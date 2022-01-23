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Giriş Tarihi: 23.1.2022 09:05 Son Güncelleme: 23.1.2022 09:47

İngiltere'den şok iddia: Rusya'nın Ukrayna'daki gizli planı!

AA
İngiltere’den şok iddia: Rusya’nın Ukrayna’daki gizli planı!

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim tırmanırken İngiltere'den şoke eden bir iddia ortaya atıldı. İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'daki gizli planını açıkladı. Bu iddianın ardından ABD'den anında tepki geldi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim giderken tırmanırken İngiltere'den çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İngiltere Dışişleri Bakanlığının, Rusya'nın Kiev'de Rus yanlısı bir lideri göreve getirmek istediğini açıkladı. Bu iddia, ABD'de de yankı uyandırdı.

DERİN KAYGI UYANDIRIYOR

Konuya ilişkin açıklama yapan Sözcü Horne, "Bu tür bir komplo derin kaygı uyandırıyor." ifadesini kullandı. Ukrayna halkının kendi geleceklerine karar verme hakkına sahip olduğunu belirten Horne, "Ukrayna'da demokratik olarak seçilmiş ortaklarımızın yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

POTANSİYEL ADAY

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Elimizde, Rus hükümetinin Kiev'de Rus yanlısı bir lideri göreve getirmek istediğini gösteren bilgi var. Eski Ukraynalı milletvekili Yevhen Murayev potansiyel bir aday olarak görülüyor." denilmişti.

Rus istihbaratının çok sayıda eski Ukraynalı politikacıyla bağlantılarını sürdürdüğü bilgisine sahip oldukları aktarılan açıklamada, bu kişiler arasında 2012-2014 yıllarında Başbakan Yardımcılığı yapan Serhiy Arbuzov, 2010-2012 yıllarında Başbakan Yardımcılığı ve eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç döneminde Genelkurmay Başkanlığı yapan Andriy Kluyev, eski Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi (RNBO) Başkan Yardımcısı Vladimir Sivkovich ve 2010-2014 arasında Başbakanlık görevinde bulunan Mykola Azarov sayılmıştı.

Dışişleri Bakanı Liz Truss ise bu bilgilerin Ukrayna'da düzeni bozmak amacıyla yapılan Rus faaliyetlerinin boyutuna ışık tuttuğunu ve Kremlin'in düşüncesine dair bir fikir verdiğini belirtmişti.

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İngiltere'den şok iddia: Rusya'nın Ukrayna'daki gizli planı!
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