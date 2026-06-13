E-atıklar çöpe değil geri dönüşüme

Dünyamızın geleceği için doğayı korumamamız gerektiğini artık yediden yetmişe hepimiz biliyoruz. Bunun için geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik çalışmaları yapılıyor. Özellikle geri dönüşüm konusunda çocuklar oldukça bilinçli! Mesela çoğu bırakın herhangi bir atığı, teknolojik atıkların da geri dönüştürüldüğünü biliyor ve bunları toplayarak dijital geri dönüşüm kutularına atıyor.Bunu nerden mi biliyorum? Geçtiğimiz hafta Vodafone, WWF-Türkiye ve Habitat Derneği'nin başlattığı "Dünya İçin Lazım" projesinin basın davetine katıldım. Giderken yanıma evdeki dijital atıkları da aldım. Çünkü orada bu atıklar için hazırlanan bir kutu vardı. Evde duracağına ya da çöpe atıp çevreyi kirleteceğine bu kutuya atarak hem doğayı korumuş hem de insani bir sorumluluğu da yerine getirmiş olduk.Toplantıda bir yıldır devam eden bu projenin verileri de açıklandı. Bu süreçte 37 tonu aşkın e-atık geri dönüşüme kazandırılırken, projeye destek veren gönüllü sayısı 500'ü, doğayı koruma eğitimleriyle ulaşılan kişi sayısı ise 75 bini aşmış. Projenin ikinci yılında 650 gönüllü eğitmen ile 68 bin çocuğa daha ulaşılması ve 50 ton e-atığın geri dönüşüme kazandırılması hedefleniyormuş.Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, "Projemizin ölçülebilir sosyal değerini de hesapladık. Buna göre, projemize yapılan her 1 TL'lik yatırım 4,56 TL'lik sosyal değer üretti. 37 ton e-atık geri dönüşüme kazandırıldı. Müşterimiz olsun olmasın herkesi bir gün lazım olur diye çekmecelerde duran e-atıkları getirerek projemize destek vermeye davet ediyoru." dedi. Bu veriler, e-atıkların geri dönüştürülmesinin hem doğaya hem de ekonomiye katkı sağladığını da göstermiş oldu.

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