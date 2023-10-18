6 yalan 6 gerçek

İsrail, hastane katliamından Hamas'ı sorumlu tuttu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise sosyal medyada dolaşan tüm yalanları yanıtladı:Görüntülere göre alanı harabeye çevirecek etkiye sahip mühimmatın, Hamas'ın bugüne kadar kullandığı türden bir mühimmat olmadığı ortada.Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Gazze'nin resmi hesabı, hastane saldırısını Hamas'ın yaptığını kabul ediyor" iddiası doğru değil. İddiaya dayanak olarak gösterilen "Gaza Report" hesabının manipülasyon amaçlı kullanıldığı tespit edildi.Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Al Jazeera'nin canlı yayınındaki belgelerde, İsrail'e roket ateşi açıldığı ve roketlerden birinin başarısız olarak hastaneye düştüğü görülüyor" iddiası doğru değil. Bu iddiaya dayanak olarak gösterilen haberde, İsrail'in Gazze bombardımanından söz ediliyor.Netanyahu'nun eski dijital medya sorumlusu Hananya Naftali, saldırının hemen ardından, "İsrail Hava Kuvvetleri'nin, Gazze'de hastane vurduğunu" duyurdu. Kısa süre sonra paylaşımı silen Naftali, "hastaneyi vuran füzenin, Gazze'den ateşlendiğini" öne sürdü.Kendini Al Jazeera'da çalışan bir gazeteci olarak tanıtıp, "Hastaneyi vuran füze Gazze'den ateşlendi" iddiasında bulunan hesap sahte çıktı.Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Hastaneyi vuran füze Gazze'den atıldı" iddiası doğru değil. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) logolu iddiaya konu görüntüler, 8 Temmuz 2022'den beri dolaşımda.