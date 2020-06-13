George Floyd'un ölümüyle ortaya çıkmıştı! Trudeau'dan çarpıcı itiraf

ABD'de George Floyd'un ölümüyle gündeme gelen ırkçılık olayları, Kanada'da geniş yankı bulmasıyla birlikte sıcaklığını koruyor. Trudeau, konuyla ilgili, "Geçmiş kuşaklar boyunca inşa ettiğimiz sistemlerin, yerli kökenleri olan insanlara, her zaman adil bir şekilde muamele etmediğinin farkındayız. İtiraf etmek ve tanımlamak zor olsa da Kanada'nın ulusal polis gücü de dahil olmak üzere tüm kurumlarımızda sistematik bir ırkçılık var ve bu durum, ülke çapında bir sorun" ifadelerini kullandı.