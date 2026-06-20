7/24 şehirde yaşam

Kafkas kartalları uçuşa geçiyor

1989 yılında İstanbul'da kurulan Kafkas Kartalları, geleneksel büyük konserlerini bu yıl iki önemli sanat merkezinde gerçekleştiriyor. 70 dansçı ve 15 müzisyenden oluşan dev kadrosuyla topluluk, bu akşam İstanbul'da AKM'de 28 Haziran akşamı da Ankara'da seyirciyle buluşturacak. İki bölümden oluşan ve yaklaşık 90 dakika sürecek gösteri, geleneksel koreografileri ve etnik enstrümanlar eşliğinde izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.



Efsane grup sahnede

Rock tarihinin 60 yıllık efsanesi Scorpions, Coming Home - 60 Years of Scorpions Tour kapsamında 24 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda İstanbullu hayranlarıyla buluşuyor. 1993 yılında İnönü Stadyumu'nda verdikleri konserden 33 yıl sonra yine aynı yerde konser verecek olan grup unutulmaz şarkılarının yanı sıra dev sahne prodüksiyonuyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.



Şiir dans ve müzik buluşuyor

Kuşağının en yetenekli şairlerinden, '20'inci yüzyılın son şairi' olarak anılan Boris Ryzhy'ye adanan B. R., 21–22 Haziran'da Paribu Art'ta prömiyer yapıyor. Çağdaş şiir, koreografi ve müziğin buluştuğu performansta seyirciler, çok katlı bir binanın çatısını andıran küçük ve samimi bir mekâna davet ediliyor; sanatçılar şairin yaşam öyküsünü dans, söz ve müzik aracılığıyla anlatıyor. Rusça ve çevirisiz sahnelenecek gösterinin kadrosunda Moskova Sanat Tiyatrosu oyuncusu Aleksey Kirsanov, Bolşoy Tiyatrosu baş dansçıları Igor Tsvirko ve Vyacheslav Lopatin, koreograf Alexander Tronov, Rusya onurlu sanatçısı Oleg Gabyshev, yorumcu Vsevolod Dorokhov ve Euphoria Orchestra müzisyenleri yer alıyor.





Bursa'da caz melodileri yükselecek

Bursa'nın kültür ve sanat hayatına değer katan etkinliklerden biri olan 9. Uluslararası Nilüfer Caz Festivali, 24–28 Haziran tarihleri arasında cazın farklı renklerini doğayla buluşturacak. Açılış konseri 24 Haziran akşamı Üç Fidan Parkı'nda güçlü sesi ve özgün yorumuyla dikkat çeken Den Ze ile yapılacak festivalde 25 Haziran'da Şenay Lambaoğlu, 26 Haziran'da Emir Ersoy konser verecek. Festivalin kapanışını Tunus'un dünyaca tanınan vokallerinden Emel Mathlouthi yapacak.





Beyazı Takip Et

Heykel sanatçısı Eyüp Can Yeter, küratörlüğünü Zeynep Öztürk'ün üstlendiği Beyazı Takip Et sergisiyle Beykoz'daki atölyesinde sanatseverlerle buluştu. Sanatçının yıllardır geliştirdiği Konuşan Duvarlar yaklaşımından beslenen sergi beş farklı seri ile insanlığın ortak hafızasına, duygularına ve yaşanmışlıklarına odaklanıyor.



Mektuplar dile geliyor

İstanbul Modern, Semiha Berksoy: Tüm Renklerin Aryası sergisi kapsamında 23 Haziran'da Semiha Berksoy ile Nâzım Hikmet'in mektuplarından oluşan özel bir okuma etkinliği düzenleyecek. Yetkin Dikinciler'in yorumuyla sunulacak etkinlikte mektuplar, Berksoy ve Hikmet'in 1932'de Dârülbedâyi'de başlayan ilişkisini ve dönemin kültürel ile duygusal atmosferini yansıtan belgeler olarak ele alınacak.



Dervişin yolculuğu

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü heykeltraş ve fotoğraf sanatçısı Ubey Talha Akkaya'nın dervişin yolculuğunu konu alan fotoğraflarını sergi haline getirdi. Ayşe Deniz Kuru'nun küratörlüğünü üstlendiği Yol isimli sergi Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi Sanat Galerisinde izleyici ile buluşuyor. Sanatçının on yıldır farklı mekan ve zamanlarda çekilmiş fotoğraflar ile dervişin 'Seyr-i Sülük' halini anlattığı, video film ve yapay zeka destekli Rast makamında hazırladığı müzik, ziyaretçileri mekana has bir enstalasyona davet ediyor.