Gotik bir yaz mevsimi

Aslına bakarsanız gotik dendiği zaman hepimizin aklına daha çok kış mevsimi geliyor. Ancak bu yaz sezonu moda dünyası beklenmedik bir şekilde gotik giyim tarzını popüler hale getirdi. Koyu renk ıslak ya da jöleli saçlar, ipek ya da saten uzun elbiseler, file ve dantel detayları, iddialı ve koyu renk makyajlar, korseler ve zincirler bir anda beklenmedik bir şekilde hayatımıza girdi. Tabii ki bu sıcak havalarda, ağır bir gotik enerji yerine romantik bir gotik havası var karşımızda. Çapraz kesim ipekler, kabarık yarı saydam kumaşlar, askısız korseler ve yırtık etek uçları, bu trendin yaza uygun bir versiyonuna katkıda bulunuyor. Gotik alt kültürünün podyumla karşılıklı ilişkisi, tasarımcıların gotik akımla etkileşime girmeye ve podyuma temalar getirmeye başladığı 21'inci yüzyılın başlarına kadar uzanıyor. Google'da siyah renk ile ilgili aramaların yüzde 95 artması, gotik giyim tarzına dair aramaların yüzde 477 oranında artması bu trendin sadece bu sezon değil önümüzdeki birkaç sezon boyunca da yükselişte olacağının en büyük ispatı.

TREND ÇOK YAYGINLAŞACAK

Financial Times gazetesi çeşitli sosyal medya platformlarında 'goth' kelimesininin 10.8 milyar kez görüntülendiğini, 'gothgirl' kelimesinin de 6.5 milyar kez görüntülendiğine dikkat çekerek şu yorumları yapıyor: "Yüzler solgun. Saçlar koyu, danteller ve ipeklerle sarılı mesafeli ancak iddialı ve güçlü kadınlar. Romantik, dişi, seksi ancak çok güçlü ve mesafeli kadınlar... Bu tarz kıyafetleri kırmızı halıda gördüğümüz gibi bir yandan da ofislerde ve günlük hayatta da sıklıkla görmeye başladık. Trend son derece yaygın bir şekilde aramızda. Önümüzdeki yıllarda da daha da yaygınlaşacak." Modern gotik tarz son bir yıldır yavaş yavaş yeniden popüler olmaya başladı. Ve bu tarz yüzlerce yüzyıl öncesine ait gotik giyim tarzının popüler bir yorumudur. Geleneksel gotik tarzın öğelerini modern moda trendleriyle birleştirerek, karanlık, dramatik ve etkileyici bir görünüm yaratır. Beyaz, gri, kırmızı, mor ve lacivert gibi diğer karanlık tonlar da sıklıkla kullanılır. Modern yorumda ipek, şifon, tül ve dantel ile birlikte parlak kumaş detayları da göze çarpar. Modern gotik tarzın en önemli özelliklerinden biri, metal aksesuvarlar ve büyük kemerlerdir. Bu kadar detaylıca anlatınca ofiste ve sokakta bu tarzda gördüğünüz kişiler de daha çok dikkatinizi çekmeye başladı öyle değil mi? Gotik stili tercih edenler, gizemli ve dramatik bir görünüm elde etmeyi amaçlar. Bu akımda, zarafetin karanlık yüzü vurgulanırken, feminenliğin öne çıkarılması da önemli bir unsurdur. Renk tercihlerinde siyah, gotik tarzın vazgeçilmezidir. Siyah renk, gizem ve dramatizmi temsil eder ve bu nedenle bu akımda çok sık kullanılır. Buna ek olarak, bazen koyu renklerle birlikte kırmızı, mor veya lacivert gibi zengin renkler de gotik tarzın paletini zenginleştirebilir.



12'NCİ YÜZYILDA AVRUPA'DA DOĞDU

Gotik kültürü yaklaşık 12'nci yüzyıl Avrupası'nda ortaya çıkan bir moda trendidir. O dönemde yaygın olan Romaesk mimarisinden etkilenen terziler, gotik tarzı moda akımı haline getirmiştir. Ve İngiltere, Fransa ve İtalya'da yaygın olan bu moda akımı dönemin karanlık ve mistik mimarisini giyim kültürüne yansıtarak günümüze kadar gelen bir moda akımı başlatmıştır. Gotik kelimesinin kökeni Güney İskandinavya'da bulunan ve Gotland bölgesinde yaşayan Cermen kavminden gelir. Gotik sanatı, Orta Çağ'ın sonlarından Rönesans döneminin başlarına kadar yaygın olan bir sanat akımıdır. Yani Gotik kültürünün rüzgarı 12'nci yüzyıldan 16'ncı yüzyıla kadar devam etmiştir. Özellikle dönemin sanat dallarında gotik tarzın yansımalarını ağırlıklı olarak görmekteyiz.

ORTAÇAĞ'DAN BUGÜNE...

Gotik mimarinin ön planda olduğu bu dönemde, gotik tarz resim ve heykel sanatlarında da etkisini göstermiştir. Gotik sanat ilk olarak Fransa'da ortaya çıkmıştır. Ardından tüm Avrupa'ya yayılmıştır. Giyim sektörü her ne kadar sanat dallarından uzakmış gibi görünse de dönemin akımlarından oldukça etkilenen ve dönemin ruhunu yansıtan tasarımlarıyla birlikte akımlarla iş birliği içerisindedir. Hatta giyim modası, çoğu zaman dönemin tarihsel ve sosyolojik vurgularını yapmalarıyla tarihe ışık tutmuştur. Görkemli bir dönem olan Gotik Çağ, Orta Çağ'ı geride bırakarak 1250-1500 yılları arasını kapsayan ve Rönesans'ın habercisi olarak kabul edilen bir akımdır. Bu etkileyici mimari, giyim modasına da yansımıştır. Asil sınıfın ilgi gösterdiği bir dönem olan bu yüzyılda ipek kumaşlar ve uzun elbiseler popüler hale gelmiştir. Avrupa'daki kral ve kraliçeler, önemli ve nadir bulunan pahalı ipek kumaşı kullanmışlar ve görkemli elbiseler giymişlerdir. Kürkler ve uzun yünlü elbiseler popüler olmuştur.



GOTİK TARZDA GİYİNME REHBERİ



Siyah olmazsa olmaz

Bu trendin en olmazsa olmaz rengi klasik ve zamansız olan siyah. Bu renk dantel ve ipeklerle de çok uyumlu.

Metal detaylar

Metal detaylar bu tarz giyinmenin olmazsa olmazları arasında... Siyah renkle oldukça uyumlu olan metal detaylı bir kemer bu tarzda giyinmek isteyenlerin muhakkak dolaplarında olmalı.

Çarpıcı makyaj

Gotik makyaj, abartılmış ve dramatik bir tarza sahiptir. Derin ve koyu renklerle gözler belirginleştirilir, sivri hatlı dudaklar ve soluk cilt tonları tercih edilir.