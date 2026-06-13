7/24 şehirde yaşam

Müziğin ve dansın kusursuz uyumu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında gerçekleşecek İtalya'nın ünlü çağdaş dans topluluğu CCN/Aterballetto ENKA Vakfı desteğiyle bu akşam Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak. Dünya çağdaş dans sahnesinin önde gelen koreograflarından Angelin Preljocaj, Crysal Pite, Iratxe Ansa ve Igor Bcovich imzası taşıyan üçlü bir programla sahnelenecek gösteride viyolonselci Dorukhan Doruk ile piyanist Korkmaz Can Sağlam da dansçılara enstrümanlarıyla eşlik edecek.



Taksim'deki konseri Caddebostan'da izle

Geçtiğimiz Perşembe akşamı başlayan 54. istanbul Müzik Festivali programında salı akşamı özel bir konser gerçekleşecek. BİFO: Morricone Sinemanın Sesi konseri 16 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde ve canlı yayınla Caddebostan'da müzikseverlerle buluşuyor. Bu özel gecede, sinema tarihine damga vuran ünlü besteci Ennio Morricone'nin başyapıtları yankılanacak. Şef Dirk Brossé yönetimindeki BİFO, Koro İstanbul eşliğinde izleyicilere gerçek bir "Sinemanın Sesi" deneyimi sunacak. Müzikseverler, İyi, Kötü ve Çirkin, Bir Zamanlar Amerika, Dokunulmaz ve Cennet Sineması gibi filmlerin hafızalara kazınan müziklerini dinleme fırsatı bulacak.



Şener Şen açık havada

Açık havada tiyatro seyretmek isteyenler için de önerim var. Usta sanatçı Şener Şen'in başrolünde yer aldığı Zengin Mutfağı, 16 Haziran akşamı Maximum Uniq sahnesinde tiyatroseverlerle buluşacak. Vasıf Öngören'in kaleme aldığı, Cumhuriyet tarihinde iz bırakan bir olayın zengin bir ailenin mutfağına yansımalarını konu alan oyun, Şen'in devleşen performansıyla yıllardır kapalı gişe sahneleniyor.



Rock'ın efsaneleri geliyor

Rock'n roll'un efsane ismi, dünyaca ünlü şarkıcı, söz yazarı ve aktör Chris Isaak, İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Platin plak sahibi ve Grammy adayı sanatçı 20 Haziran'da Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde konser verecek. Rock müziğin karanlık prensi Alice Cooper da bu akşam İstanbul Lifepark sahnesinde hayranlarıyla buluşuyor. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca albüm satan efsane müzisyen; School's Out, Poison, No More Mr. Nice Guy ve I'm Eighteen gibi klasikleşmiş şarkılarını İstanbul seyircisiyle hep bir ağızdan söyleyecek.



Denizli'de caz var

Denizli Valiliği, İl Kültür ve Müze Müdürlüğü ile Sevda Cenap And Müzik Vakfı işbirliğiyle düzenlenen Denizli Caz Festivali bu yıl 6. kez sanatseverlerle buluşuyor. 14 - 21 Haziran tarihlerinde Caz'da Gençlik Var temasıyla gerçekleşecek festivalde 1997 yılında festivalin ilk yılında da sahne alan ve festival ateşini yakan Önder Focan'a "Yaşam Boyu Onur Ödülü" takdim edilecek. Festivalde ayrıca Be-Bob efsanesi Charlie Parker'a saygı gecesi de yapılacak.



Duvarların ötesinde bir galeri

Eserleri yurtdışında sergilenmiş ödüllü sanatçı Sait Mingü, Nişantaşı'ndaki atölye ve galeri mekânını geçtiğimiz hafta gezme imkanı buldum. Galerinin kapısından içeri adım attığım anda, buranın yalnızca eserlerin sergilendiği bir mekân olmadığını hissettim. Nitekim mekan, atölye ile galeriyi iç içe geçirerek izleyiciyi sanatçının üretim sürecine ortak ediyor. Duvarlarda yer alan çalışmalar kadar, o çalışmaların arkasındaki düşünsel yolculuk da mekânın atmosferine sinmiş durumda. Mingü'nün insan figürünü merkezine alan eserleri, geleneksel resim teknikleri ile dijital müdahaleleri ustalıkla bir araya getiriyor. Özellikle yeni dönem işlerinde kullanılan pleksi yüzeyler, figürlere farklı bir derinlik kazandırırken ışık ve yansıma oyunlarıyla eserleri sürekli değişen bir görünüme büründürüyor. Bir tabloya bakarken aynı zamanda kendi siluetinizi de yüzeyde görmek, izleyici ile eser arasında beklenmedik bir bağ kuruyor. Eğer yolunuz Nişantaşı'na düşerse Mingü'nün yeni sanat mekanını deneyimlemenizi tavsiye ederim.