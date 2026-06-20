Keten ve saten kumaşların savaşı

Bu yaz trendler arasındaki savaşı en sık göreceğimiz yazlardan biri... Ama özellikle keten (Keten, tarihin en eski dokuma liflerinden biridir. Keten bitkisinin saplarından üretilen doğal bir elyaftır) ve saten (Saten, iplik değil bir dokuma tekniğidir. Bu teknik, kumaşın yüzeyinin pürüzsüz, parlak ve kaygan olmasını sağlar. Saten kumaşın içeriği; kullanılan ipliğin türüne bağlı olarak tamamen değişir. Tamamen doğal elyaflardan yani ipekten, viskondan ve pamuktan üretilebildiği gibi sentetik polyesterden de üretilebilir) arasında çok iddialı bir savaş olduğu bence hepimizin dikkatini çekmiş durumda. Bu arada içinden "İdil o nedir öyle, yazını girişi ansiklopedi bilgisi gibi olmuş" diyenler vardır kesin. Bence hepimizin özellikle cildimize değecek ve neredeyse tüm günümüzü geçirdiğimiz kumaşlar hakkında ansiklopedi bilgisine ihtiyacımız var.

DOĞAL ELYAFLARDAN ŞAŞMAYALIM

O kadar çok kelime markalar tarafından bilerek ya da bilgisizlikten yanlış kullanılıyor ki biz tüketicilerin bence kendimizi korumak için tüm bu konular hakkında kendimizi eğitmesi gerekiyor. Neyse uzun lafın kısası gelelim bugünün konusuna yani bu sezonu resmen domine eden iki farklı trende. Bir yanda özellikle son bir yıldır yükselişte olan keten inanılmaz güçlü bir şekilde tüm lüks moda markalarında ve tabii onun uzantısı olarak perakende zincirlerinde yerini almış durumda. Diğer yanda ise parlak kumaşlar yani satenler yaz sezonuna inanılmaz bir yükselişle adım attı. Sateni de yani parlak görünen kumaşlı kıyafetleri de doğal elyaflardan (ipek, pamuk, viskon) seçtiğiniz sürece bana sorarsanız her iki trend de yaz boyunca dolabımızda eşit miktarda yer alabilir.

KIRIŞMALARI AYRI DERT

Sonuçta genel olarak her iki trendde kullanılan kumaşların esnememesi vücudumuzda uyumlu doğru kumaş seçimleri yapmamızı tetikliyor. Bir yandan da yine her iki trende ait kumaşların genel olarak hızlıca kırışması, üzerinize geçirdiğiniz ilk andan itibaren kırışmaya başlamaları da her iki rakibi olumsuz özellik konusunda da eşitliyor. Tasarım parçaları çamaşır makinesine atıp riske atmayı göze alamayanlardanım. Bu nedenle her iki tarafta yer alan parçalar da ağırlıklı olarak kuru temizleme yani ince bir bakım gerektiriyor bu da bir başka gerçek. Neyse o zaman sözü fazla uzatmayalım ve bu sezon her iki trendden de almanız gereken parçalara hızlıca göz atalım.



CEKETLERE DİKKAT

İpek siyah incecik bir ceket ile yaz akşamlarında çok güzel görüneceğiniz kesin. Aynı şeyi beyaz keten ceketler için de söyleyebilirim. Dolabınıza bir saten siyah bir de beyaz keten ceket atmanın bence tam zamanı. Düz renklerle olduğu kadar, renkli ve farklı desenli parçalarla da bu iki ceketin uyum sağlayacağı da kesin diyebilirim. İnce askılı bir elbisenin üzerine attığınız ince ipek ceketiniz ve stilettolarınızla gece boyunca tüm dikkatleri üzerinize çekebileceğinizden de eminim.

