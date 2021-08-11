Bakan Çavuşoğlu’ndan Cezayirli mevkidaşına taziye telefonu

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Lamamra ile dün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Çavuşoğlu, Lamamra'ya yangınlar sebebiyle geçmiş olsun dileklerini ileterek, hayatını kaybedenler için taziyelerini sundu.

17 EYALETTE 103 ORMAN YANGINI ÇIKTI

Cezayir resmi ajansı APS'nin haberine göre, ülkedeki 17 eyalette 103 orman yangını kaydedildi.

Cezayir hükümeti, ülkedeki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 25'i asker olmak üzere 42'ye yükseldiğini açıklamıştı.