7/24 şehirde yaşam

Efes'te opera bale zamanı

Antik dönemin en önemli merkezlerinden biri olan ve 2015 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan Efes'ten bir kez daha nota sesleri ve aryalar yükselecek. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve her yıl büyük bir ilgiyle takip edilen Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, bu yıl 9. kez sanatseverlerle buluşuyor. Dün akşam Kuğu Gölü balesi ile başlayan festivalde bu akşam yine Çaykovski'nin ölümsüz eseri sahnelenecek. 30 Haziran ve 2 Temmuz'da İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin Carl Orff'un Carmina Burana eserini sahneleyeceği festival 4 ve 5 Temmuz'da Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin sahneleyeceği Zorba ile devam edecek. Festival, İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin 8 Temmuz'da sahneleyeceği ve İtalyan tenor Ivan Magri'nin sahne alacağı Tosca operasıyla sona erecek.



İstanbul'dan caz melodileri yükselecek

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 33. İstanbul Caz Festivali 30 Haziran'da başlıyor. Festivalin açılışını basgitarın yaşayan efsanelerinden Marcus Miller yapacak. Miller, doğumunun 100. yılında ustası Miles Davis'i anmak için hazırladığı We Want Miles! projesiyle İstanbul'da sahneye çıkacak. 1 Temmuz'da, son yılların en çok konuşulan soul gruplarından Thee Sacred Souls ilk Türkiye konserini verecek. 2 Temmuz'da rock müzik tarihinin en önemli figürlerinden Robert Plant, büyük ilgi gören yeni projesi Saving Grace ve Suzi Dian ile festival izleyicisiyle buluşacak. Grammy ödüllü besteci, yapımcı ve vokalist Arooj Aftab 3 Temmuz'da AKM'de sahne alacak. 13 Temmuz'a dek sürecek festivalde Caz Vapuru ve Parklarda Caz gibi etkinlikler de şehirde caz coşkusunu yaşatacak.



Japon metal grubu ilk kez Türkiye'de

Metal müziğin sert enerjisini Jpop'un renkli, koreografik ve teatral dünyasıyla birleştirerek tamamen kendine özgü bir sahne evreni yaratan Babymetal, 1 Temmuz akşamı Lifepark İstanbul'da sahne almaya hazırlanıyor. Suzuka Nakamoto, Moa Kikuchi ve Momoko Okazaki 'den oluşan topluluk Japonya'da başlayan yolculuklarını kısa sürede küresel bir fenomene dönüştürdü. Özellikle Gimme Chocolate ile yakaladıkları viral çıkışı uluslararası arenaya taşıyan grup ilk kez Türk hayranlarıyla buluşacak.



İlişkilere mizahi bir bakış

Tiyatro Ak'la Kara, yaz sezonuna kadın ve erkek arasındaki iletişimi, farklı bakış açılarını ve günlük hayatın içinden çıkan komik çatışmaları konu alan yeni oyunu Kadın Aklı Erkek Aklı ile merhaba diyor. Uyarlama ve yönetmenliğini Savaş Özdural'ın üstlendiği, Elçin Afacan, Yağmur Ün, Fatma Tezcan, Özgün Karaman, Sertan Erkaçan ve Kerem Poyraz Kayaalp'in rol adlığı oyun 29 Haziran'da Tiyatro Ak'la Kara Sahnesi'nde perde açacak.



Elektronik müzik ikonu geliyor

Elektronik müziğin önde gelen isimlerinden Moby, 29 Haziran akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak. Beşinci yılında müzik tarihine iz bırakan ikonik isimleri aynı programda buluşturan PSM Loves Summer konser serisi kapsamında sahne alacak sanatçı, performansıyla sezonun en dikkat çeken buluşmalarından birine imza atacak.



Yoko Ono sergisi açıldı

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) çağdaş sanatın en etkili isimlerinden Yoko Ono'nun kapsamlı bir sergisine ev sahipliği yapıyor. İspanya'nın León kentindeki MUSAC (Museo de Arte Contemporáneo de Castilla León) iş birliğiyle hazırlanan Yoko Ono: İçses ve İçyapı isimli sergi 1933 doğumlu sanatçının 1960'lardan günümüze uzanan, şiir, desen, fotoğraf, video, heykel ve enstalasyonlardan oluşan üretimlerini sanatseverlerle buluşturuyor. The Beatles'ın solisti John Lennon'ın "Dünyanın en ünlü tanınmayan sanatçısı; herkes ismini bilir ama kimse ne yaptığını bilmez" sözleriyle tanımladığı sanatçının, 67 yapıtı Aralık sonuna kadar görülebilir..



Anadolu sergileri Eğirdir'de

İş Sanat Anadolu Sergileri'nin Gül Mevsimi başlıklı yeni seçkisi, bugün ve yarın İş Bankası Eğirdir Şubesi'nde sanatseverlerle buluşuyor. Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndan özenle derlenen bu seçki, farklı kuşaklardan sanatçıların Isparta ile özdeşleşen bu çiçeği merkeze alarak tuvale aktardığı kompozisyonları bir araya getiriyor. Gül Mevsimi"nde; İbrahim Çallı, İbrahim Safi, Nazlı Ecevit, Naci Kalmukoğlu Nimet Berdan, Abdullah Meriçadalı ve Münip Özben'in çalışmaları yer alıyor.