası, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Aterballetto, Kammerakademie Potsdam gibi önemli toplulukların yanı sıra kuşağının en parlak piyanistlerinden Bruce Liu, karizmatik viyolonselci Kian Soltani, enerjik yorumları ve kusursuz uyumlarıyla dikkat çeken piyano ikilisi Lucas ve Arthur Jussen, çağımızın en büyük tenorlarından Ian Bostridge, ödüllü kontrtenor Iestyn Davies ve "Fadonun kasırgası" olarak anılan Sara Correia gibi önemli isimler de sahne alacak.



Kültür Yolu'nda sıra Trabzon'da

Türkiye Kültür Yolu Festivali, 6-14 Haziran tarihleri arasında dördüncü kez Trabzon'da gerçekleştirilecek. Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve köklü kültürel mirasıyla Karadeniz'in simge şehirlerinden Trabzon, dokuz gün boyunca konserlerden sergilere, gastronomi etkinliklerinden çocuk programlarına uzanan yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yapacak. Bu akşam Bengü'nün sahne alacağı festivalde Ferhat Göçer, Resul Dindar, Buray, Kıraç, Haluk Levent, Sefo gibi isimler Karadenizli müzikseverlerle buluşacak.



Manzaralı müzik

Bomonti'nin kalbinde yer alan bir otelin 34. katında eşsiz bir İstanbul manzarası sunan Cloud34, çarşamba akşamları canlı müzik konserlerine devam ediyor. Özgün lezzetlerinin yanı sıra canlı müzik performanslarıyla misafirlerine keyifli bir İstanbul akşamı yaşatma sırası şarkıcı İlkan Atay'da. Atay 10 Haziran Çarşamba akşamı sahnede olacak.



2. Edisyon başladı

Çağdaş sanatı tarihi dokuyla ve gündelik yaşamla iç içe geçiren Akaretler Art Project, ikinci edisyonuyla sanatseverleri Akaretler Sıraevler'de ağırlamaya başladı. Bilgili Sanat'ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, 14 Haziran'a dek Türkiye'nin önde gelen altı galerisinin güncel üretimlerini ve ortak sunumlarını odağına alıyor.



Kırmızı Başlıklı Kız geliyor

Çocukluk efsanelerinin en zamansız olanlarından Kırmızı Başlıklı Kız, bu kez alışılmışın dışında, tüm aileyi büyüleyecek canlı, dinamik ve dokunaklı bir bale gösterisiyle hayat buluyor. Dünyaca ünlü Svetlana Antipova Klasik Dans Okulu ve Stüdyosu'nun 30 yıllık köklü deneyimiyle sahneye taşınan ve çocuklara klasik balenin büyülü kapılarını aralayan bale gösterisi 13 Haziran'da İstanbul Lütfi Kırdar Anadolu Oditoryumu'nda sahnelenecek.



15 yıllık birikim sergileniyor

Türkiye'nin çağdaş sanat sahnesinde önemli bir yer edinen Bazaart, 15 yıllık birikimini özel bir retrospektif sergi ve kitap lansmanıyla taçlandırıyor. 15 Yıllık Yolculuk: Bazaart Retrospektif Sergisi, 9–13 Haziran tarihleri arasında İş Sanat Kibele Sanat Galerisi'nde gerçekleşecek. 2011 yılından bu yana Bazaart bünyesinde ödüle değer görülen sanatçıları bir araya getiren sergi, platformun sanatsal hafızasını kapsamlı bir seçkiyle sunuyor. 112 sanatçının katılımıyla şekillenen sergi; resimden heykele, camdan video art'a, baskıdan fotoğrafa, seramikten yerleştirme sanatına uzanan güçlü bir çeşitlilik ortaya koyuyor.



Çatallanan Yollar

SANATORIUM, Sergen Şehitoğlu'nun Çatallanan Yollar başlıklı kişisel sergisini izleyiciyle buluşturuyor. Adını Jorge Luis Borges'in Yolları Çatallanan Bahçe adlı hikâyesinden alan sergi; sürekli seçimler, çıkışsız yollar ve sonsuz tekrarlar üzerinden kurgulanan bir labirent modeli aracılığıyla, içinde yaşadığımız dünyanın yapısal dinamiklerini odağına alıyor. Sergi 18 Temmuz'a dek görülebilir.