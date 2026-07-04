7/24 şehirde yaşam

Sakarya'da ilk festival heyecanı



Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dokuzuncu durağı olan Sakarya, 4-12 Temmuz tarihleri arasında festival heyecanını ilk kez yaşayacak. Dokuz gün boyunca konserlerden sergilere, tiyatrodan söyleşilere, çocuk etkinliklerinden gastronomiye uzanan yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yapacak şehir, kültür ve sanatın her alanına yayılan zengin programıyla ziyaretçilerini ağırlayacak. Bu akşam Ferhat Göçer, Sefo, Resul Dindar, Kıraç ve Oğzuhan Koç gibi şarkıcıların sahne alacağı festivalde Türk el sanatlarının köklü zanaatlarından biri olan Yorgancılık Atölyesi başta olmak üzere tezhip, çini, ebru, minyatür gibi geleneksel sanatların anlatılacağı söyleşiler ve atölyeler de öne çıkıyor.



Argiros'tan iki konser

Yunan müziğinin uluslararası alanda öne çıkan isimlerinden Konstantinos Argiros, 9 ve 10 Temmuz akşamları Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşuyor. Bu özel gecede sanatçı, güçlü vokali ve enerjik sahne performansıyla İstanbul'da yeniden sahne alacak.



Önce Say sonra Adrian sahnede

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, 6 Temmuz akşamı ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşuyor. Özel olarak kurgulanan bu seçkin programda Say'a flütte Aslıhan And Say eşlik edecek ve birlikte seslendirecekleri Bosphorus Romance ile Boğaz'ın zarafeti müzikal bir anlatıya dönüşecek. Gecenin bir diğer bölümünde ise vokalde Seda Kırankaya ile Çılgın Nar Ağacı yorumlanırken, saksafonda Asya Fateyeva'nın katılımıyla Saksafon Suiti sahnede olacak. Öte yandan Türkiye'nin en özel vokallerinden, geniş ses aralığı ve derin, duygusal yorumuyla öne çıkan sıra dışı yetenek Cem Adrian da Seçkiler başlıklı konseriyle 08 Temmuz akşamı sahne alacak.



20 yıl sonra yeniden İstanbul

1984 yılında Kaliforniya'da kurulan, özellikle 1994 tarihli Smash albümüyle punk rock tarihinin en etkili isimlerinden biri haline gelen The Offspring Türkiye'ye tam 20 yıl aradan sonra yeniden geliyor. Dexter Holland, Noodles, Todd Morse ve Brandon Pertzborn'dan oluşan kadrosuyla grup 10 Temmuz'da Lifepark sahnesinde dinleyiciyle buluşacak.



Şehrin ortasında duvarın ardında

Küçükyalı'da bulunan HABITAT, bu hafta sonu itibariyle sezon boyu sanatseverlerin yeni durağı olacak. "Şehrin ortasında, duvarın ardında..." sloganıyla yola çıkan HABITAT; konserlerden görsel sanatlara, canlı performanslardan farklı disiplinlere uzanan programıyla Anadolu yakasındaki eksiği kapatacak. Bugün 19.30'da Burhan Öçal, 22.00'de Ayşegül Aldinç ve Neco konserleriyle kapılarını açacak olan sanat merkezi yarın da Deniz Sipahi, Mirkelam ve Kargo konserlerine ev sahipliği yapacak.



Civciv rüyasında ne gördü?

5-12 yaş aralığındaki çocukların 'Civciv rüyasında ne gördü?' temasıyla hazırladıkları resimler Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde sergileniyor. Bu yıl 26 bin başvuru alan yarışmada minik sanatçıların hayal dünyasından doğan 20 eser iki ay boyunca ziyarete açık kalacak.



Tarıma sanatsal destek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Bereketin Yüzyılı temasıyla bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması kapsamında ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan 100'ü aşkın eser Galeri Deniz'de sanatseverlerle buluşuyor. Tarımın ve üretimin ruhunu yansıtan özel seçki, 16 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.