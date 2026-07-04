Artık hız değil yavaşlamak moda

Bir ara hepimiz görünmez bir yarışın içindeydik sanki. Daha hızlı olmak gerekiyordu; daha çok işe yetişmek, daha fazla üretmek, daha fazla görmek, daha çok şey yapmak... Takvimler doluyor, telefon bildirimleri susmuyor, gün bitiyor ama yapılacaklar listesi bitmiyordu. Hatta boş kalmak bile bazen insanın kendini suçlu hissetmesine neden oluyordu. Ama son zamanlarda havada başka bir şey var. Küçük ama hissedilen bir değişim... İnsanlar artık hayatı daha da hızlandırmanın yollarını değil, biraz yavaşlamanın yollarını arıyor. Üstelik kimse, "Hayatımı baştan aşağı değiştiriyorum" demiyor. Değişen şeyler daha küçük, daha gündelik ama etkisi düşündüğünüzden büyük. Yabancı basında, sosyal medyada ve yaşam trendlerini takip edenlerin radarında son dönemde bazı ortak başlıklar dolaşıyor. Ortak noktaları ise şu: Hayatı daha karmaşık hale getirmiyorlar, tam tersine biraz hafifletiyorlar.



Az ama daha iyi tüketim

Uzun yıllardır hepimize benzer bir mesaj verildi: Yenisi çıktıysa al, daha fazlasına sahip ol, sürekli değiştir, sürekli yenile. Bir dönem bunun temposuna hepimiz bir şekilde kapıldık. Dolaplar doldu, çekmeceler doldu, hatta bazen ihtiyaçlarımızdan çok 'belki lazım olur'larımız birikti. Şimdi ise özellikle genç kuşakta başka bir yaklaşım dikkat çekiyor. Artık mesele çok şeye sahip olmak değil; gerçekten kullanılacak, sevilecek ve ihtiyaç duyulacak şeyleri seçmek. Muhtemelen siz de son zamanlarda çevrenizde "Bu yıl gereksiz alışveriş yapmayacağım" diyen birilerini duymuşsunuzdur. Çünkü birçok kişi şunu fark etmeye başladı: Sürekli tüketmek de insanı yoruyor.



İyi uyumak yeni hava atma biçimi

Eskiden biri "Dün gece üç saat uyudum" dediğinde bunu yoğunluğun ve çalışkanlığın işareti gibi anlatırdı. Sanki ne kadar az uyursanız o kadar başarılı görünürdünüz. Şimdi işler biraz değişmiş gibi duruyor. İnsanlar daha iyi uyuyabilmek için akşam rutinleri oluşturuyor, yatmadan önce telefonu kenara bırakmaya çalışıyor, odalarının ışığını, düzenini değiştiriyor. Çünkü günün sonunda iyi hissetmenin sadece çalışmakla ilgili olmadığı yavaş yavaş daha çok konuşuluyor. Dinlenmek de artık yapılacaklar listesinde yerini alıyor.



Mini kaçışların zamanı

Eskiden kısa bir mola denince gözünüzün önüne hemen küçük bir valiz gelirdi. Şimdi ise birkaç saatlik küçük değişiklikler bile yeterli olabiliyor. Belki hiç gitmediğiniz bir mahallede kahve içmek, birkaç saat sahilde yürümek ya da eve dönerken farklı bir sokaktan geçmek... Çok büyük şeyler değil bunlar. Ama bazen insanı yoran şey şehir değil, aynı düzenin içinde dönüp durmak oluyor. Küçük değişikliklerin iyi gelen tarafı da tam burada başlıyor.



Mikro egzersizler tercih ediliyor

Spor söz konusu olduğunda çoğumuzun zihninde benzer bir tablo oluşuyor: Uzun antrenmanlar, spor salonları, saatler süren programlar... Oysa son dönemde daha gerçekçi bir yaklaşım öne çıkıyor. On dakikalık yürüyüşler, kısa esneme hareketleri, masa başından kalkıp birkaç dakika hareket etmek... Çünkü çoğumuz aynı bahaneyi kullanıyoruz: "Zaman bulamıyorum." Yeni yaklaşım ise şunu söylüyor: Mükemmel olmak zorunda değilsin, yeter ki devam edebileceğin bir yerden başla.