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Son Dakika Haberler | Corona virüse karşı 'da Kuran-ı Kerim okundu!

'dan dikkat çeken bir son dakika haberi geldi. kaynaklı KOVİD-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalyan’ın Carpi kentinde “Salgına karşı birlikte dua ediyoruz”  etkinliği düzenlendi. Katolik, Ortadoks,  Evangelist, Sikh, Yahudi ve Müslüman cemaatlerinin katıldığı dua töreninde İmam Selmi koronavirüse karşı Al İmran suresini okuyarak, dua etti. İşte, İtalya'da Kur'an okunduğu o anlara ait görüntüler...

Giriş Tarihi: 19.4.2020 12:10 Güncelleme Tarihi: 19.4.2020 12:12 ABONE OL
Son Dakika Haberler | Corona virüse karşı İtalya'da Kuran-ı Kerim okundu!

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği İtalya'da salgından kurtulmak ve halkın moralini yükseltmek için her dini temsil eden din adamları bir araya geldi. İtalya'nın Carpi kentinde gerçekleşen etkinlikte Belediye Başkanı Alberto Bellelli'de hazır bulundu. Salgına karşı bir araya gelen din adamları kentin şehitler meydanı olan olarak bilinen Martiri Meydanı'nda dua etti.

KORKUNÇ VİRÜSE KARŞI HEP BİRLİKTE DUA EDİYORUZ

Belediye Başkanı Alberto Bellelli, "Bugün salgının bizi zorladığı acı deneyimleri yaşıyoruz. Dini ve kültürel duyarlılığa sahip bir toplulukla dua ediyoruz. Haftalardır bu korkunç virüse karşı ellerinden geleni yapan tüm çalışanlar yalnız değilsiniz" dedi.

İşte o görüntüler...

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Son Dakika Haberler | Corona virüse karşı İtalya'da Kuran-ı Kerim okundu!
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