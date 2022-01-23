İngiltere’den şok iddia: Rusya’nın Ukrayna’daki gizli planı!

DERİN KAYGI UYANDIRIYOR

Konuya ilişkin açıklama yapan Sözcü Horne, "Bu tür bir komplo derin kaygı uyandırıyor." ifadesini kullandı. Ukrayna halkının kendi geleceklerine karar verme hakkına sahip olduğunu belirten Horne, "Ukrayna'da demokratik olarak seçilmiş ortaklarımızın yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

POTANSİYEL ADAY

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Elimizde, Rus hükümetinin Kiev'de Rus yanlısı bir lideri göreve getirmek istediğini gösteren bilgi var. Eski Ukraynalı milletvekili Yevhen Murayev potansiyel bir aday olarak görülüyor." denilmişti.