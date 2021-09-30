İspanya’da koronavirüs ölümleri son ayların en düşük seviyesine indi

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, son bir aydır tespit edilen yeni vaka sayılarındaki ve can kayıplarındaki düşüş devam etti.

Bakanlık, son 24 saatte Kovid-19'dan 18 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 400 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Böylece, salgın kaynaklı günlük can kaybı sayısı temmuz ayı ortalarından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Ülkede salgının başlamasından bu yana can kaybı sayısı 86 bin 415'e, vaka sayıları da 4 milyon 959 bin 91 kişiye ulaştı.