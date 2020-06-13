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'un ölümüyle ortaya çıkmıştı! 'dan çarpıcı itiraf

Amerika'da polis tarafından öldürüle siyahi 'un ardından ABD ırkçılık tartışmaları ile karışmıştı. Vatandaşlar eylemi farklı Avrupa ülkerine de sıçradı. Çıkan olayların ardından Başbakanı 'dan çok konuşulacak bir itiraf geldi. İşte o açıklamalar.

Giriş Tarihi: 13.6.2020 22:18 Son Güncelleme: 13.6.2020 22:21 ABONE OL
George Floyd'un ölümüyle ortaya çıkmıştı! Trudeau'dan çarpıcı itiraf

ABD'de 'un ölümüyle gündeme gelen ırkçılık olayları, 'da geniş yankı bulmasıyla birlikte sıcaklığını koruyor. , konuyla ilgili, "Geçmiş kuşaklar boyunca inşa ettiğimiz sistemlerin, yerli kökenleri olan insanlara, her zaman adil bir şekilde muamele etmediğinin farkındayız. İtiraf etmek ve tanımlamak zor olsa da Kanada'nın ulusal polis gücü de dahil olmak üzere tüm kurumlarımızda sistematik bir ırkçılık var ve bu durum, ülke çapında bir sorun" ifadelerini kullandı.

George Floyd'un ölümüyle ortaya çıkmıştı! Trudeau'dan çarpıcı itiraf

İtiraf etmek ve tanımlamak zor olsa da 'nın ulusal polis gücü de dahil olmak üzere tüm kurumlarımızda sistematik bir ırkçılık var ve bu durum, ülke çapında bir sorun" ifadelerini kullandı.

George Floyd'un ölümüyle ortaya çıkmıştı! Trudeau'dan çarpıcı itiraf

, perşembe günü yaptığı bu açıklamada önümüzdeki aylarda gerçekleşecek olan polis reformunu takip etme söylemlerinin yanı sıra, polis kuvvetlerine hala güvendiğini aktararak, "Ulusal polis gücümüze, getirmeye başladığı değişikliklerin ve önümüzdeki aylarda birlikte yaptığımız çalışmanın bu savaşta büyük bir fark oluşturacağını biliyorum, ırkçılık bu ülkede azaltılmalı" dedi.

George Floyd'un ölümüyle ortaya çıkmıştı! Trudeau'dan çarpıcı itiraf

Ayrca, Kanadalıların geriye dönüp bu örgütleri yükselten yapı taşları üzerinde düşünmelerini, ırkçı bir temel üzerine inşa edilip edilmediklerini incelemelerini istedi.

George Floyd'un ölümüyle ortaya çıkmıştı! Trudeau'dan çarpıcı itiraf
George Floyd'un ölümüyle ortaya çıkmıştı! Trudeau'dan çarpıcı itiraf
George Floyd'un ölümüyle ortaya çıkmıştı! Trudeau'dan çarpıcı itiraf
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George Floyd'un ölümüyle ortaya çıkmıştı! Trudeau'dan çarpıcı itiraf
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