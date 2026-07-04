Şıklığın en rahat hali

Biz kadınlar için yaz demek kesinlikle elbise demek. Sonbahar ve kış ayları boyunca, pantolonlara mahkum kalan bizler havalar ısınır ısınmaz içinde rahat edeceğimiz elbiselere yöneliyoruz. Elbise deyip de geçmemek lazım. Çünkü kalıp, kumaş, renk ve model açısından belki de moda arenasındaki başka hiçbir tasarım bu kadar geniş bir yelpazeye sahip olamıyor. Ve tam olarak bu nedenle her sezon elbiseler baştan sona büyük değişimler yaşıyor. Sadece renkleri değil, kumaşları ve modelleri o kadar çok değişiyor ki bir yaz giydiklerimizi bazen ertesi yaz giymekte zorlanıyoruz. Tahmin edeceğiniz üzere bu haftanın konusu elbiseler.



İŞLEMELER SANDIKTAN ÇIKTI

Bu yazın en büyük sürprizlerinden biri işlemeli elbise modellerinin yeniden popüler olması. Neredeyse çocukluk yıllarımızdan kalmışçasına bir görünüme sahip olan bu tarz elbiseler bu yazın en büyük çıkışını yapan parçaları arasında yer alıyor. Beyaz keten, pamuktan üzerleri çeşitli desenlerle işlenmiş elbise modeller çok gözde. Ama önemli olan bu modelleri kombinlerken genel görünümün çocuksu olmamasına dikkat etmek. Bir aksesuvarı yanlış tercih ettiğinizde bir anda çocuk kıyafeti içinde yetişkin bir kadın olmanız mümkün ne yazık ki. O nedenle ince bantlı stilettoler, küçük şık çantalarla bu tarz elbisenizi tamamlayın.

BOHEM MODELLER

Son birkaç yıldır bohem modeller yeniden yükselişe geçmiş durumda. Bu yaz da bunun bir uzantısı olarak elbiselerde oldukça bohem ve etnik çizgilere sahip modellerle karşı karşıyayız. Daha bol, daha rahat, etnik detaylarla süslenmiş modeller kesinlikle bu yazın favorileri arasında. Bu modelleri doğal olarak yazlık yerlerde keyifle giyebilirsiniz. Evde, belki hafta sonları sokakta da göze batmaz ancak kabul edelim bu tarz modeller ofis ortamı için çok da uygun değil. Ve tabii ki bu modelleri tercih ederken vücut ölçülerimizi dikkate almamızda da fayda var. Yani zaten boyumuz fazla uzun değilse, ya da 38 beden üzerindeysek kabul edelim bu tarz modeller bizi olduğumuzdan daha iti ve kısa gösterecektir. Bu modelleri iddialı topuklularla, uzun kolyelerle ve kemer detaylarıyla bir arada kullanırsanız o zaman ortaya daha hoş bir görünüm çıkacaktır.

PLAJLARIN FAVORİSİ ÖNLÜK TRENDİ

Pratik ev iş kıyafet tasarımını andıran önlük elbiseler yine bu yılın en beklenmedik stil trendlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Fırfırlı çiçekli önlükler ve hatta mücevherli önlüklerin de yer aldığı bir önlük konsepti etrafında şekillenen trend, sosyal medyayı aylardır ele geçirmiş durumda. Alexa Chung, Emma Corrin, Paloma Elsesser ve Chloe Sevigny gibi ünlüler bu trendi destekliyor.

KETEN ŞIKLIĞI

Yazla en çok özdeşleşen kumaş kesinlikle keten. Özellikle de son birkaç sezondur keten resmen yaz sezonunda moda dünyasını egemenliği altına almış durumda diyebiliriz. Tabii ki vücudu saran, bantlar ve askılarla vücut hatlarını doğru bir şekilde ortaya koyan elbise modelleri çok daha gözde. Keten kumaşın en zorlu yanı aşırı salaş bir ev elbisesine benzemeye çok açık olması. Bir anda size yakışmayan bir model ya da kesimdeki bir keten elbiseyle kendinizi evin toplarken bir anda sokağa ışınlanmış gibi hissedebilirsiniz. Bu durumdan kaçınmak için ışıltılı takılar, size yakışan renkler ve vücut hatlarınızı hoş bir şekilde ortaya koyan modellerden şaşmamanızda fayda var.



ÖNLÜK TRENDİ

Pratik ev iş kıyafet tasarımını andıran önlük elbiseler yine bu yılın en beklenmedik stil trendlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Fırfırlı çiçekli önlükler ve hatta mücevherli önlüklerin de yer aldığı bir önlük konsepti etrafında şekillenen trend, sosyal medyayı aylardır ele geçirmiş durumda. Alexa Chung, Emma Corrin, Paloma Elsesser ve Chloe Sevigny gibi ünlüler bu trendi destekliyor.





BEYAZ RENK KURTARICI

Bu sene ilkbahardan itibaren kobalt mavisi, limon sarısı, acı kırmızı gibi iddialı ve parlak renkler oldukça iddialı bir şekilde moda dünyasına girdi. Bu iddialı renklere rağmen bu yazın en gözde rengi kabule edelim yine de beyaz. Lüks modaevleri de koleksiyonlarında ağırlıklı olarak beyaz renkli elbiselere yer vermiş durumda. Birçok markanın SS26 koleksiyonlarında görülen stiller, klasik broderie anglaise tasarımlarından dantel işlemeli fırfırlı katmanlara ve pamuklu poplin kumaştan üretilmiş şık modellere kadar çeşitlilik gösteriyor. Bunu, en sevdiğiniz küçük siyah elbisenin mevsimsel güncellemesi olarak düşünebilirsiniz.

HATA YAPMANIZ İMKANSIZ

Bu sezon maksimalist desenler önemli bir trend olarak karşımıza çıkıyor. Psikedelik tasarımlar ve paisley baskılar yazlık kıyafetleri süslüyor. Bu desenleri kombininize katmanın en kolay ve keyifli yoluysa tahmin edeceğiniz üzere elbiseler. Baskılı tasarımı ve yeniden tasarlanmış kare bir fulara benzeyen silüeti ve detaylarıyla iki trendi birden zahmetsizce bir araya getiren bandana fularlı bir elbiseyle bu yaz sezonunda hata yapmanız imkansız. Bronz ten, ince stilettolar ve rafya clutvh'lar ile şu an bir yaz gecesine hazırsınız.

EĞLENCELİ VE ÇİZGİLİ

Çizgili elbiseleri her zaman sevmişimdir. Altın aksesuvarlarla ve doğru ayakkabı-çanta ikilisiyle bir anda iddialı ve sofistike bir görünüme sahip olmanıza imkan tanır. Öte yandan basit bir terlik ve salaş bir çantayla da tam olarak yaz aylarının rahatlığının bir sembolü gibidirler. Bu sezon yaz aylarında görmeye alıştığımız klasik beyaz-lacivert çizgililerin yerini rengarenk çizgiler alıyor.

SPAGETTİ ASKILI İPEK ELBİSE

Özellikle de siyah bir tanesi. Bu sezonun en olmazsa olmazlarından biri saten bir yüzeye sahip vücudu saran bir elbise. Geçtiğimiz haftalarda keten ve saten kumaşlar arasındaki rekabetten zaten uzun uzadıya bahsetmiştik. Bu hafta da farklı elbiselerini masaya yatırmışken size kesinlikle siyah spagetti askılı bir elbiseyi dolabınıza katmanızı tavsiye edebilirim. Bu elbise emin olun her koşulda ve davette rahat kombinlenebilir oluşu nedeniyle kalbinizi çalacak.