BEYAZ ELBİSE

Saten beyaz bir elbise özellikle fiziğinize güveniyorsanız tabii ki dolabınızda olsun. Ama fiziğiniz kadar bu kumaşlarda dikkat etmeniz gereken bir başka detay da cildinizin sıkılığı ve genel kalitesi. Çünkü kabul edelim bu kumaşlar kadar da hayatı belli eden başka da bir şey olmayabilir moda dünyasında. Bir kıyafeti de tamamen hakkıyla, içimize sinerek giymedikten sonra da sadece trend ya da birileri satın almış diye giymemiz de çok da akıl karı değil bana sorarsanız. O nedenle bu yaz tek bir beyaz elbise alacaksanız kesinlikle oyumu ketenden yana kullanıyorum. Sabah, gün içinde, ofiste, sahil kenarında, şık bir akşam yemeğinde yani aklınıza gelebilecek her yerde keten beyaz bir elbise ile şık olmanız garantilidir. Keten kumaşı cilt kusurlarını belli etmez. O nedenle biz kadınlarda doğal olarak bulunan selülit yapısı bu kumaşlarda neredeyse tamamen kamufle olur. Kısaca sizi her okazyonda kurtaracak ideal bir joker parçadır beyaz keten elbise.



SİYAH ŞIKLIK

Siyah sanırım en çok tercih ettiğim renk olabilir. Hem sabaha hem de akşama çok yakışan bu renkten tercih yaparken beyaz renge göre daha rahat davranabileceğinizi söylemekte fayda var. Akşam saatlerinde ipek saten uzun bir elbise ve ince sandaletlerle şık olmaktan başka şansınız yok. Sabah gideceğiniz toplantıda da siyah keten bir elbise ile elegan ve feminen görüneceğiniz garanti. "İdil konumuz sadece elbiseler mi?" diyenlerinize hemen cevap vereyim. Tabii ki değil. Ama kabul edelim yazın elbiseler hepimiz için daha kurtarıcı ve rahat bir tercih oluyor. Bana sorarsanız saten siyah bir pantolon, keten pantolona göre daha zarif ve sizin vücut hatlarınızı daha iyi gösterecek türden. Siyah keten pantolon daha günlük kullanım için düşünülebilir bence.

DESEN MESELESİ

Keten ile ne kadar az desen o kadar iyi diyebilirim. Beyazın üzerinde ekru ya da camel desenler çok güzel görünür. Beyaz ketenin üzerinde de incecik beyaz ya da kırık beyaz desenler aynı şekilde. Ancak keten ve bol desen eğer yazlık bir yerde değilseniz şehrin kendi sade duruşu içinde çok da uyumlu değildir. Satende ise desen konusu çok dikkat edilmesi gereken bir konu. O incecik ve vücuda dahil eğer defoyu fazlasıyla belli eden kumaşta aslına bakarsanız ne kadar az desen o kadar iyi. Ya da biye şerit belki de etek ucu desenleri olarak desenlerin kullanılması daha doğru olabilir.

IŞILDAMAK LAZIM

Ketenin rahatlığı, oturmuş ve güvenli duruşu insana ayrı bir güven, şıklık ve güzellik katıyor. Özellikle 'old money' yani sessiz lüks kavramının yükselişiyle birlikte hayatımıza girdi ketenler. Keten elbiseler, gömlekler ve takımlar kısa sürede dolabımıza geniş yer aldı. Hepimiz de siyah ve beyaz renkli pekçok keten parçayı belki de koyduk dolaplarımıza. O zarif ve şık hava hoşumuza gitti hepimizin. Ama birçoğumuz için de hatlarımızı daha çok belli etmek, daha derin dekolteler, ve ışıltılı ve kadınsı bir havadan uzak kalmak anlamına geldi keten. Bir anlık hatada kadınsı tüm görüntüyü yok eden bir kumaş sonuç olarak keten. Tam da bu nedenle ışıltılı kumaşların yeniden gündeme gelmesini hepimiz bekliyorduk aslında. Daha iddialı ve hoş görünen, daha kadınsı bir havaya sahip olan kumaşları neden tercih etmeyelim ki öyle değil mi? Bu nedenle satenin gelişiyle aslına bakarsanız biraz daha feminen enerji hayatlarımıza adım atmış oldu.